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Элдор Шомуродов: итоги первого сезона в Италии
Элдор Шомуродов: итоги первого сезона в Италии
Форвард итальянского Дженоа, нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов впечатляюще завершил свой дебютный сезон в Италии, подробнее в нашей инфографике
2021-05-27T15:07+0500
2021-05-27T15:25+0500
италия
узбекистан
инфографика
элдор шомуродов
футбол
мультимедиа
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Элдор Шомуродов — один из самых результативных игроков Российской Премьер-Лиги прошлого сезона, выступавший за ФК "Ростов" и забивший в его составе 16 мячей. Его переезд в Европу многие поначалу оценивали скептически, в том числе и наставник клуба Валерий Карпин. Дебют за итальянский "Дженоа" и вправду выдался невзрачным.Легионер генуэзцев не сразу начал забивать и вообще как-то выделяться на поле. Сначала были травмы, затем — несколько игр на скамейке запасных, но постепенно Шомуродов освоился и стал показывать ту игру, которую от него ждут партнеры, тренерский штаб и миллионы болельщиков в России и, конечно, родном Узбекистане.В дебютном для себя сезона Серии А Шомуродов провел 31 матч из 38 (в среднем 54 минуты за поединок). Форвард забил 8 голов и сделал две результативных передачи: одну — в игре чемпионата, еще одну — в розыгрыше Кубка Италии. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Элдор Шомуродов показывает прекрасные бойцовские качества, о чем свидетельствует, например, показатель выигранных воздушных единоборств — 53. А концовка итальянского первенства у легионера "Дженоа" и вовсе выдалась впечатляющей — пять мячей в последних шести матчах, в том числе первый дубль в поединке против "Аталанты". Клуб из Генуи в итоге уступил 3:4, но два гола Элдора Шомуродова, безусловно, привнесли интригу и сделали эту встречу яркой.В итоге Шомуродов оказался в тройке лучших голеадоров "Дженоа", набрав 9 очков по системе гол+пас. Также форвард из Узбекистана в пятерке самых дорогих игроков: его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.Все эти старания не прошли даром — "Дженоа", оказавшийся в начале сезона на грани вылета из Серии А, сумел к концу первенства подтянуться и занять 11-е место.На этом фоне не случайно постоянно появляются слухи о том, что игроком интересуются итальянские футбольные гранды, в частности "Ювентус". Однако пока эта информация не подтвердилась. Зато точно можно сказать, что у Элдора Шомуродова появились преданные болельщики в России. Один из них — 13-летиний Максим, который прославился на весь мир не только своими эмоциональными комментариями матчей с участием любимого форварда, но и после интервью со своим кумиром.Об итогах первого сезона Элдора Шомуродова в Италии смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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италия, узбекистан, элдор шомуродов, футбол, мультимедиа

Элдор Шомуродов: итоги первого сезона в Италии

15:07 27.05.2021 (обновлено: 15:25 27.05.2021)
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© SputnikЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik
Форвард итальянского "Дженоа", нападающий национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов впечатляюще завершил свой дебютный сезон в Европе: легионер отличился пять раз в шести последних матчах.
Элдор Шомуродов — один из самых результативных игроков Российской Премьер-Лиги прошлого сезона, выступавший за ФК "Ростов" и забивший в его составе 16 мячей. Его переезд в Европу многие поначалу оценивали скептически, в том числе и наставник клуба Валерий Карпин. Дебют за итальянский "Дженоа" и вправду выдался невзрачным.
Легионер генуэзцев не сразу начал забивать и вообще как-то выделяться на поле. Сначала были травмы, затем — несколько игр на скамейке запасных, но постепенно Шомуродов освоился и стал показывать ту игру, которую от него ждут партнеры, тренерский штаб и миллионы болельщиков в России и, конечно, родном Узбекистане.
В дебютном для себя сезона Серии А Шомуродов провел 31 матч из 38 (в среднем 54 минуты за поединок). Форвард забил 8 голов и сделал две результативных передачи: одну — в игре чемпионата, еще одну — в розыгрыше Кубка Италии.
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Элдор Шомуродов показывает прекрасные бойцовские качества, о чем свидетельствует, например, показатель выигранных воздушных единоборств — 53. А концовка итальянского первенства у легионера "Дженоа" и вовсе выдалась впечатляющей — пять мячей в последних шести матчах, в том числе первый дубль в поединке против "Аталанты". Клуб из Генуи в итоге уступил 3:4, но два гола Элдора Шомуродова, безусловно, привнесли интригу и сделали эту встречу яркой.
В итоге Шомуродов оказался в тройке лучших голеадоров "Дженоа", набрав 9 очков по системе гол+пас. Также форвард из Узбекистана в пятерке самых дорогих игроков: его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
Все эти старания не прошли даром — "Дженоа", оказавшийся в начале сезона на грани вылета из Серии А, сумел к концу первенства подтянуться и занять 11-е место.
На этом фоне не случайно постоянно появляются слухи о том, что игроком интересуются итальянские футбольные гранды, в частности "Ювентус". Однако пока эта информация не подтвердилась.
Зато точно можно сказать, что у Элдора Шомуродова появились преданные болельщики в России. Один из них — 13-летиний Максим, который прославился на весь мир не только своими эмоциональными комментариями матчей с участием любимого форварда, но и после интервью со своим кумиром.
Об итогах первого сезона Элдора Шомуродова в Италии смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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