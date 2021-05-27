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https://uz.sputniknews.ru/20210527/krupnye-gospredpriyatiya-uzbekistana-podvergnutsya-masshtabnoy-transformatsii-i-privatizatsii-18951726.html
Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации
Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации
По словам зампремьер-министра Узбекистана - министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова, в процессах приватизации большую помощь... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T21:33+0500
2021-05-27T21:33+0500
экономика
банки
приватизация
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В столице состоялся Международный форум "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ", организованный Агентством по управлению государственными активами совместно со Всемирным банком. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие свыше 400 участников из различных стран мира, в том числе представители МФИ, инвестиционных и консалтинговых компаний, коммерческих банков, бизнес-сообществ. Форум открыли зампремьер-министра Узбекистана - министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.Джамшид Кучкаров в свою очередь отметил, что в процессах приватизации большую помощь оказывают Международные финансовые организации. "Мы очень ценим содействие наших партнеров, не только финансовое, но и техническое. Оно направлено на наращивание институционального потенциала, capacity интеллектуальных ресурсов наших министерств и ведомств", - отметил он.В этом году в рамках реализации стратегии приватизации планируется создание экспертного совета для выявления проблем в области корпоративного управления, реструктуризации и приватизации госпредприятий, обмена мнениями и выработки политики.Кроме того, по словам вице-премьера, готовятся два законопроекта "О приватизации" и "Об управлении государственным имуществом", которые упростят механизмы и процедуры.Важным позитивным сигналом назвал Джамшид Кучкаров рост интереса и активное участие внутренних инвесторов в приобретении госактивов, а также земельных участков. "Это говорит о том, что наши бизнесмены начали доверять государству", - сказал он.Трансформация крупных предприятийДжамшид Кучкаров рассказал также о состоянии трансформации крупнейшего предприятия Навоийского горно-металлургического комбината. На сегодняшний день уже сформирован Наблюдательный совет АО "Навоийский ГМК", в состав которого привлекаются независимые эксперты.Перед новой организацией поставлена задача преобразовать производство золота в высокоэффективный бизнес. На очереди стоят предприятия энергетики – нефтегазовой отрасли, по транспорту газа, национальных и региональных электросетей. С участием АБР ведется работа по трансформации газотранспортной системы. "Мы хотим углубить и усилить реформу энергетических компаний, в скором времени поделимся с партнерами видением дальнейшего развития сектора, – отметил Джамшид Кучкаров. – Мы планируем скоординировать всю внешнюю техническую помощь, оказываемую реформам энергетического сектора".Запущены процессы подготовки к приватизации 18 крупных госактивов строительной отрасли, страховой сферы, а также виноводочной отрасли с привлечением консалтинговых компаний. Результаты по некоторым из них ожидаются уже в этом году.Банковская сфераПо словам вице-премьера, МФК провел хорошую работу по приватизации "Ипотекабанка". Также Кучкаров возлагает надежды на хорошие результаты и по трансформации "Узпромстройбанка". Помимо этого, сейчас Минфин работает с банком "Асака" при содействии ЕБРР. Кроме того, недавно были выставлены на продажу акции двух небольших банков: "Агробанк" и "Пойтахт".В настоящее время в Узбекистане уже функционируют порядка 2500 госпредприятий, снижение их числа позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в различные сектора экономики.
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банки, приватизация

Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации

21:33 27.05.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание Национального Банка Узбекистана
Здание Национального Банка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По словам зампремьер-министра Узбекистана - министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова, в процессах приватизации большую помощь республике оказывают Международные финансовые организации.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В столице состоялся Международный форум "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ", организованный Агентством по управлению государственными активами совместно со Всемирным банком. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие свыше 400 участников из различных стран мира, в том числе представители МФИ, инвестиционных и консалтинговых компаний, коммерческих банков, бизнес-сообществ.
© Агентство по управлению государственными активамиМеждународный форум "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ"
Международный форум Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Международный форум "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ"
© Агентство по управлению государственными активами
Форум открыли зампремьер-министра Узбекистана - министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Всемирный банк окажет дальнейшую поддержку Узбекистану на следующем важном этапе реформ, направленном на стимулирование роста конкурентоспособного частного сектора. Вместе с другими международными финансовыми институтами и партнерами по вопросам развития мы продолжим тесное сотрудничество с правительством с целью реализации эффективного и прозрачного процесса приватизации в стране.

Марко Мантованелли
Глава представительства Всемирного банка в Узбекистане
Джамшид Кучкаров в свою очередь отметил, что в процессах приватизации большую помощь оказывают Международные финансовые организации. "Мы очень ценим содействие наших партнеров, не только финансовое, но и техническое. Оно направлено на наращивание институционального потенциала, capacity интеллектуальных ресурсов наших министерств и ведомств", - отметил он.
В этом году в рамках реализации стратегии приватизации планируется создание экспертного совета для выявления проблем в области корпоративного управления, реструктуризации и приватизации госпредприятий, обмена мнениями и выработки политики.
Кроме того, по словам вице-премьера, готовятся два законопроекта "О приватизации" и "Об управлении государственным имуществом", которые упростят механизмы и процедуры.
Важным позитивным сигналом назвал Джамшид Кучкаров рост интереса и активное участие внутренних инвесторов в приобретении госактивов, а также земельных участков. "Это говорит о том, что наши бизнесмены начали доверять государству", - сказал он.

Трансформация крупных предприятий

Джамшид Кучкаров рассказал также о состоянии трансформации крупнейшего предприятия Навоийского горно-металлургического комбината. На сегодняшний день уже сформирован Наблюдательный совет АО "Навоийский ГМК", в состав которого привлекаются независимые эксперты.
Перед новой организацией поставлена задача преобразовать производство золота в высокоэффективный бизнес.
На очереди стоят предприятия энергетики – нефтегазовой отрасли, по транспорту газа, национальных и региональных электросетей. С участием АБР ведется работа по трансформации газотранспортной системы. "Мы хотим углубить и усилить реформу энергетических компаний, в скором времени поделимся с партнерами видением дальнейшего развития сектора, – отметил Джамшид Кучкаров. – Мы планируем скоординировать всю внешнюю техническую помощь, оказываемую реформам энергетического сектора".
Запущены процессы подготовки к приватизации 18 крупных госактивов строительной отрасли, страховой сферы, а также виноводочной отрасли с привлечением консалтинговых компаний. Результаты по некоторым из них ожидаются уже в этом году.

Банковская сфера

По словам вице-премьера, МФК провел хорошую работу по приватизации "Ипотекабанка". Также Кучкаров возлагает надежды на хорошие результаты и по трансформации "Узпромстройбанка". Помимо этого, сейчас Минфин работает с банком "Асака" при содействии ЕБРР. Кроме того, недавно были выставлены на продажу акции двух небольших банков: "Агробанк" и "Пойтахт".
В настоящее время в Узбекистане уже функционируют порядка 2500 госпредприятий, снижение их числа позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в различные сектора экономики.
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