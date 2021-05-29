https://uz.sputniknews.ru/20210529/esche-odin-prazdnik-poyavitsya-v-uzbekistane-18973876.html

Еще один праздник появится в Узбекистане

Еще один праздник появится в Узбекистане

В Ташкенте в субботу продолжается 15-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T11:54+0500

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культура

праздник

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил закон "Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента."В настоящее время во многих странах мира эта дата отмечается как Международный день культуры", — отметили в пресс-службе.Ежегодно 15 апреля в республике будут проходить церемонии награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".

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праздник, узбекистан