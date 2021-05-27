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"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии
"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии
В 2008-м тасманский дьявол попал в Красную книгу ООН как исчезающее животное. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-05-27T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. На материковой Австралии родились тасманские дьяволы — это произошло впервые за 3 тысячи лет.Об этом пишет Reuters.В дикой природе осталось менее 25 тысяч особей, и долгое время эти звери не размножались в местах своего обитания. В свое время на материке их истребили собаки Динго. Тасманские дьяволы считались исчезающим видом. В 2008-м они были занесены в Красную книгу ООН.Теперь же в условиях дикой природы на свет появились семь детенышей, которые, как ожидается, помогут восстановить популяцию.В 2020-м природоохранная организация Aussie Ark выпустила в дикие места 26 тасманских дьяволов. Вскоре отпустят еще 40 животных.Тасманский дьявол — крупнейшее на планете сумчатое животное. "Дьяволом" его прозвали за характерный черный окрас, острые зубы, непростой характер, а также леденящие крики и рычание, которые издает зверь.
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животные, австралия

"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии

11:12 27.05.2021 (обновлено: 11:58 27.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Marek PiwnickiОчертания дьявола в огне
Очертания дьявола в огне - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© СС0 / Unsplash / Marek Piwnicki
В 2008-м тасманский дьявол попал в Красную книгу ООН как исчезающее животное.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. На материковой Австралии родились тасманские дьяволы — это произошло впервые за 3 тысячи лет.
Об этом пишет Reuters.
В дикой природе осталось менее 25 тысяч особей, и долгое время эти звери не размножались в местах своего обитания.
В свое время на материке их истребили собаки Динго.
© СС0 / Unsplash / David ClodeТасманский дьявол
Тасманский дьявол - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Тасманский дьявол
© СС0 / Unsplash / David Clode
Тасманские дьяволы считались исчезающим видом. В 2008-м они были занесены в Красную книгу ООН.
Теперь же в условиях дикой природы на свет появились семь детенышей, которые, как ожидается, помогут восстановить популяцию.
В 2020-м природоохранная организация Aussie Ark выпустила в дикие места 26 тасманских дьяволов. Вскоре отпустят еще 40 животных.
© СС0 / Unsplash / Meg JerrardТасманский дьявол
Тасманский дьявол - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Тасманский дьявол
© СС0 / Unsplash / Meg Jerrard
Тасманский дьявол — крупнейшее на планете сумчатое животное.
"Дьяволом" его прозвали за характерный черный окрас, острые зубы, непростой характер, а также леденящие крики и рычание, которые издает зверь.
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