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Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России
Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России
Общая площадь мечети составит 32 тысячи квадратных метров. Она сможет одновременно вмещать 23 тысячи человек. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T19:39+0500
2021-05-27T19:42+0500
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дагестан
мечеть
мусульмане
религия
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов профинансирует завершение строительства самой большой мечети в РФ. Молитвенный дом будет возведен на территории Духовно-просветительского центра имени пророка Исы в Махачкале.В Муфтияте также напомнили, что Керимов "не раз отличался благородными делами как во благо Дагестана, так и России в целом". Общая площадь мечети составит 32 тысячи квадратных метров. Она сможет одновременно вмещать 23 тысячи человек.Предполагаемая проектом высота строения — 17 метров, минаретов — 57 метров.В мечети расположится музей, где будут размещены реликвии, связанные с пророком Мухаммадом и историей ислама. Также планируется воспроизвести в реальном масштабе дом пророка.Архитектурными и стилистическими решениями дагестанская мечеть будет напоминать мечеть пророка Мухаммада, находящуюся в Медине.
https://uz.sputniknews.ru/20200926/Musulmane-nazvali-rossiyskie-goroda-v-kotorykh-ne-khvataet-mechetey-15059539.html
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дагестан, мечеть, мусульмане, религия

Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России

19:39 27.05.2021 (обновлено: 19:42 27.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Soroush ZargarВнутреннее убранство мечети. Иллюстративное фото
Внутреннее убранство мечети. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© CC0 / Unsplash / Soroush Zargar
Общая площадь мечети составит 32 тысячи квадратных метров. Она сможет одновременно вмещать 23 тысячи человек.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов профинансирует завершение строительства самой большой мечети в РФ.
Молитвенный дом будет возведен на территории Духовно-просветительского центра имени пророка Исы в Махачкале.
"<...> наш земляк Сулейман Керимов взял на себя полное финансирование возведения мечети имени пророка Мухаммада (мир ему и благословение) <...>, — рассказали в Муфтияте Дагестана. — Это очень важное историческое событие для республики и всей России".
В Муфтияте также напомнили, что Керимов "не раз отличался благородными делами как во благо Дагестана, так и России в целом".
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Общая площадь мечети составит 32 тысячи квадратных метров. Она сможет одновременно вмещать 23 тысячи человек.
Предполагаемая проектом высота строения — 17 метров, минаретов — 57 метров.
В мечети расположится музей, где будут размещены реликвии, связанные с пророком Мухаммадом и историей ислама. Также планируется воспроизвести в реальном масштабе дом пророка.
Архитектурными и стилистическими решениями дагестанская мечеть будет напоминать мечеть пророка Мухаммада, находящуюся в Медине.
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