https://uz.sputniknews.ru/20210529/esche-odin-prazdnik-poyavitsya-v-uzbekistane-18973876.html
Еще один праздник появится в Узбекистане
Еще один праздник появится в Узбекистане
В Ташкенте в субботу продолжается 15-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T11:54+0500
2021-05-29T11:54+0500
2021-05-29T12:07+0500
культура
праздник
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18974086_0:251:3193:2047_1920x0_80_0_0_e5b5fe4df83efbcf571df4a45275de87.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил закон "Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента."В настоящее время во многих странах мира эта дата отмечается как Международный день культуры", — отметили в пресс-службе.Ежегодно 15 апреля в республике будут проходить церемонии награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18974086_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_dd5ac4006777b9392f7bb15cb699fbb9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
праздник, узбекистан
Еще один праздник появится в Узбекистане
11:54 29.05.2021 (обновлено: 12:07 29.05.2021)
В Ташкенте в субботу продолжается 15-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Сенат Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил закон "Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан", сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Праздник будет отмечаться в республике 15 апреля.
"В настоящее время во многих странах мира эта дата отмечается как Международный день культуры", — отметили в пресс-службе.
Ежегодно 15 апреля в республике будут проходить церемонии награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".