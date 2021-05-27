https://uz.sputniknews.ru/20210527/zveri-dyavoly-rodilis-v-avstralii-vpervye-za-3000-let-18934159.html

"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии

"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии

В 2008-м тасманский дьявол попал в Красную книгу ООН как исчезающее животное. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

животные

австралия

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. На материковой Австралии родились тасманские дьяволы — это произошло впервые за 3 тысячи лет.Об этом пишет Reuters.В дикой природе осталось менее 25 тысяч особей, и долгое время эти звери не размножались в местах своего обитания. В свое время на материке их истребили собаки Динго. Тасманские дьяволы считались исчезающим видом. В 2008-м они были занесены в Красную книгу ООН.Теперь же в условиях дикой природы на свет появились семь детенышей, которые, как ожидается, помогут восстановить популяцию.В 2020-м природоохранная организация Aussie Ark выпустила в дикие места 26 тасманских дьяволов. Вскоре отпустят еще 40 животных.Тасманский дьявол — крупнейшее на планете сумчатое животное. "Дьяволом" его прозвали за характерный черный окрас, острые зубы, непростой характер, а также леденящие крики и рычание, которые издает зверь.

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животные, австралия