https://uz.sputniknews.ru/20210526/vandaly-razbili-skamyu-na-naberejnoy--kanala-karasu---reaktsiya-xokimiyata-18929286.html
Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T20:05+0500
2021-05-26T20:05+0500
2021-05-26T20:05+0500
общество
вандализм
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18929218_0:450:590:782_1920x0_80_0_0_8f9040d9b2e0ff6632919f9d98e9e736.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Хокимият Мирзо-Улугбекского района выступил с официальным заявлением в адрес вандалов, изувечивших набережную канала Карасу.Злоумышленники перевернули и разломали скамью на аллее вдоль канала в махалле Чимён нашего района.В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.В администрации района привали подумать о труде рабочих, потраченных силах и материальных средствах, вложенных в благоустройство, прежде чем портить внешний облик своего района.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18929218_0:395:590:838_1920x0_80_0_0_b1724cab9a6fd52a1dd44234e7391f83.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вандализм, ташкент
Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Хокимият Мирзо-Улугбекского района выступил
с официальным заявлением в адрес вандалов, изувечивших набережную канала Карасу.
Злоумышленники перевернули и разломали скамью на аллее вдоль канала в махалле Чимён нашего района.
В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.
"Горожане! Благоустройство махаллей проводится для того, чтобы горожане жили в хороших условиях, занимались спортом и отдыхали, а наши дети резвились на детских площадках. Наша задача - позаботиться о них обеспечить их долгосрочное использование.", - говорится в заявлении хокимията.
В администрации района привали подумать о труде рабочих, потраченных силах и материальных средствах, вложенных в благоустройство, прежде чем портить внешний облик своего района.