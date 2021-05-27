https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-otremontirovali-chetvertyy-energoblok-tashkentskoy-tes-18944896.html

Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС

Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС

Итогом работ стало укрепление экономической стабильности станции. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T16:58+0500

2021-05-27T16:58+0500

2021-05-27T17:15+0500

ташкентская тэс

экономика

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18945755_0:49:641:409_1920x0_80_0_0_ed94cc9bc51c7728b55cc66a823e222b.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четвертый энергоблок Ташкентской тепловой электростанции подключен к единой энергосистеме после планового ремонта и уже вышел на полную мощность, сообщает пресс-служба ТЭС.Мощность энергоблока увеличена на 30 МВт — до 150 МВт, рассказал начальник цеха Аваз Холбеков.Благодаря ремонту повысилась надежность работы оборудования и снизились удельные расходы топлива — в результате было обеспечено укрепление экономической стабильности ТЭС.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа сегодня в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкентская тэс, энергетика