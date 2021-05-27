https://uz.sputniknews.ru/20210527/pojar-polnostyu-unichtojil-gruzovik-postradavshix-net-18934875.html

Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет

Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет

Возгорание ликвидировали через несколько минут после прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших в результате случившегося нет. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T11:09+0500

2021-05-27T11:09+0500

2021-05-27T11:15+0500

происшествия

мчс узбекистана

пожар

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкентской области произошел страшный пожар. Огонь охватил грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД.Все произошло накануне днем. Примерно в 12.50 прямо на трассе, проходящей через махаллю "Нурабад" Янгиюльского района Ташобласти, вспыхнуло грузовое авто марки "Камаз".На место прибыли спасатели МЧС. Возгорание ликвидировали через несколько минут после прибытия сотрудников службы. Пострадавших в результате случившегося нет.

ташкентская область

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мчс узбекистана, пожар, ташкентская область