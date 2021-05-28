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В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
Организация займется поддержкой молодых кинематографистов, а также повышением творческой активности дебютантов. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В соответствии с постановлением президента Узбекистана в столице при Агентстве кинематографии создана "Молодежная киностудия", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Новая организация займется поддержкой молодых кинематографистов, а также повышением творческой активности дебютантов. На киностудии планируется снимать полнометражные, короткометражные художественные, а также анимационные фильмы. Деятельность Молодежной киностудии курирует агентство.
https://uz.sputniknews.ru/20170809/uzbekistan-souz-molodih-kinematografistov-5998643.html
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узбеккино, кино

В Ташкенте создана новая молодежная киностудия

14:41 28.05.2021 (обновлено: 14:44 28.05.2021)
316
© НА "Узбеккино"Молодежная киностудия
Молодежная киностудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© НА "Узбеккино"
Организация займется поддержкой молодых кинематографистов, а также повышением творческой активности дебютантов.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В соответствии с постановлением президента Узбекистана в столице при Агентстве кинематографии создана "Молодежная киностудия", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Новая организация займется поддержкой молодых кинематографистов, а также повышением творческой активности дебютантов.
В Центре развитии кинематографии с Союзом молодёжи Узбекистана учреждён Союз молодых кинематографистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2017
Культура
В Узбекистане учрежден Союз молодых кинематографистов
9 августа 2017, 13:57
326
На киностудии планируется снимать полнометражные, короткометражные художественные, а также анимационные фильмы. Деятельность Молодежной киностудии курирует агентство.
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