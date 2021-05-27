https://uz.sputniknews.ru/20210527/banki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-ob-eksporte-selxoztovarov-18941092.html

Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров

Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров

Сотрудничество позволит обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между клиентами банков двух стран. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T14:11+0500

2021-05-27T14:11+0500

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экономика

сельское хозяйство

финансы

экспорт

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россельхозбанк и Агробанк договорились о взаимодействии по линии экспорта сельхозтоваров между Узбекистаном и Россией. Соответствующий документ подписали в рамках двусторонней встречи финучреждений.Сотрудничество предусматривает активное взаимодействие по линии торгового финансирования, межбанковского сотрудничества, открытия корреспондентских счетов для проведения денежных переводов и операций между резидентами России и Узбекистана, а также внедрение новых банковских технологий.Такое сотрудничество позволит обеспечить финансовую поддержку экспортных операций между клиентами банков двух стран. Специалисты будут обмениваться опытом и знаниями на организуемых семинарах, конференциях, бизнес-форумах и т. д.

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сельское хозяйство, финансы, экспорт