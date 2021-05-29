https://uz.sputniknews.ru/20210529/senat-odobril-zakon-ob-uproschenii-polucheniya-grajdanstva-uzbekistana-18975071.html
Сенат одобрил закон об упрощении получения гражданства Узбекистана
Сенат одобрил закон об упрощении получения гражданства Узбекистана
Лица без гражданства, проживающие в республике более 15 лет, получат паспорта страны. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T13:04+0500
2021-05-29T13:04+0500
2021-05-29T13:04+0500
политика
гражданство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил поправки в законодательство, которые позволяют лицам без гражданства, проживающим в стране более 15 лет, получить паспорта. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.В декабре 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что около 20 тысяч лиц без гражданства, проживающие в стране до 2005 года, автоматически получат паспорта страны. Спустя два месяца глава государства подписал соответствующий указ, внедряющий данный механизм с 1 мая 2021-го.Закон отправлен на подпись президенту страны.В соответствии с поправками, лица без гражданства, зарегистрированные по месту постоянного проживания на территории Узбекистана до 1 января 2005 года, а также проживающие в республике в течение пятнадцати лет, могут быть признаны гражданами РУз."Посредством подтверждения юридического факта в судебном порядке сократится количество жалоб граждан по вопросам гражданства, еще больше укрепится международный имидж Республики Узбекистан за счет четкого осуществления механизма сокращения лиц без гражданства", — добавили в Сенате.В конце января 2020 года Мирзиёев, выступая с аналогичным ежегодным посланием, заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающие в стране до 1 января 1995 года, автоматически получат паспорта страны. Спустя месяц Сенат страны одобрил закон "О гражданстве" в новой редакции, предусматривающий данное решение.
https://uz.sputniknews.ru/20200915/V-Uzbekistane-dlya-polucheniya-grazhdanstva-teper-neobkhodimo-znat-gosudarstvennyy-yazyk-14976788.html
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гражданство, узбекистан
Сенат одобрил закон об упрощении получения гражданства Узбекистана
Лица без гражданства, проживающие в республике более 15 лет, получат паспорта страны.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил поправки в законодательство, которые позволяют лицам без гражданства, проживающим в стране более 15 лет, получить паспорта. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента страны.
В декабре 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что около 20 тысяч лиц без гражданства, проживающие в стране до 2005 года, автоматически получат паспорта страны. Спустя два месяца глава государства подписал соответствующий указ, внедряющий данный механизм с 1 мая 2021-го.
"На пятнадцатом пленарном заседании Сената 29 мая одобрен закон "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан", — говорится в публикации
на сайте верхней палаты.
Закон отправлен на подпись президенту страны.
В соответствии с поправками, лица без гражданства, зарегистрированные по месту постоянного проживания на территории Узбекистана до 1 января 2005 года, а также проживающие в республике в течение пятнадцати лет, могут быть признаны гражданами РУз.
"Посредством подтверждения юридического факта в судебном порядке сократится количество жалоб граждан по вопросам гражданства, еще больше укрепится международный имидж Республики Узбекистан за счет четкого осуществления механизма сокращения лиц без гражданства", — добавили в Сенате.
В конце января 2020 года Мирзиёев, выступая с аналогичным ежегодным посланием, заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающие в стране до 1 января 1995 года, автоматически получат паспорта страны. Спустя месяц Сенат страны одобрил закон "О гражданстве" в новой редакции, предусматривающий данное решение.