Культура
В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
16:43 26.05.2021 (обновлено: 16:48 26.05.2021)
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© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города РязаниВ Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани
Среди гостей было много молодых семей с детьми, узбекских студентов и курсантов рязанских вузов, а также представителей национальных общественных объединений.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Рязани для трудовых мигрантов организовали настоящий праздник души.
Его устроили рязанские узбеки для своих соотечественников.
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города РязаниВ Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани
Мероприятие прошло в минувшие выходные при поддержке Министерства по делам территорий и печати Рязанской области, администрации Рязани и РОВД Октябрьского района.
На концерте выступили популярные отечественные артисты Дилшода Рахмонова и Мухаммадзиё.
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города РязаниВ Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани
Мероприятие прошло в рамках проекта "Грани дружбы", который содействует в адаптации и интеграции трудовых мигрантов в российское общество, сообщает узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани.
Гостям вечера, в числе которых было много молодых семей с детьми, узбекских студентов, курсантов рязанских вузов, а также представителей национальных общественных объединений, музыкальное мероприятие пришлось по душе.
"Мы с подружками, когда узнали, что будет концерт, так обрадовались! Нам очень понравилось, давно так не отдыхали… Спасибо всем организаторам", — поделилась Дилфуза Каримова, которая давно живет и работает в Рязани.
Руководитель местной корейской организации Игорь Ли, в свою очередь, рассказал, что узбекская культура ему очень близка.
Мужчина поведал о том, что долгое время жил в Ташкенте, там же окончил школу, институт, начал строить карьеру. Поэтому он чувствует себя причастным к каждому подобному празднику.
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города РязаниВ Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
© Узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани
"Очень рад возможности еще раз познакомиться с современной узбекской музыкальной культурой. Я восхищен многогранностью искусства узбекского народа", — поделился глава рязанской еврейской национально-культурной автономии Леонид Резников.
Гостям между тем напомнили о нескольких моментах, касающихся пребывания в РФ.
Прежде всего, присутствующих проинформировали о том, что до 15 июня всем нелегалам необходимо узаконить свое пребывание на территории Рязанского края.
Также соотечественникам рассказали о порядке голосования на предстоящих выборах президента Узбекистана.
Председатель НКА "Алмаз" Зулайхо Кадирова отметила, что каждый гражданин республики, находящийся в Рязанском регионе, сможет проголосовать. Сейчас рассматривается вопрос об открытии в Рязани избирательного участка.
Концерт прошел с соблюдением всех эпидемиологических мер.