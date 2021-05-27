https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-vozobnovil-aviasoobschenie-s-izrailem-18940160.html

Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем

Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем

В настоящее время в Израиль могут попасть только граждане и резиденты этой страны, пассажиры с разрешением, выданным Управлением по делам населения и... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T13:50+0500

2021-05-27T13:50+0500

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общество

израиль

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. UzAirways возобновила авиасообщение с Израилем, информирует пресс-служба авиакомпании.Двадцать четвертого мая был выполнен рейс по маршруту "Ташкент — Тель-Авив — Ташкент".Самолет будет летать в столицу Израиль раз в неделю — по понедельникам. Билет в одну сторону стоит от 4,3 миллиона сумов, туда и обратно — в от 5,7 миллиона сумов.Кроме этого, пассажиры и члены экипажа, находившиеся за пределами Израиля более 72 часов, въезжая или следуя транзитом через это государство, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета. Прилетающие в Израиль должны заполнить форму "Отчет о въезде" не позднее, чем за 24 часа до вылета самолета, и получить электронное разрешение от Министерства здравоохранения страны. Также пассажирам необходимо иметь медицинскую страховку для покрытия расходов на возможное лечение от COVID-19. По прибытии в Израиль пассажиры сдают ПЦР-тест на COVID-19 и могут быть помещены на карантин на срок до 14 дней.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

израиль, авиакомпания uzbekistan airways