https://uz.sputniknews.ru/20210529/guvd-tashkenta-ischet-taksistov-kotoryx-obmanuli-i-ograbili-18979177.html
ГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены
ГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены
Ранее в столице несколько человек, занимающихся частным извозом, лишились своих мобильных телефонов. В своих заявлениях все они описали одну и ту же схему... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T17:34+0500
2021-05-29T17:34+0500
2021-05-29T19:17+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Житель Ташкента обвиняется в совершении серии мошенничеств и грабежей в отношении таксистов, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента.По данным пресс-службы, мужчина под видом пассажира садился в автомобили людей, занимающихся частным извозом, по дороге говорил водителям, что оставил в предыдущем такси свой мобильный и просил дать ему телефон. Потом он делал вид, что звонит на свой мобильный и договаривается о месте встречи, чтобы забрать свой аппарат. После этого злоумышленник просил водителя такси доехать до того или иного места, переходил через дорогу, поскольку машина с его телефоном будто бы двигалась по противоположной стороне, а затем — скрывался.Первое заявление поступило в УКД ОВД Юнусабадского района 29 марта. Затем в течение двух месяцев такие же заявление были написаны еще в четырех районах столицы. По подозрению в совершении описанных преступлений был задержан ташкентец Зафар Хикматович Ачилов 1987 года рождения. На сегодня ему уже предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества и двух эпизодов грабежа. Мужчина находится под стражей.Всех, кто также стал жертвой человека, изображенного на фото, просят обратиться в Следственное управление ГУВД Ташкента по телефонам: +998712819068 или +99977358202.
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такси, гувд ташкента, ташкент
ГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены
17:34 29.05.2021 (обновлено: 19:17 29.05.2021)
Ранее в столице несколько человек, занимающихся частным извозом, лишились своих мобильных телефонов. В своих заявлениях все они описали одну и ту же схему, которую использовал злоумышленник. Совпало и описание его внешности.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Житель Ташкента обвиняется в совершении серии мошенничеств и грабежей в отношении таксистов, сообщает
Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента.
По данным пресс-службы, мужчина под видом пассажира садился в автомобили людей, занимающихся частным извозом, по дороге говорил водителям, что оставил в предыдущем такси свой мобильный и просил дать ему телефон. Потом он делал вид, что звонит на свой мобильный и договаривается о месте встречи, чтобы забрать свой аппарат. После этого злоумышленник просил водителя такси доехать до того или иного места, переходил через дорогу, поскольку машина с его телефоном будто бы двигалась по противоположной стороне, а затем — скрывался.
Первое заявление поступило в УКД ОВД Юнусабадского района 29 марта. Затем в течение двух месяцев такие же заявление были написаны еще в четырех районах столицы.
"В каждом случае потерпевшие описывали одну и ту же схему <...>. С той только разницей, что в двух из них таксисты спохватывались и требовали вернуть аппарат. В связи с этим уголовное дело возбуждалось по факту грабежа — то есть открытого хищения чужого имущества. Совпадало и описание внешности обвиняемого", — рассказали в ГУВД.
По подозрению в совершении описанных преступлений был задержан ташкентец Зафар Хикматович Ачилов 1987 года рождения. На сегодня ему уже предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества и двух эпизодов грабежа. Мужчина находится под стражей.
Следствие считает, что потерпевших может быть больше.
Всех, кто также стал жертвой человека, изображенного на фото, просят обратиться в Следственное управление ГУВД Ташкента по телефонам: +998712819068 или +99977358202.