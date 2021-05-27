https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-vozobnovil-aviasoobschenie-s-izrailem-18940160.html
Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем
Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем
В настоящее время в Израиль могут попасть только граждане и резиденты этой страны, пассажиры с разрешением, выданным Управлением по делам населения и... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T13:50+0500
2021-05-27T13:50+0500
2021-05-27T13:56+0500
общество
израиль
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. UzAirways возобновила авиасообщение с Израилем, информирует пресс-служба авиакомпании.Двадцать четвертого мая был выполнен рейс по маршруту "Ташкент — Тель-Авив — Ташкент".Самолет будет летать в столицу Израиль раз в неделю — по понедельникам. Билет в одну сторону стоит от 4,3 миллиона сумов, туда и обратно — в от 5,7 миллиона сумов.Кроме этого, пассажиры и члены экипажа, находившиеся за пределами Израиля более 72 часов, въезжая или следуя транзитом через это государство, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета. Прилетающие в Израиль должны заполнить форму "Отчет о въезде" не позднее, чем за 24 часа до вылета самолета, и получить электронное разрешение от Министерства здравоохранения страны. Также пассажирам необходимо иметь медицинскую страховку для покрытия расходов на возможное лечение от COVID-19. По прибытии в Израиль пассажиры сдают ПЦР-тест на COVID-19 и могут быть помещены на карантин на срок до 14 дней.
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израиль, авиакомпания uzbekistan airways
Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем
13:50 27.05.2021 (обновлено: 13:56 27.05.2021)
В настоящее время в Израиль могут попасть только граждане и резиденты этой страны, пассажиры с разрешением, выданным Управлением по делам населения и иммиграции.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. UzAirways возобновила авиасообщение с Израилем, информирует пресс-служба авиакомпании.
Двадцать четвертого мая был выполнен рейс по маршруту "Ташкент — Тель-Авив — Ташкент".
Самолет будет летать в столицу Израиль раз в неделю — по понедельникам. Билет в одну сторону стоит от 4,3 миллиона сумов, туда и обратно — в от 5,7 миллиона сумов.
"Стоит отметить, что иностранным гражданам запрещен въезд в Израиль и транзит через него. Исключение составляют граждане и резиденты Израиля, пассажиры с разрешением, выданным Управлением по делам населения и иммиграции", — говорится в публикации
на Telegram-канале.
Кроме этого, пассажиры и члены экипажа, находившиеся за пределами Израиля более 72 часов, въезжая или следуя транзитом через это государство, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета.
Прилетающие в Израиль должны заполнить форму "Отчет о въезде"
не позднее, чем за 24 часа до вылета самолета, и получить электронное разрешение от Министерства здравоохранения страны.
Также пассажирам необходимо иметь медицинскую страховку для покрытия расходов на возможное лечение от COVID-19.
По прибытии в Израиль пассажиры сдают ПЦР-тест на COVID-19 и могут быть помещены на карантин на срок до 14 дней.