https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-vozil-narkotiki-v-myase-18949323.html
Узбекистанец возил наркотики в мясе
Узбекистанец возил наркотики в мясе
Правоохранители установили наблюдение за подозреваемым и задержали его в Чиланзарском районе Ташкента. В багажнике его автомобиля обнаружили опий, запрятанный... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T19:19+0500
2021-05-27T19:19+0500
2021-05-27T19:19+0500
происшествия
сгб
таможня
наркотики
мясо
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Сотрудники таможенных органов обнаружили наркотики в багажнике автомобиля, перевозившего мясо, сообщает Государственные таможенный комитет Узбекистана.Факт незаконного оборота наркотических средств пресекли во время совместной операции отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита и Службы государственной безопасности. Как сообщается, автомобиль марки “Нексия-2”, за которым было установлено наблюдение, остановили для досмотра в Чиланзарском районе узбекской столицы.В его багажнике правоохранители нашли мясо, среди которого был спрятан полиэтиленовый сверток. При вскрытии в нем обнаружили наркотическое вещество опий общим весом 108 граммов. Происхождение мяса установить не удалось. В настоящее время по выявленному факту таможенными органами проводятся следственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20210226/Kontrabandisty-proglotili-kapsuly-s-narkotikami-chtoby-vvezti-ikh-v-Uzbekistan-16084847.html
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сгб, таможня, наркотики, мясо, ташкент
Узбекистанец возил наркотики в мясе
Правоохранители установили наблюдение за подозреваемым и задержали его в Чиланзарском районе Ташкента. В багажнике его автомобиля обнаружили опий, запрятанный среди мяса неизвестного происхождения.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Сотрудники таможенных органов обнаружили наркотики в багажнике автомобиля, перевозившего мясо, сообщает
Государственные таможенный комитет Узбекистана.
Факт незаконного оборота наркотических средств пресекли во время совместной операции отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита и Службы государственной безопасности.
Как сообщается, автомобиль марки “Нексия-2”, за которым было установлено наблюдение, остановили для досмотра в Чиланзарском районе узбекской столицы.
В его багажнике правоохранители нашли мясо, среди которого был спрятан полиэтиленовый сверток. При вскрытии в нем обнаружили наркотическое вещество опий общим весом 108 граммов. Происхождение мяса установить не удалось.
В настоящее время по выявленному факту таможенными органами проводятся следственные действия.