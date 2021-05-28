Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html
Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T14:23+0500
2021-05-28T14:28+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
хлопок
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/383/27/3832726_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3f1c46a8d9d0c4e4b56b5f8324e87a6b.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направят солидный пакет инвестиций в хлопковый сектор Узбекистана.Соглашения о финансировании проекта компании Indorama Agro подписали накануне при посредничестве заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.Долгосрочный заем МФК в размере 60 млн долларов поможет профинансировать развитие около 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта предоставляет параллельный долгосрочный заем в размере 60 млн долларов и краткосрочный заем в размере 10 млн долларов.Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.В компании Indorama Agro отметили, что дальнейшая цель предприятия – выращивание хлопка и других сельскохозяйственных культур в соответствии с мировыми стандартами и требованиями мировых брендов.
https://uz.sputniknews.ru/20200205/Goszakaz-na-khlopok-i-zerno-v-Uzbekistane-otmenyat-uzhe-v-2020-godu-13396295.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/383/27/3832726_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_55d1b8e3bcf91087272b5ea5b5063e21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, хлопок, европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора

14:23 28.05.2021 (обновлено: 14:28 28.05.2021)
222
© AFP 2018 / NOAH SEELAMХлопок-сырец
Хлопок-сырец - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© AFP 2018 / NOAH SEELAM
Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направят солидный пакет инвестиций в хлопковый сектор Узбекистана.
Соглашения о финансировании проекта компании Indorama Agro подписали накануне при посредничестве заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.
Долгосрочный заем МФК в размере 60 млн долларов поможет профинансировать развитие около 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта предоставляет параллельный долгосрочный заем в размере 60 млн долларов и краткосрочный заем в размере 10 млн долларов.
Цветной хлопок - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2020
Экономика
Госзакупки на хлопок и зерно в Узбекистане отменят уже в 2020 году
5 февраля 2020, 16:47
984
Средства будут направлены на развитие механизированной уборки хлопка и значительно улучшат экологические и производственные показатели компании за счет использования альтернативных ирригационных систем.
В компании Indorama Agro отметили, что дальнейшая цель предприятия – выращивание хлопка и других сельскохозяйственных культур в соответствии с мировыми стандартами и требованиями мировых брендов.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:27Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
17:08Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
16:45Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
16:23Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
16:12Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
15:52Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
15:07Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
14:48Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
14:41В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
14:27Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
14:23Международные фининституты выделили $130 млн на развитие хлопкового сектора
14:08Хаджибаев: связи медиков Узбекистана и России укрепились за время пандемии
13:43Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:39В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление
13:06Филиал РНИМУ имени Пирогова откроется в Узбекистане
12:31Беспечность водителя автобуса привела к серьезному ДТП в Ташкенте
12:29Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается в Узбекистане
12:12В Узбекистан прибыла делегация российских экспертов в области здравоохранения
11:57Минэнерго пообещало узбекистанцам больше природного газа
11:28"Мало не покажется": чего боится Познер