https://uz.sputniknews.ru/20210527/zamuj-za-inostrantsa-v-etom-godu-moskvichki-predpochli-tadjikistantsev-18945206.html

Замуж за иностранца: в этом году москвички предпочли таджикистанцев

Замуж за иностранца: в этом году москвички предпочли таджикистанцев

По данным столичного управления ЗАГС, топ-3 женихов-иностранцев, вступивших в брак с москвичками с начала года, — таджикистанцы, азербайджанцы и украинцы. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T16:40+0500

2021-05-27T16:40+0500

2021-05-27T16:47+0500

общество

москва

мигранты

свадьба

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Москве зарегистрировали около 2,7 тысячи браков с иностранными гражданами с начала года, передает РИА Новости со ссылкой на данные столичного Управления ЗАГС.При этом, как утверждают в ведомстве, число интернациональных союзов упало из-за пандемии."С начала 2021 года с иностранными гражданами браков было заключено на 13% меньше, чем в 2020-м, и на 15% меньше, чем в 2019 году. Это связано с эпидемиологической обстановкой в мире – многие страны закрыли свои границы. С начала года в Москве вступили в брак около 1 500 женихов-иностранцев и более 1 200 невест – гражданок иностранного государства. Больше всего иностранных браков заключается с гражданами ближнего зарубежья", – говорится в сообщении.Большинство женихов из Таджикистана - 355, Азербайджана - 208, Украины - 142, Киргизии - 141, Белоруссии - 107. Среди граждан стран дальнего зарубежья чаще встречаются кубинцы, сербы, датчане и индусы. Мужчины же предпочитают невест из Украины - 280, Киргизии - 221, Белоруссии - 102, Молдавии - 84, Узбекистана - 77, Азербайджана - 62. Также среди невест можно встретить девушек из Вьетнама, Нигерии, Латвии.Подать заявление на заключение брака с иностранным гражданином в Москве можно лично в любом удобном отделе ЗАГС.

https://uz.sputniknews.ru/20201216/Gorko-rossiyanki-stali-chasche-vykhodit-zamuzh-za-grazhdan-Tsentralnoy-Azii-15611527.html

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москва, мигранты, свадьба