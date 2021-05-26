https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-ryazani-proshel-kontsert-artistov-iz-uzbekistana-dlya-trudovyx-migrantov-18922468.html

В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов

В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов

Среди гостей было много молодых семей с детьми, узбекских студентов и курсантов рязанских вузов, а также представителей национальных общественных объединений. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T16:43+0500

2021-05-26T16:43+0500

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культура

трудовые мигранты

артист

концерт

рязань

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Рязани для трудовых мигрантов организовали настоящий праздник души.Его устроили рязанские узбеки для своих соотечественников.Мероприятие прошло в минувшие выходные при поддержке Министерства по делам территорий и печати Рязанской области, администрации Рязани и РОВД Октябрьского района. На концерте выступили популярные отечественные артисты Дилшода Рахмонова и Мухаммадзиё. Мероприятие прошло в рамках проекта "Грани дружбы", который содействует в адаптации и интеграции трудовых мигрантов в российское общество, сообщает узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани.Гостям вечера, в числе которых было много молодых семей с детьми, узбекских студентов, курсантов рязанских вузов, а также представителей национальных общественных объединений, музыкальное мероприятие пришлось по душе.Руководитель местной корейской организации Игорь Ли, в свою очередь, рассказал, что узбекская культура ему очень близка.Мужчина поведал о том, что долгое время жил в Ташкенте, там же окончил школу, институт, начал строить карьеру. Поэтому он чувствует себя причастным к каждому подобному празднику."Очень рад возможности еще раз познакомиться с современной узбекской музыкальной культурой. Я восхищен многогранностью искусства узбекского народа", — поделился глава рязанской еврейской национально-культурной автономии Леонид Резников.Гостям между тем напомнили о нескольких моментах, касающихся пребывания в РФ. Также соотечественникам рассказали о порядке голосования на предстоящих выборах президента Узбекистана.Председатель НКА "Алмаз" Зулайхо Кадирова отметила, что каждый гражданин республики, находящийся в Рязанском регионе, сможет проголосовать. Сейчас рассматривается вопрос об открытии в Рязани избирательного участка. Концерт прошел с соблюдением всех эпидемиологических мер.

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трудовые мигранты, артист, концерт, рязань