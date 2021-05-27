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Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира
Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира
Лучшие повара-мусульмане со всего мира, специализирующиеся на приготовлении халяльных блюд, приедут в Узбекистан для участия в чемпионате. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T13:01+0500
2021-05-27T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Всемирная федерация ресторанного спорта объявила о проведении первого в мире халяльного чемпионата по ресторанному спорту. Состязание пройдет с 22 по 24 февраля следующего года в Узбекистане.Для справки: халяль (араб. — разрешенный‎) — "все то, что разрешено и допустимо в исламе" (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи. Халяльная пища – это еда, приготовленная в соответствии с мусульманскими традициями и правилами. Меню содержит только те продукты, которые разрешает исламская религия. Готовят такую еду повара-мусульмане. Всемирная федерация ресторанного спорта объединяет национальные федерации 36 стран мира, новые заявки на вступление продолжают поступать. Ближайший чемпионат мира по ресторанному спорту пройдет в России в Сочи с 24 по 26 сентября 2021 года.Напомним, в конце 2018-го команда из Узбекистана заняла первое место в кулинарном чемпионате среди мусульманских стран, который прошел в Стамбуле. Ведущие повара соревновались в приготовлении халяльных блюд.
https://uz.sputniknews.ru/20190613/Gollandtsy-budut-sertifitsirovat-produktsiyu-po-standartu-khalyal-v-Uzbekistane-11755068.html
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управление мусульман узбекистана, чемпионат, мусульмане, еда

Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира

13:01 27.05.2021 (обновлено: 13:27 27.05.2021)
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© Sputnik / /Рамиз БахтияровПовара на фестивале традиционной культуры O'zbegim
Повара на фестивале традиционной культуры O'zbegim - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / /Рамиз Бахтияров
Лучшие повара-мусульмане со всего мира, специализирующиеся на приготовлении халяльных блюд, приедут в Узбекистан для участия в чемпионате.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Всемирная федерация ресторанного спорта объявила о проведении первого в мире халяльного чемпионата по ресторанному спорту. Состязание пройдет с 22 по 24 февраля следующего года в Узбекистане.
Для справки: халяль (араб. — разрешенный‎) — "все то, что разрешено и допустимо в исламе" (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи. Халяльная пища – это еда, приготовленная в соответствии с мусульманскими традициями и правилами. Меню содержит только те продукты, которые разрешает исламская религия. Готовят такую еду повара-мусульмане.
Всемирная федерация ресторанного спорта объединяет национальные федерации 36 стран мира, новые заявки на вступление продолжают поступать.
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Ближайший чемпионат мира по ресторанному спорту пройдет в России в Сочи с 24 по 26 сентября 2021 года.
Напомним, в конце 2018-го команда из Узбекистана заняла первое место в кулинарном чемпионате среди мусульманских стран, который прошел в Стамбуле. Ведущие повара соревновались в приготовлении халяльных блюд.
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