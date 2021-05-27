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Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров
Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров
Сотрудничество позволит обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между клиентами банков двух стран. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T14:11+0500
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экономика
сельское хозяйство
финансы
экспорт
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россельхозбанк и Агробанк договорились о взаимодействии по линии экспорта сельхозтоваров между Узбекистаном и Россией. Соответствующий документ подписали в рамках двусторонней встречи финучреждений.Сотрудничество предусматривает активное взаимодействие по линии торгового финансирования, межбанковского сотрудничества, открытия корреспондентских счетов для проведения денежных переводов и операций между резидентами России и Узбекистана, а также внедрение новых банковских технологий.Такое сотрудничество позволит обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между клиентами банков двух стран. Специалисты будут обмениваться опытом и знаниями на организуемых семинарах, конференциях, бизнес-форумах и т. д.
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сельское хозяйство, финансы, экспорт

Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров

14:11 27.05.2021 (обновлено: 14:15 27.05.2021)
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Сотрудничество позволит обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между клиентами банков двух стран.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россельхозбанк и Агробанк договорились о взаимодействии по линии экспорта сельхозтоваров между Узбекистаном и Россией. Соответствующий документ подписали в рамках двусторонней встречи финучреждений.
Сотрудничество предусматривает активное взаимодействие по линии торгового финансирования, межбанковского сотрудничества, открытия корреспондентских счетов для проведения денежных переводов и операций между резидентами России и Узбекистана, а также внедрение новых банковских технологий.

"Мы договорились с Агробанком о финансировании экспортных сделок из России в Узбекистан в рамках лимита, установленного на Агробанк через продукты торгового финансирования, где это финучреждение будет являться банком-эмитентом по аккредитивам и гарантиям, которые РСХБ будет подтверждать и предоставлять постфинансирование/дисконтирование".

Кирилл Лёвин
Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка
Такое сотрудничество позволит обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между клиентами банков двух стран.

"Мы рассматриваем Россельхозбанк в качестве стратегического партнера, с которым ожидаем активно взаимодействовать в рамках мер по цифровой трансформации сферы".

Эркин Кахоров
Заместитель председателя правления АКБ "Агробанк"
Специалисты будут обмениваться опытом и знаниями на организуемых семинарах, конференциях, бизнес-форумах и т. д.
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