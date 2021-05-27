https://uz.sputniknews.ru/20210527/park-ashxabad-proigral-delo-v-sude-i-vernul-nedovolnym-posetitelyam-dengi-za-vxod-18948388.html

Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход

Парк Ашхабад проиграл дело в суде и вернул недовольным посетителям деньги за вход

Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T18:41+0500

2021-05-27T18:41+0500

2021-05-27T18:41+0500

общество

потребители

парк

суд

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В декабре прошлого года в соцсети появился пост с жалобой от посетителя парка Ашхабад. Пользователь был недоволен тем, что обещания парка, озвученные в рекламе, не были исполнены. В Агентстве по защите прав потребителей при АМК Узбекистана изучили вопрос и пришли к выводу, что гости парка действительно были введены в заблуждение рекламным баннером парка.Компании, которая управляет парком, было выдано предписание о возмещении причиненного материального ущерба (оплата за входной билет) автору поста в социальной сети, а также другим посетителям парка в период с 25 по 27 декабря 2020 года. Однако администрация парка, не согласилась с данным решением и обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела в Ташкентском межрайонном суде по административным делам было принято решение оставить в силе принятое Агентством решение и исполнить предписание.

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потребители, парк, суд