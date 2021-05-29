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Еще один праздник появится в Узбекистане
Еще один праздник появится в Узбекистане
В Ташкенте в субботу продолжается 15-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
праздник
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил закон "Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента."В настоящее время во многих странах мира эта дата отмечается как Международный день культуры", — отметили в пресс-службе.Ежегодно 15 апреля в республике будут проходить церемонии награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".
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праздник, узбекистан

Еще один праздник появится в Узбекистане

11:54 29.05.2021 (обновлено: 12:07 29.05.2021)
664
© CC0 / Unsplash / Lucas AlexanderНоты
Ноты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© CC0 / Unsplash / Lucas Alexander
В Ташкенте в субботу продолжается 15-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил закон "Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Праздник будет отмечаться в республике 15 апреля.

"В настоящее время во многих странах мира эта дата отмечается как Международный день культуры", — отметили в пресс-службе.
Ежегодно 15 апреля в республике будут проходить церемонии награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".
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