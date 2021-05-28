https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-surxandare-nashli-i-oshtrafovali-narushitelya-slivshemu-nechistoty-v-reku-18969351.html
В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T19:38+0500
2021-05-28T19:38+0500
2021-05-28T19:59+0500
общество
экология
река
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На днях в соцсети распространились кадры, на которых видно, как в Сурхандарьинской области водитель спецмашины сливает в реку нечистоты. Это происшествие вызвало резонанс среди пользователей сети и попало в редакцию Sputnik Узбекистан.Корреспондент редакции направила запрос в Управление экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области. В ведомстве отреагировали на инцидент и установили достоверность видеоролика.Выяснилось, что действительно 21 мая местный житель сбросил в реку Сангардак канализационные воды из мечети, которая находится на территории махалли "Намуна" в Денауском районе Сурхандарьинской области. В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом.Кроме того, специалисты Управления экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области провели разъяснительную беседу с нарушителем о недопустимости подобных действий.
сурхандарьинская область
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экология, река, сурхандарьинская область
В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
19:38 28.05.2021 (обновлено: 19:59 28.05.2021)
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
На днях в соцсети распространились кадры, на которых видно, как в Сурхандарьинской области водитель спецмашины сливает в реку нечистоты. Это происшествие вызвало резонанс среди пользователей сети и попало в редакцию Sputnik Узбекистан.
Корреспондент редакции направила запрос в Управление экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области. В ведомстве отреагировали на инцидент и установили достоверность видеоролика.
Выяснилось, что действительно 21 мая местный житель сбросил в реку Сангардак канализационные воды из мечети, которая находится на территории махалли "Намуна" в Денауском районе Сурхандарьинской области.
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом.
Кроме того, специалисты Управления экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области провели разъяснительную беседу с нарушителем о недопустимости подобных действий.