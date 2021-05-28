https://uz.sputniknews.ru/20210528/brakonery-zastrelili-11-krasnoknijnyx-djeyranov-v-karakalpakii-18954623.html

Браконьеры застрелили 11 краснокнижных джейранов в Каракалпакии

Браконьеры застрелили 11 краснокнижных джейранов в Каракалпакии

Ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 134,75 миллиона сумов. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T10:56+0500

2021-05-28T10:56+0500

2021-05-28T11:04+0500

происшествия

красная книга

борьба с браконьерством

браконьеры

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сотрудники Комитета по охране окружающей среды и экологии Каракалпакстана задержали двух браконьеров, застреливших 11 краснокнижных джейранов, сообщает пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана."Во время рейда, проведенного сотрудниками Комитета по охране окружающей среды и экологии Каракалпакстана и инспекторов национального природного парка "Южный Устюрт", были задержаны двое местных жителей — Т. Б. и Б. Р., которые застрелили 11 джейранов, занесенных в Красную книгу", — говорится в публикации на сайте.По данным прокуратуры Каракалпакстана, ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 134,75 миллиона сумов (около 13 тысяч долларов).Возбуждено уголовное дело, идет следствие.В Узбекистане регулярно сообщают о фактах охоты на джейранов. В сентябре 2019 года инспекторы Госкомэкологии задержали двоих жителей страны за отстрел джейранов в Каракалпакии.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2019-го подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс РУз, усиливающих ответственность за браконьерство. В частности, нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом до 200 минимальных зарплат (около пяти тысяч долларов) или обязательными общественными работами до 300 часов, либо исправительными работами до двух лет.

https://uz.sputniknews.ru/20200318/V-Karakalpakstane-poymali-brakonerov-zastrelivshikh-redkikh-ptits-13707630.html

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красная книга, борьба с браконьерством, браконьеры