https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-los-andjelese--na-auktsion-vystavyat-ochki-garri-pottera-i-shlyapu-indiany-djonsa-18926442.html
В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
Памятные вещи также смогут приобрести фанаты фильмов "Терминатор 2: Судный день", "Эльф" и "Бэтмен". 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T18:10+0500
2021-05-26T18:10+0500
2021-05-26T18:10+0500
в мире
торги
аукцион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/969/69/9696957_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_83f21eaa3e3cc6e54531141fde8bc5ed.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Лос-Анджелесе с 29 июня по 1 июля пройдет самый масштабный "волшебный" аукцион, организованный компанией по продаже сувениров Prop Store, передает Reuters.По ожиданиям менеджера Prop Store Мэтта Труекса, одним из самых востребованных предметов станут палочка и очки Гарри Поттера. Их носил Дэниел Рэдклифф в период съемок фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"."Это первый случай, когда архив Warner Brothers выставил на аукцион палочку и очки Гарри Поттера. Интересно, что 100% выручки от продажи с молотка этих двух предметов пойдут на благотворительность, каждый из них оценивается в сумму от $30 тыс. до $50 тыс.", — рассказал Труекс.Помимо этого, на аукцион планируется выставить замшевую шляпу Индиана Джонса, в которой Харрисон Форд снимался в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы". По предварительным данным, ее начальная стоимость составит $250−350 тысяч.Кроме того, памятные вещи смогут приобрести фанаты фильмов "Терминатор 2: Судный день", "Эльф" и "Бэтмен". Известно, что со съемочных площадок на торги выставят свыше 1200 предметов.
https://uz.sputniknews.ru/20181115/Bolshe-volshebstva-sozdateli-Pokemon-GO-sozdadut-igru-po-Garri-Potteru-9967548.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/969/69/9696957_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09266123825237f5229509d7f89352ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
торги, аукцион
В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
Памятные вещи также смогут приобрести фанаты фильмов "Терминатор 2: Судный день", "Эльф" и "Бэтмен".
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В Лос-Анджелесе с 29 июня по 1 июля пройдет самый масштабный "волшебный" аукцион, организованный компанией по продаже сувениров Prop Store, передает Reuters
.
По ожиданиям менеджера Prop Store Мэтта Труекса, одним из самых востребованных предметов станут палочка и очки Гарри Поттера. Их носил Дэниел Рэдклифф в период съемок фильма "Гарри Поттер и Дары смерти".
"Это первый случай, когда архив Warner Brothers выставил на аукцион палочку и очки Гарри Поттера. Интересно, что 100% выручки от продажи с молотка этих двух предметов пойдут на благотворительность, каждый из них оценивается в сумму от $30 тыс. до $50 тыс.", — рассказал Труекс.
Помимо этого, на аукцион планируется выставить замшевую шляпу Индиана Джонса, в которой Харрисон Форд снимался в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы". По предварительным данным, ее начальная стоимость составит $250−350 тысяч.
Кроме того, памятные вещи смогут приобрести фанаты фильмов "Терминатор 2: Судный день", "Эльф" и "Бэтмен". Известно, что со съемочных площадок на торги выставят свыше 1200 предметов.