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Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
Итогом работ стало укрепление экономической стабильности станции. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T16:58+0500
2021-05-27T17:15+0500
ташкентская тэс
экономика
энергетика
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четвертый энергоблок Ташкентской тепловой электростанции подключен к единой энергосистеме после планового ремонта и уже вышел на полную мощность, сообщает пресс-служба ТЭС.Мощность энергоблока увеличена на 30 МВт — до 150 МВт, рассказал начальник цеха Аваз Холбеков.Благодаря ремонту повысилась надежность работы оборудования и снизились удельные расходы топлива — в результате было обеспечено укрепление экономической стабильности ТЭС.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа сегодня в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.
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ташкентская тэс, энергетика

Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС

16:58 27.05.2021 (обновлено: 17:15 27.05.2021)
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© Пресс-служба АО "Тепловые электрические станции"Ташкентская ТЭС
Ташкентская ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Пресс-служба АО "Тепловые электрические станции"
Итогом работ стало укрепление экономической стабильности станции.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четвертый энергоблок Ташкентской тепловой электростанции подключен к единой энергосистеме после планового ремонта и уже вышел на полную мощность, сообщает пресс-служба ТЭС.
Мощность энергоблока увеличена на 30 МВт — до 150 МВт, рассказал начальник цеха Аваз Холбеков.
"Это значит, что энергосистеме страны будет поставляться в час 150 тыс. кВт электроэнергии", — объяснил он.
Благодаря ремонту повысилась надежность работы оборудования и снизились удельные расходы топлива — в результате было обеспечено укрепление экономической стабильности ТЭС.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
На сегодня в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.
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