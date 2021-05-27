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Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет
Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет
Возгорание ликвидировали через несколько минут после прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших в результате случившегося нет. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T11:09+0500
2021-05-27T11:15+0500
происшествия
мчс узбекистана
пожар
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкентской области произошел страшный пожар. Огонь охватил грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД.Все произошло накануне днем. Примерно в 12.50 прямо на трассе, проходящей через махаллю "Нурабад" Янгиюльского района Ташобласти, вспыхнуло грузовое авто марки "Камаз".На место прибыли спасатели МЧС. Возгорание ликвидировали через несколько минут после прибытия сотрудников службы. Пострадавших в результате случившегося нет.
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мчс узбекистана, пожар, ташкентская область

Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет

11:09 27.05.2021 (обновлено: 11:15 27.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Maxim TajerОгонь
Огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© CC0 / Unsplash / Maxim Tajer
Возгорание ликвидировали через несколько минут после прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших в результате случившегося нет.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкентской области произошел страшный пожар. Огонь охватил грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Все произошло накануне днем. Примерно в 12.50 прямо на трассе, проходящей через махаллю "Нурабад" Янгиюльского района Ташобласти, вспыхнуло грузовое авто марки "Камаз".
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Янгиюле салон грузовика сгорел дотла
В Янгиюле салон грузовика сгорел дотла - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
В Янгиюле салон грузовика сгорел дотла
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
На место прибыли спасатели МЧС. Возгорание ликвидировали через несколько минут после прибытия сотрудников службы. Пострадавших в результате случившегося нет.
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