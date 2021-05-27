https://uz.sputniknews.ru/20210527/milliarder-kerimov-oplatit-stroitelstvo-samoy-bolshoy-mecheti-rossii-18948757.html

Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России

Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России

Общая площадь мечети составит 32 тысячи квадратных метров. Она сможет одновременно вмещать 23 тысячи человек. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T19:39+0500

2021-05-27T19:39+0500

2021-05-27T19:42+0500

россия

дагестан

мечеть

мусульмане

религия

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов профинансирует завершение строительства самой большой мечети в РФ. Молитвенный дом будет возведен на территории Духовно-просветительского центра имени пророка Исы в Махачкале.В Муфтияте также напомнили, что Керимов "не раз отличался благородными делами как во благо Дагестана, так и России в целом". Общая площадь мечети составит 32 тысячи квадратных метров. Она сможет одновременно вмещать 23 тысячи человек.Предполагаемая проектом высота строения — 17 метров, минаретов — 57 метров.В мечети расположится музей, где будут размещены реликвии, связанные с пророком Мухаммадом и историей ислама. Также планируется воспроизвести в реальном масштабе дом пророка.Архитектурными и стилистическими решениями дагестанская мечеть будет напоминать мечеть пророка Мухаммада, находящуюся в Медине.

https://uz.sputniknews.ru/20200926/Musulmane-nazvali-rossiyskie-goroda-v-kotorykh-ne-khvataet-mechetey-15059539.html

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