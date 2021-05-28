https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html
Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T14:23+0500
2021-05-28T14:23+0500
2021-05-28T14:28+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
хлопок
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направят солидный пакет инвестиций в хлопковый сектор Узбекистана.Соглашения о финансировании проекта компании Indorama Agro подписали накануне при посредничестве заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.Долгосрочный заем МФК в размере 60 млн долларов поможет профинансировать развитие около 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта предоставляет параллельный долгосрочный заем в размере 60 млн долларов и краткосрочный заем в размере 10 млн долларов.Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.В компании Indorama Agro отметили, что дальнейшая цель предприятия – выращивание хлопка и других сельскохозяйственных культур в соответствии с мировыми стандартами и требованиями мировых брендов.
https://uz.sputniknews.ru/20200205/Goszakaz-na-khlopok-i-zerno-v-Uzbekistane-otmenyat-uzhe-v-2020-godu-13396295.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, хлопок, европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
14:23 28.05.2021 (обновлено: 14:28 28.05.2021)
Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направят солидный пакет инвестиций в хлопковый сектор Узбекистана.
Соглашения о финансировании проекта компании Indorama Agro подписали
накануне при посредничестве заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.
Долгосрочный заем МФК в размере 60 млн долларов поможет профинансировать развитие около 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта предоставляет параллельный долгосрочный заем в размере 60 млн долларов и краткосрочный заем в размере 10 млн долларов.
Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.
В компании Indorama Agro отметили, что дальнейшая цель предприятия – выращивание хлопка и других сельскохозяйственных культур в соответствии с мировыми стандартами и требованиями мировых брендов.