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Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера
Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера
В качестве главного тренера "Реала" Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T17:03+0500
2021-05-27T17:09+0500
в мире
реал мадрид
тренер
футбол
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба."Мы уважаем его решение и выражаем ему нашу благодарность за его профессионализм, преданность делу и страсть к игре на протяжении многих лет. Зидан — одна из величайших легенд "Реала", и для нас он является гораздо больше, чем просто тренером или футболистом. Он знает, что навсегда останется в сердцах болельщиков "Реала" и что клуб всегда будет его домом", — информируется на сайте "Королевского клуба".В 2018 году французский эксперт уже уходил из "Реала" после победы в Лиге чемпионов. Однако в марте 2019-го футболист снова возглавил мадридскую команду. В текущем сезоне "Реал Мадрид" стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.В качестве главного тренера "Реала" Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.Ранее предполагалось, что Зидана сменит на посту итальянец Массимилиано Аллегри, но затем в СМИ появилась информация, что он вернется в туринский "Ювентус".
https://uz.sputniknews.ru/20190406/Zidana-Materatstsi-oproboval-gazon-11159714.html
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реал мадрид, тренер, футбол

Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера

17:03 27.05.2021 (обновлено: 17:09 27.05.2021)
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФранцузский футболист Зинедин Зидан
Французский футболист Зинедин Зидан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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В качестве главного тренера "Реала" Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
"Мы уважаем его решение и выражаем ему нашу благодарность за его профессионализм, преданность делу и страсть к игре на протяжении многих лет. Зидан — одна из величайших легенд "Реала", и для нас он является гораздо больше, чем просто тренером или футболистом. Он знает, что навсегда останется в сердцах болельщиков "Реала" и что клуб всегда будет его домом", — информируется на сайте "Королевского клуба".
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В 2018 году французский эксперт уже уходил из "Реала" после победы в Лиге чемпионов. Однако в марте 2019-го футболист снова возглавил мадридскую команду. В текущем сезоне "Реал Мадрид" стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
В качестве главного тренера "Реала" Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее предполагалось, что Зидана сменит на посту итальянец Массимилиано Аллегри, но затем в СМИ появилась информация, что он вернется в туринский "Ювентус".
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