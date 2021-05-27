Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210527/xaypovye-pokatushki-devushku-exavshuyu-na-kryshe-lacetti-zaderjali--video-18933285.html
"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
На любительницу экстрима был составлен административный протокол, предусматривающий штраф. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T10:03+0500
2021-05-27T10:04+0500
общество
девушка
машина
штраф
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18933421_0:142:2738:1682_1920x0_80_0_0_67be6d95accaa92024bb27917df0f4ba.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В соцсетях распространился ролик, на котором автомобиль Lacetti мчится на полной скорости, а из крыши тем временем высунулась девушка.Отмечается, что кадры были сняты в Джизакской области.Ролик привлек внимание областного УВД, девушку разыскали и привлекли к административной ответственности. Правоохранители составили в отношении нее протокол по статье "Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства" и наложили штраф.Теперь любительница экстремальной езды должна заплатит 245 тысяч сумов.Девушка позднее извинилась и попросила прощения.Участница видеоролика заявила, что не хочет, чтобы из-за нее распалась семья.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18933421_153:0:2586:1825_1920x0_80_0_0_9761081a4a62e7e1619185f6be85d91c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
девушка, машина, штраф, узбекистан

"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео

10:03 27.05.2021 (обновлено: 10:04 27.05.2021)
1271
© СС0 / Unsplash / averie woodardДевушка на крыше авто
Девушка на крыше авто - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© СС0 / Unsplash / averie woodard
На любительницу экстрима был составлен административный протокол, предусматривающий штраф.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В соцсетях распространился ролик, на котором автомобиль Lacetti мчится на полной скорости, а из крыши тем временем высунулась девушка.
Отмечается, что кадры были сняты в Джизакской области.
Ролик привлек внимание областного УВД, девушку разыскали и привлекли к административной ответственности.
Правоохранители составили в отношении нее протокол по статье "Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства" и наложили штраф.
Теперь любительница экстремальной езды должна заплатит 245 тысяч сумов.
Девушка позднее извинилась и попросила прощения.

"Мне очень жаль. Хозяина машины за рулем не было, мы были со знакомым по имени Вали. Прошу прощения перед автовладельцем, его женой, членами семьи. Пусть простят, если смогут", — сказала она в отделении внутренних дел.

Участница видеоролика заявила, что не хочет, чтобы из-за нее распалась семья.
101100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:09На Андижан обрушился "пыльный ураган" — видео
12:08Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента
11:47Узбекистан улучшил позиции в четырех международных рейтингах
11:46Украина распрощалась с российской электроэнергией
11:12"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии
11:09Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет
10:58Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде
10:30Боевые геи атакуют Беларусь из Прибалтики
10:03"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
09:30Два опасных астероида мчатся к Земле — один из них размером с Эйфелеву башню
09:01Узбекистанец до смерти забил жену лопатой из-за задетой гордости
08:32Узбекистан хочет ускорить принятие закона о внешней трудовой миграции
ВчераВ шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов
ВчераЗачем Россия перебросила бомбардировщики в Средиземноморье
ВчераПремьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
ВчераТашкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам
ВчераВузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
ВчераВандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
ВчераКазахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве
ВчераМужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным