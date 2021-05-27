https://uz.sputniknews.ru/20210527/xaypovye-pokatushki-devushku-exavshuyu-na-kryshe-lacetti-zaderjali--video-18933285.html
"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
На любительницу экстрима был составлен административный протокол, предусматривающий штраф. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T10:03+0500
2021-05-27T10:03+0500
2021-05-27T10:04+0500
общество
девушка
машина
штраф
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В соцсетях распространился ролик, на котором автомобиль Lacetti мчится на полной скорости, а из крыши тем временем высунулась девушка.Отмечается, что кадры были сняты в Джизакской области.Ролик привлек внимание областного УВД, девушку разыскали и привлекли к административной ответственности. Правоохранители составили в отношении нее протокол по статье "Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства" и наложили штраф.Теперь любительница экстремальной езды должна заплатит 245 тысяч сумов.Девушка позднее извинилась и попросила прощения.Участница видеоролика заявила, что не хочет, чтобы из-за нее распалась семья.
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девушка, машина, штраф, узбекистан
"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
10:03 27.05.2021 (обновлено: 10:04 27.05.2021)
На любительницу экстрима был составлен административный протокол, предусматривающий штраф.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В соцсетях распространился ролик, на котором автомобиль Lacetti мчится на полной скорости, а из крыши тем временем высунулась девушка.
Отмечается, что кадры были сняты в Джизакской области.
Ролик привлек внимание областного УВД, девушку разыскали и привлекли к административной ответственности.
Правоохранители составили в отношении нее протокол по статье "Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства" и наложили штраф.
Теперь любительница экстремальной езды должна заплатит 245 тысяч сумов.
Девушка позднее извинилась и попросила прощения.
"Мне очень жаль. Хозяина машины за рулем не было, мы были со знакомым по имени Вали. Прошу прощения перед автовладельцем, его женой, членами семьи. Пусть простят, если смогут", — сказала она в отделении внутренних дел.
Участница видеоролика заявила, что не хочет, чтобы из-за нее распалась семья.