https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html

Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора

Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора

Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T14:23+0500

2021-05-28T14:23+0500

2021-05-28T14:28+0500

экономика

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

хлопок

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направят солидный пакет инвестиций в хлопковый сектор Узбекистана.Соглашения о финансировании проекта компании Indorama Agro подписали накануне при посредничестве заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.Долгосрочный заем МФК в размере 60 млн долларов поможет профинансировать развитие около 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта предоставляет параллельный долгосрочный заем в размере 60 млн долларов и краткосрочный заем в размере 10 млн долларов.Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.В компании Indorama Agro отметили, что дальнейшая цель предприятия – выращивание хлопка и других сельскохозяйственных культур в соответствии с мировыми стандартами и требованиями мировых брендов.

https://uz.sputniknews.ru/20200205/Goszakaz-na-khlopok-i-zerno-v-Uzbekistane-otmenyat-uzhe-v-2020-godu-13396295.html

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, хлопок, европейский банк реконструкции и развития (ебрр)