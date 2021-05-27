Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210527/park-ashxabad-proigral-delo-v-sude-i-vernul-nedovolnym-posetitelyam-dengi-za-vxod-18948388.html
Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход
Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход
Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T18:41+0500
2021-05-27T18:41+0500
общество
потребители
парк
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/803/22/8032220_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1cd3fa6188aa0aa1148bea61c35807a6.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В декабре прошлого года в соцсети появился пост с жалобой от посетителя парка Ашхабад. Пользователь был недоволен тем, что обещания парка, озвученные в рекламе, не были исполнены. В Агентстве по защите прав потребителей при АМК Узбекистана изучили вопрос и пришли к выводу, что гости парка действительно были введены в заблуждение рекламным баннером парка.Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка в период с 25 по 27 декабря 2020 года. Однако администрация парка, не согласилась с данным решением и обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела в Ташкентском межрайонном суде по административным делам было принято решение оставить в силе принятое Агентством решение и исполнить предписание.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/803/22/8032220_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7bcdf8fee91bda8424731b4e124931bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
потребители, парк, суд

Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход

18:41 27.05.2021
676
© Пресс-служба президента УзбекистанаПарк "Ашхабад" в Ташкенте
Парк Ашхабад в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В декабре прошлого года в соцсети появился пост с жалобой от посетителя парка Ашхабад. Пользователь был недоволен тем, что обещания парка, озвученные в рекламе, не были исполнены.
В Агентстве по защите прав потребителей при АМК Узбекистана изучили вопрос и пришли к выводу, что гости парка действительно были введены в заблуждение рекламным баннером парка.
Закон РУз "О защите прав потребителей” (статья 6)

Согласно Закону РУз "О защите прав потребителей” (статья 6), исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им услугах.

РазвернутьСвернуть
Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка в период с 25 по 27 декабря 2020 года.
Однако администрация парка, не согласилась с данным решением и обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела в Ташкентском межрайонном суде по административным делам было принято решение оставить в силе принятое Агентством решение и исполнить предписание.
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:21Примаков рассказал о перспективах бесплатного образования в вузах РФ для иностранцев
21:33Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации
21:02Лаборатория успеха: в Узбекистане открылся филиал главного химического вуза России
20:52В ГУВД прокомментировали избиение девушки с особенностями развития тремя женщинами — видео
20:49АФУ назвала состав сборной Узбекистана на матчи в Саудовской Аравии
20:09Мороженое по-андижански: кому принадлежит популярная сладость — подробности
19:39Миллиардер Керимов оплатит строительство самой большой мечети России
19:19Узбекистанец возил наркотики в мясе
19:14Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах
18:59Сухая трава вспыхнула на 15 га земли в Джизакской области - МЧС
18:41Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход
18:38Специалисты из РФ подготовят учебники по русскому языку для школ Узбекистана в 2021 году
18:09Объем добычи газа на проектах в Узбекистане составит 14 млрд кубов - Лукойл
17:33Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году
17:22Легковушка въехала в магазин на автобусной остановке
17:03Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера
16:58Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
16:40Замуж за иностранца: в этом году москвички предпочли таджикистанцев
16:05Президент Польши назвал Россию ненормальной страной — что ответили в самой РФ
16:04В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела