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АФУ назвала состав сборной Узбекистана на матчи в Саудовской Аравии
АФУ назвала состав сборной Узбекистана на матчи в Саудовской Аравии
На решающие матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023 поедет 28 игроков. Национальная сборная завершила подготовительный сбор в Ташкенте... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T20:49+0500
2021-05-27T21:02+0500
спорт
вадим абрамов
эльдор шомуродов
футбол
сборная узбекистана
саудовская аравия
одил ахмедов
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана обнародовала список национальной сборной на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023.По данным АФУ, главный тренер команды Вадим Абрамов составил список из 28 футболистов, которые примут участие в решающих матчах отборочного турнира в Саудовской Аравии. Это:По данным АФУ, национальная сборная Узбекистана завершила подготовительный сбор в Ташкенте и уже завтра вылетит в Дубай, где 30 мая сыграет товарищеский матч с Таиландом.После этого матча, 1 июня, узбекистанцы отправятся в Саудовскую Аравию. Там их ждут игры с Сингапуром (7 июня), Йеменом (11 июня) и Саудовской Аравией (15 июня).
саудовская аравия
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вадим абрамов, эльдор шомуродов, футбол, сборная узбекистана, саудовская аравия, одил ахмедов

АФУ назвала состав сборной Узбекистана на матчи в Саудовской Аравии

20:49 27.05.2021 (обновлено: 21:02 27.05.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМяч
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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На решающие матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023 поедет 28 игроков. Национальная сборная завершила подготовительный сбор в Ташкенте и уже завтра вылетит в Дубай.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана обнародовала список национальной сборной на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023.
По данным АФУ, главный тренер команды Вадим Абрамов составил список из 28 футболистов, которые примут участие в решающих матчах отборочного турнира в Саудовской Аравии. Это:
Вратари: Абдувохид Неъматов, Валижон Рахимов, Санжар Кувватов;
Защитники: Ислом Тухтахуджаев, Ислом Кобилов, Санжар Кодиркулов, Иброхимхалил Юлдашев, Хожиакбар Алижонов, Умарбек Эшмуродов, Хусниддин Аликулов, Рустам Ашурматов, Олег Зотеев;
Полузащитники: Одил Ахмедов, Отабек Шукуров, Одил Хамробеков, Жалолиддин Машарипов, Икром Алибоев, Аброр Исмаилов, Хожимат Эркинов, Ойбек Бозоров, Достонбек Хамдамов, Вагиз Галиулин, Санжар Шорахмедов;
Нападающие: Эльдор Шомуродов, Темурхуджа Абдухаликов, Игорь Сергеев, Фаррух Икромов, Шохруз Норхонов.
© Пресс-служба АФУСостав сборной Узбекистана на играх в Саудовской Аравии
Состав сборной Узбекистана на играх в Саудовской Аравии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Состав сборной Узбекистана на играх в Саудовской Аравии
© Пресс-служба АФУ
По данным АФУ, национальная сборная Узбекистана завершила подготовительный сбор в Ташкенте и уже завтра вылетит в Дубай, где 30 мая сыграет товарищеский матч с Таиландом.
“Австралийская команда не сможет выйти на поле 29 мая против сборной Узбекистана из-за травм нескольких игроков. Поэтому наша команда на следующий день встретится с представителями Таиланда”, - говорится в сообщении.
После этого матча, 1 июня, узбекистанцы отправятся в Саудовскую Аравию. Там их ждут игры с Сингапуром (7 июня), Йеменом (11 июня) и Саудовской Аравией (15 июня).
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