Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210526/vandaly-razbili-skamyu-na-naberejnoy--kanala-karasu---reaktsiya-xokimiyata-18929286.html
Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T20:05+0500
2021-05-26T20:05+0500
общество
вандализм
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18929218_0:450:590:782_1920x0_80_0_0_8f9040d9b2e0ff6632919f9d98e9e736.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Хокимият Мирзо-Улугбекского района выступил с официальным заявлением в адрес вандалов, изувечивших набережную канала Карасу.Злоумышленники перевернули и разломали скамью на аллее вдоль канала в махалле Чимён нашего района.В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.В администрации района привали подумать о труде рабочих, потраченных силах и материальных средствах, вложенных в благоустройство, прежде чем портить внешний облик своего района.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18929218_0:395:590:838_1920x0_80_0_0_b1724cab9a6fd52a1dd44234e7391f83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вандализм, ташкент

Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията

20:05 26.05.2021
160
© Пресс-служба хокимията Мирзо-улугбекского райцонаПоломанная скамья
Поломанная скамья - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Пресс-служба хокимията Мирзо-улугбекского райцона
В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Хокимият Мирзо-Улугбекского района выступил с официальным заявлением в адрес вандалов, изувечивших набережную канала Карасу.
Злоумышленники перевернули и разломали скамью на аллее вдоль канала в махалле Чимён нашего района.
В администрации района обратились к тем, кто ломает скамейки, а также тем, кто просто безразлично за этим наблюдает.

"Горожане! Благоустройство махаллей проводится для того, чтобы горожане жили в хороших условиях, занимались спортом и отдыхали, а наши дети резвились на детских площадках. Наша задача - позаботиться о них обеспечить их долгосрочное использование.", - говорится в заявлении хокимията.

В администрации района привали подумать о труде рабочих, потраченных силах и материальных средствах, вложенных в благоустройство, прежде чем портить внешний облик своего района.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:08Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
20:05Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
19:37Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве
19:04Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
18:44В парке "Голубые купола" прошел первый чемпионат Узбекистана по BMX-фристайлу
18:30Пандемия не повлияла на экономику Узбекистана: сохранены положительные темпы
18:20Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
18:10В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
17:47"Узбекнефтегаз" рассказал о контрактах, заключенных с Афганистаном на выставке в Термезе
17:45Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев
17:34В столице завершился масштабный фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента"
17:18Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем
17:16Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
16:49В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
16:47Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью
16:45В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве
16:43В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
16:05Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан
16:03Прорыв Сардобы: пострадавшим предприятиям выплатят 126 млрд сумов
15:59Всех беременных узбекистанок внесут в специальную базу