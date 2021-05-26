https://uz.sputniknews.ru/20210526/vandaly-razbili-skamyu-na-naberejnoy--kanala-karasu---reaktsiya-xokimiyata-18929286.html

Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията

Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията

В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T20:05+0500

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общество

вандализм

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Хокимият Мирзо-Улугбекского района выступил с официальным заявлением в адрес вандалов, изувечивших набережную канала Карасу.Злоумышленники перевернули и разломали скамью на аллее вдоль канала в махалле Чимён нашего района.В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.В администрации района привали подумать о труде рабочих, потраченных силах и материальных средствах, вложенных в благоустройство, прежде чем портить внешний облик своего района.

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вандализм, ташкент