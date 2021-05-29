https://uz.sputniknews.ru/20210529/guvd-tashkenta-ischet-taksistov-kotoryx-obmanuli-i-ograbili-18979177.html

ГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены

ГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены

Ранее в столице несколько человек, занимающихся частным извозом, лишились своих мобильных телефонов. В своих заявлениях все они описали одну и ту же схему... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T17:34+0500

2021-05-29T17:34+0500

2021-05-29T19:17+0500

происшествия

такси

гувд ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Житель Ташкента обвиняется в совершении серии мошенничеств и грабежей в отношении таксистов, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента.По данным пресс-службы, мужчина под видом пассажира садился в автомобили людей, занимающихся частным извозом, по дороге говорил водителям, что оставил в предыдущем такси свой мобильный и просил дать ему телефон. Потом он делал вид, что звонит на свой мобильный и договаривается о месте встречи, чтобы забрать свой аппарат. После этого злоумышленник просил водителя такси доехать до того или иного места, переходил через дорогу, поскольку машина с его телефоном будто бы двигалась по противоположной стороне, а затем — скрывался.Первое заявление поступило в УКД ОВД Юнусабадского района 29 марта. Затем в течение двух месяцев такие же заявление были написаны еще в четырех районах столицы. По подозрению в совершении описанных преступлений был задержан ташкентец Зафар Хикматович Ачилов 1987 года рождения. На сегодня ему уже предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества и двух эпизодов грабежа. Мужчина находится под стражей.Всех, кто также стал жертвой человека, изображенного на фото, просят обратиться в Следственное управление ГУВД Ташкента по телефонам: +998712819068 или +99977358202.

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такси, гувд ташкента, ташкент