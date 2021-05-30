И это не линзы! Знаменитости с мутацией цвета глаз — фотолента

Знаменитые на весь мир фиалковые глаза Элизабет Тейлор – не что иное, как результат мутации генов легендарной актрисы. "Происхождение Александрии" — так называется генетическая мутация. Согласно медицинским исследованиям, фиолетовый цвет глаз никак не влияет на остроту зрения, но у 7% обладателей вызывает сердечные заболевания. Именно это и стало причиной смерти Элизабет Тейлор.
Знаменитые на весь мир фиалковые глаза Элизабет Тейлор – не что иное, как результат мутации генов легендарной актрисы. "Происхождение Александрии" — так называется генетическая мутация. Согласно медицинским исследованиям, фиолетовый цвет глаз никак не влияет на остроту зрения, но у 7% обладателей вызывает сердечные заболевания. Именно это и стало причиной смерти Элизабет Тейлор.
Разноцветные глаза музыканта Дэвида Боуи "достались" в драке с одноклассником в возрасте 15 лет - так его левый глаз из-за деформации сетчатки утратил способность сужаться (потому казался карим), а правый остался голубым. На протяжении всей жизни поврежденный глаз испытывал проблемы с передачей цветов.
Разноцветные глаза музыканта Дэвида Боуи "достались" в драке с одноклассником в возрасте 15 лет - так его левый глаз из-за деформации сетчатки утратил способность сужаться (потому казался карим), а правый остался голубым. На протяжении всей жизни поврежденный глаз испытывал проблемы с передачей цветов.
Американская актриса и модель Кейт Босуорт – одна из самых известных знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий.
Американская актриса и модель Кейт Босуорт – одна из самых известных знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий.
Эта же особенность есть и у англо-американской актрисы Алисы Евы. Ее левый глаз — синий, а правый — зеленый.
Эта же особенность есть и у англо-американской актрисы Алисы Евы. Ее левый глаз — синий, а правый — зеленый.
Британская киноактриса и писательница, лауреат премии "Эмми" и двух статуэток "Золотой глобус" Джейн Сеймур является обладательницей глаз разного цвета: правый – карий, а вот левый – ярко-зеленый. Это также объясняется гетерохромией.
Британская киноактриса и писательница, лауреат премии "Эмми" и двух статуэток "Золотой глобус" Джейн Сеймур является обладательницей глаз разного цвета: правый – карий, а вот левый – ярко-зеленый. Это также объясняется гетерохромией.
Американский бейсболист Макс Шерцер тоже страдает гетерохромией: его правый глаз — синий, а левый — карий.
Американский бейсболист Макс Шерцер тоже страдает гетерохромией: его правый глаз — синий, а левый — карий.
Со звездой Голливуда Милой Кунис случилась неприятная история: изменения в радужке актрисы произошли сравнительно недавно. В 2009 году Кунис обратилась в больницу с жалобами на резь в глазах, и ей диагностировали воспаление радужной оболочки. Дабы не утратить зрение, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция и привела к тому, что теперь один глаз актрисы карий, а второй – зеленый. Правда, звезда старательно скрывает приобретенную "разноцветицу" с помощью контактных линз.
Со звездой Голливуда Милой Кунис случилась неприятная история: изменения в радужке актрисы произошли сравнительно недавно. В 2009 году Кунис обратилась в больницу с жалобами на резь в глазах, и ей диагностировали воспаление радужной оболочки. Дабы не утратить зрение, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция и привела к тому, что теперь один глаз актрисы карий, а второй – зеленый. Правда, звезда старательно скрывает приобретенную "разноцветицу" с помощью контактных линз.
Американский актер с английскими корнями Доминик Шервуд своей известности во многом обязан гетерохромии, из-за которой его правый глаз – голубого цвета, а левый – карего.
Американский актер с английскими корнями Доминик Шервуд своей известности во многом обязан гетерохромии, из-за которой его правый глаз – голубого цвета, а левый – карего.