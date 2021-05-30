И это не линзы! Знаменитости с мутацией цвета глаз — фотолента

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Со звездой Голливуда Милой Кунис случилась неприятная история: изменения в радужке актрисы произошли сравнительно недавно. В 2009 году Кунис обратилась в больницу с жалобами на резь в глазах, и ей диагностировали воспаление радужной оболочки. Дабы не утратить зрение, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция и привела к тому, что теперь один глаз актрисы карий, а второй – зеленый. Правда, звезда старательно скрывает приобретенную "разноцветицу" с помощью контактных линз.