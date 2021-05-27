https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-guvd-prokommentirovali-izbienie-devushki-s-osobennostyami-razvitiya-tremya-sosedkami--video-18951284.html
В ГУВД прокомментировали избиение девушки с особенностями развития тремя женщинами — видео
В ГУВД прокомментировали избиение девушки с особенностями развития тремя женщинами — видео
Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии". Ведется следствие. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T20:52+0500
2021-05-27T20:52+0500
2021-05-27T21:40+0500
общество
избиение
правонарушение
суд
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В сети Интернет распространилась видеозапись жестокого обращения с девушкой, имеющей особенности развития (нарушение слуха). В ГУВД Ташкента прокомментировали данное происшествие.По информации силового ведомства, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая. В управление внутренних дел поступил звонок из учреждения скорой медицинской помощи. Дежурный врач сообщил, что к ним доставлена 24-летняя Мохизода со следами телесных повреждений.В ходе проведенного расследования выяснилось, что 24 мая три женщины, одна из которых является соседкой пострадавшей, нанесли Мохизоде телесные повреждения. Однако девушка вышла из квартиры только через сутки. На улице девушка остановила проезжающий мимо кортеж скорой помощи. Она показала врачам следы побоев и жестами объяснила, что ей нужна медицинская помощь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии". После судмедэкспертизы будут выяснены подробные обстоятельства и причины произошедшего. Следствие продолжается.
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избиение, правонарушение, суд, уголовный кодекс
В ГУВД прокомментировали избиение девушки с особенностями развития тремя женщинами — видео
20:52 27.05.2021 (обновлено: 21:40 27.05.2021)
Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
В сети Интернет распространилась видеозапись жестокого обращения с девушкой, имеющей особенности развития (нарушение слуха). В ГУВД Ташкента прокомментировали
данное происшествие.
По информации силового ведомства, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая. В управление внутренних дел поступил звонок из учреждения скорой медицинской помощи. Дежурный врач сообщил, что к ним доставлена 24-летняя Мохизода со следами телесных повреждений.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что 24 мая три женщины, одна из которых является соседкой пострадавшей, нанесли Мохизоде телесные повреждения. Однако девушка вышла из квартиры только через сутки. На улице девушка остановила проезжающий мимо кортеж скорой помощи. Она показала врачам следы побоев и жестами объяснила, что ей нужна медицинская помощь.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии". После судмедэкспертизы будут выяснены подробные обстоятельства и причины произошедшего. Следствие продолжается.