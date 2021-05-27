https://uz.sputniknews.ru/20210527/legenda-madridskogo-reala-zinedin-zidan-pokinul-post-glavnogo-trenera-18946174.html

Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера

Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера

В качестве главного тренера "Реала" Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T17:03+0500

2021-05-27T17:03+0500

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тренер

футбол

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба."Мы уважаем его решение и выражаем ему нашу благодарность за его профессионализм, преданность делу и страсть к игре на протяжении многих лет. Зидан — одна из величайших легенд "Реала", и для нас он является гораздо больше, чем просто тренером или футболистом. Он знает, что навсегда останется в сердцах болельщиков "Реала" и что клуб всегда будет его домом", — информируется на сайте "Королевского клуба".В 2018 году французский эксперт уже уходил из "Реала" после победы в Лиге чемпионов. Однако в марте 2019-го футболист снова возглавил мадридскую команду. В текущем сезоне "Реал Мадрид" стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.В качестве главного тренера "Реала" Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.Ранее предполагалось, что Зидана сменит на посту итальянец Массимилиано Аллегри, но затем в СМИ появилась информация, что он вернется в туринский "Ювентус".

https://uz.sputniknews.ru/20190406/Zidana-Materatstsi-oproboval-gazon-11159714.html

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реал мадрид, тренер, футбол