Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В декабре прошлого года в соцсети появился пост с жалобой от посетителя парка Ашхабад. Пользователь был недоволен тем, что обещания парка, озвученные в рекламе, не были исполнены. В Агентстве по защите прав потребителей при АМК Узбекистана изучили вопрос и пришли к выводу, что гости парка действительно были введены в заблуждение рекламным баннером парка.Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка в период с 25 по 27 декабря 2020 года. Однако администрация парка, не согласилась с данным решением и обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела в Ташкентском межрайонном суде по административным делам было принято решение оставить в силе принятое Агентством решение и исполнить предписание.
Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В декабре прошлого года в соцсети появился пост с жалобой от посетителя парка Ашхабад. Пользователь был недоволен тем, что обещания парка, озвученные в рекламе, не были исполнены.
В Агентстве по защите прав потребителей при АМК Узбекистана изучили вопрос и пришли к выводу, что гости парка действительно были введены в заблуждение рекламным баннером парка.
Закон РУз "О защите прав потребителей” (статья 6)
Согласно Закону РУз "О защите прав потребителей” (статья 6), исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им услугах.
Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка в период с 25 по 27 декабря 2020 года.
Однако администрация парка, не согласилась с данным решением и обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела в Ташкентском межрайонном суде по административным делам было принято решение оставить в силе принятое Агентством решение и исполнить предписание.