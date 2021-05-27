https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-tashkente-startoval-chempionat-mira-po-tyajeloy-atletike-sredi-yuniorov-18941385.html

В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров

В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров

Мероприятие проводится в спорткомплексе "Юнусабад". За медали и лицензию на Олимпиаду в Токио поборются четыре соотечественника 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T14:16+0500

2021-05-27T14:16+0500

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спорт

чемпионат

министерство спорта

тяжелая атлетика

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи, в котором примут участие четыре спортсмена из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Мероприятие проводится в спорткомплексе "Юнусабад". За медали и лицензию на Олимпиаду в Токио поборются четыре соотечественника: две девушки в весовой категории 71 кг - Кумушхон Файзуллаева (серия А) и Машхура Рустамова (серия Б), а также двое юношей в весовой категории 81 кг - Мухаммадкадир Тоштемиров и Ходжиакбар Олимов.В июне 2019 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограммов. Соревнования проходили в столице Фиджи — Суве.

https://uz.sputniknews.ru/20190314/Medali-i-rekordy-itogi-vystupleniya-uzbekistantsev-na-YuChM-po-tyazheloy-atletike-11018469.html

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чемпионат, министерство спорта, тяжелая атлетика, узбекистанцы