https://uz.sputniknews.ru/20210529/senat-uzbekistana-ratifitsiroval-konventsiyu-mot-ob-osnovax-bezopasnosti-truda-18981370.html
Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию МОТ об основах безопасности труда
Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию МОТ об основах безопасности труда
Закон о ратификации направлен на подпись главе республики Шавкату Мирзиёеву. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T19:12+0500
2021-05-29T19:12+0500
2021-05-29T19:12+0500
труд
политика
международная организация труда
сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал конвенцию Международной организации труда (МОТ) об основах, содействующих безопасности и гигиене труда. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Конвенция была принята 95-й сессией Генеральной конференции МОТ 15 июня 2006 года в Женеве.Закон о ратификации направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.Ожидается, что ратификация конвенции:РУз к настоящему времени ратифицировала 16 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Весной 2017-го в республике была создана межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций МОТ, а также изучению целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям.В начале мая министр занятости и трудовых отношений страны Нозим Хусанов заявил, что в 2021 году республика планирует ратифицировать как минимум еще две конвенции МОТ — "О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства" и "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда".
https://uz.sputniknews.ru/20201119/V-Uzbekistane-vstupili-v-silu-esche-dve-konventsii-MOT-po-standartam-truda-15441839.html
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труд, международная организация труда, сенат республики узбекистан
Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию МОТ об основах безопасности труда
Закон о ратификации направлен на подпись главе республики Шавкату Мирзиёеву.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал конвенцию Международной организации труда (МОТ) об основах, содействующих безопасности и гигиене труда. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Конвенция была принята 95-й сессией Генеральной конференции МОТ 15 июня 2006 года в Женеве.
"На пятнадцатом пленарном заседании сената 29 мая была рассмотрена и ратифицирована конвенция МОТ №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда", — говорится в публикации
на сайте верхней палаты.
Закон о ратификации направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Ожидается, что ратификация конвенции:
будет способствовать эффективному внедрению международных стандартов в сфере безопасности и гигиены труда;
создаст дополнительные гарантий для работников;
продемонстрирует приверженность Узбекистана основным международным принципам и стандартам по обеспечению гарантии прав трудящихся.
РУз к настоящему времени ратифицировала 16 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Весной 2017-го в республике была создана межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций МОТ, а также изучению целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям.
В начале мая министр занятости и трудовых отношений страны Нозим Хусанов заявил, что в 2021 году республика планирует ратифицировать как минимум еще две конвенции МОТ — "О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства" и "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда".