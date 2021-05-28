https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-tashkente-sozdana-novaya-molodejnaya-kinostudiya-18962260.html

В Ташкенте создана новая молодежная киностудия

В Ташкенте создана новая молодежная киностудия

Организация займется поддержкой молодых кинематографистов, а также повышением творческой активности дебютантов. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T14:41+0500

2021-05-28T14:41+0500

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культура

узбеккино

кино

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В соответствии с постановлением президента Узбекистана в столице при Агентстве кинематографии создана "Молодежная киностудия", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Новая организация займется поддержкой молодых кинематографистов, а также повышением творческой активности дебютантов. На киностудии планируется снимать полнометражные, короткометражные художественные, а также анимационные фильмы. Деятельность Молодежной киностудии курирует агентство.

https://uz.sputniknews.ru/20170809/uzbekistan-souz-molodih-kinematografistov-5998643.html

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узбеккино, кино