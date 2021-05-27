https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-primet-pervyy-v-mire-xalyalnyy-chempionat-mira-18938647.html

Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира

Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира

Лучшие повара-мусульмане со всего мира, специализирующиеся на приготовлении халяльных блюд, приедут в Узбекистан для участия в чемпионате. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T13:01+0500

2021-05-27T13:01+0500

2021-05-27T13:27+0500

общество

управление мусульман узбекистана

чемпионат

мусульмане

еда

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Всемирная федерация ресторанного спорта объявила о проведении первого в мире халяльного чемпионата по ресторанному спорту. Состязание пройдет с 22 по 24 февраля следующего года в Узбекистане.Для справки: халяль (араб. — разрешенный‎) — "все то, что разрешено и допустимо в исламе" (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи. Халяльная пища – это еда, приготовленная в соответствии с мусульманскими традициями и правилами. Меню содержит только те продукты, которые разрешает исламская религия. Готовят такую еду повара-мусульмане. Всемирная федерация ресторанного спорта объединяет национальные федерации 36 стран мира, новые заявки на вступление продолжают поступать. Ближайший чемпионат мира по ресторанному спорту пройдет в России в Сочи с 24 по 26 сентября 2021 года.Напомним, в конце 2018-го команда из Узбекистана заняла первое место в кулинарном чемпионате среди мусульманских стран, который прошел в Стамбуле. Ведущие повара соревновались в приготовлении халяльных блюд.

https://uz.sputniknews.ru/20190613/Gollandtsy-budut-sertifitsirovat-produktsiyu-po-standartu-khalyal-v-Uzbekistane-11755068.html

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управление мусульман узбекистана, чемпионат, мусульмане, еда