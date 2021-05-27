https://uz.sputniknews.ru/20210527/afu-nazvala-sostav-sbornoy-uzbekistana-na-matchi-v-saudovskoy-aravii-18950910.html

АФУ назвала состав сборной Узбекистана на матчи в Саудовской Аравии

АФУ назвала состав сборной Узбекистана на матчи в Саудовской Аравии

На решающие матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023 поедет 28 игроков. Национальная сборная завершила подготовительный сбор в Ташкенте... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

вадим абрамов

эльдор шомуродов

футбол

сборная узбекистана

саудовская аравия

одил ахмедов

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана обнародовала список национальной сборной на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023.По данным АФУ, главный тренер команды Вадим Абрамов составил список из 28 футболистов, которые примут участие в решающих матчах отборочного турнира в Саудовской Аравии. Это:По данным АФУ, национальная сборная Узбекистана завершила подготовительный сбор в Ташкенте и уже завтра вылетит в Дубай, где 30 мая сыграет товарищеский матч с Таиландом.После этого матча, 1 июня, узбекистанцы отправятся в Саудовскую Аравию. Там их ждут игры с Сингапуром (7 июня), Йеменом (11 июня) и Саудовской Аравией (15 июня).

саудовская аравия

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вадим абрамов, эльдор шомуродов, футбол, сборная узбекистана, саудовская аравия, одил ахмедов