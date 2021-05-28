Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-surxandare-nashli-i-oshtrafovali-narushitelya-slivshemu-nechistoty-v-reku-18969351.html
В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T19:38+0500
2021-05-28T19:59+0500
общество
экология
река
сурхандарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/610/99/6109909_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_343ae172d81a5153c2c25831f8117953.jpg
​ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На днях в соцсети распространились кадры, на которых видно, как в Сурхандарьинской области водитель спецмашины сливает в реку нечистоты. Это происшествие вызвало резонанс среди пользователей сети и попало в редакцию Sputnik Узбекистан.Корреспондент редакции направила запрос в Управление экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области. В ведомстве отреагировали на инцидент и установили достоверность видеоролика.Выяснилось, что действительно 21 мая местный житель сбросил в реку Сангардак канализационные воды из мечети, которая находится на территории махалли "Намуна" в Денауском районе Сурхандарьинской области. В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом.Кроме того, специалисты Управления экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области провели разъяснительную беседу с нарушителем о недопустимости подобных действий.
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/610/99/6109909_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_2e6da6de9f1728a10a1a5efbee311fac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экология, река, сурхандарьинская область

В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку

19:38 28.05.2021 (обновлено: 19:59 28.05.2021)
843
© Госкомтуризма УзбекистанаГорная река в районе поселка Гилан в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области
Горная река в районе поселка Гилан в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Госкомтуризма Узбекистана
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом.
​ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На днях в соцсети распространились кадры, на которых видно, как в Сурхандарьинской области водитель спецмашины сливает в реку нечистоты. Это происшествие вызвало резонанс среди пользователей сети и попало в редакцию Sputnik Узбекистан.
Корреспондент редакции направила запрос в Управление экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области. В ведомстве отреагировали на инцидент и установили достоверность видеоролика.
Выяснилось, что действительно 21 мая местный житель сбросил в реку Сангардак канализационные воды из мечети, которая находится на территории махалли "Намуна" в Денауском районе Сурхандарьинской области.
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Мужчину оштрафовали на 4 базовых расчетных величины в соответствии с законом.
Кроме того, специалисты Управления экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области провели разъяснительную беседу с нарушителем о недопустимости подобных действий.
110100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:02Узбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
21:25Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
20:54Почему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper
20:47Бизнесмены РФ рассказали о проблемах с трудоустройством узбекистанцев — какие готовят меры
20:22Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
19:38В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
19:35В Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
18:05Кто круче и мощнее: вся правда о характеристиках истребителей России и США
17:38Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
17:38В Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox
17:27Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
17:08Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
16:45Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
16:23Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
16:12Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
15:52Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
15:07Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
14:48Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
14:41В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
14:27Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю