https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-otremontirovali-chetvertyy-energoblok-tashkentskoy-tes-18944896.html
Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
Итогом работ стало укрепление экономической стабильности станции. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T16:58+0500
2021-05-27T16:58+0500
2021-05-27T17:15+0500
ташкентская тэс
экономика
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18945755_0:49:641:409_1920x0_80_0_0_ed94cc9bc51c7728b55cc66a823e222b.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четвертый энергоблок Ташкентской тепловой электростанции подключен к единой энергосистеме после планового ремонта и уже вышел на полную мощность, сообщает пресс-служба ТЭС.Мощность энергоблока увеличена на 30 МВт — до 150 МВт, рассказал начальник цеха Аваз Холбеков.Благодаря ремонту повысилась надежность работы оборудования и снизились удельные расходы топлива — в результате было обеспечено укрепление экономической стабильности ТЭС.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа сегодня в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18945755_36:0:603:425_1920x0_80_0_0_4a496d6d336c9a583f1bbcff365107b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентская тэс, энергетика
Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
16:58 27.05.2021 (обновлено: 17:15 27.05.2021)
Итогом работ стало укрепление экономической стабильности станции.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Четвертый энергоблок Ташкентской тепловой электростанции подключен к единой энергосистеме после планового ремонта и уже вышел на полную мощность, сообщает
пресс-служба ТЭС.
Мощность энергоблока увеличена на 30 МВт — до 150 МВт, рассказал начальник цеха Аваз Холбеков.
"Это значит, что энергосистеме страны будет поставляться в час 150 тыс. кВт электроэнергии", — объяснил он.
Благодаря ремонту повысилась надежность работы оборудования и снизились удельные расходы топлива — в результате было обеспечено укрепление экономической стабильности ТЭС.
На сегодня в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.