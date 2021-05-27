https://uz.sputniknews.ru/20210527/xaypovye-pokatushki-devushku-exavshuyu-na-kryshe-lacetti-zaderjali--video-18933285.html

"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео

"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео

На любительницу экстрима был составлен административный протокол, предусматривающий штраф. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

девушка

машина

штраф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В соцсетях распространился ролик, на котором автомобиль Lacetti мчится на полной скорости, а из крыши тем временем высунулась девушка.Отмечается, что кадры были сняты в Джизакской области.Ролик привлек внимание областного УВД, девушку разыскали и привлекли к административной ответственности. Правоохранители составили в отношении нее протокол по статье "Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства" и наложили штраф.Теперь любительница экстремальной езды должна заплатит 245 тысяч сумов.Девушка позднее извинилась и попросила прощения.Участница видеоролика заявила, что не хочет, чтобы из-за нее распалась семья.

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девушка, машина, штраф, узбекистан