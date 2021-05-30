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И это не линзы! Знаменитости с мутацией цвета глаз — фотолента
И это не линзы! Знаменитости с мутацией цвета глаз — фотолента
Многие из звезд, представленных в фотоленте, страдают гетерохромией — редкой генетической особенностью, при которой глаза имеют радужные оболочки разных... 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T18:11+0500
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красота, знаменитости, звезды, мультимедиа , фото

И это не линзы! Знаменитости с мутацией цвета глаз — фотолента

18:11 30.05.2021
1063
Многие из звезд, представленных в фотоленте, страдают гетерохромией — редкой генетической особенностью, при которой глаза имеют радужные оболочки разных цветов. Впрочем, это не единственная причина, почему глаза могут быть необычного цвета.
© Foto : 20th Century Fox Film Corporation

Знаменитые на весь мир фиалковые глаза Элизабет Тейлор – не что иное, как результат мутации генов легендарной актрисы. "Происхождение Александрии" — так называется генетическая мутация. Согласно медицинским исследованиям, фиолетовый цвет глаз никак не влияет на остроту зрения, но у 7% обладателей вызывает сердечные заболевания. Именно это и стало причиной смерти Элизабет Тейлор.

Знаменитые на весь мир фиалковые глаза Элизабет Тейлор – не что иное, как результат мутации генов легендарной актрисы. &quot;Происхождение Александрии&quot; — так называется генетическая мутация. Согласно медицинским исследованиям, фиолетовый цвет глаз никак не влияет на остроту зрения, но у 7% обладателей вызывает сердечные заболевания. Именно это и стало причиной смерти Элизабет Тейлор. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : 20th Century Fox Film Corporation

Знаменитые на весь мир фиалковые глаза Элизабет Тейлор – не что иное, как результат мутации генов легендарной актрисы. "Происхождение Александрии" — так называется генетическая мутация. Согласно медицинским исследованиям, фиолетовый цвет глаз никак не влияет на остроту зрения, но у 7% обладателей вызывает сердечные заболевания. Именно это и стало причиной смерти Элизабет Тейлор.

© AFP 2018 / Evan Agostini / Getty Images North America

Разноцветные глаза музыканта Дэвида Боуи "достались" в драке с одноклассником в возрасте 15 лет - так его левый глаз из-за деформации сетчатки утратил способность сужаться (потому казался карим), а правый остался голубым. На протяжении всей жизни поврежденный глаз испытывал проблемы с передачей цветов.

Разноцветные глаза музыканта Дэвида Боуи &quot;достались&quot; в драке с одноклассником в возрасте 15 лет - так его левый глаз из-за деформации сетчатки утратил способность сужаться (потому казался карим), а правый остался голубым. На протяжении всей жизни поврежденный глаз испытывал проблемы с передачей цветов. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Evan Agostini / Getty Images North America

Разноцветные глаза музыканта Дэвида Боуи "достались" в драке с одноклассником в возрасте 15 лет - так его левый глаз из-за деформации сетчатки утратил способность сужаться (потому казался карим), а правый остался голубым. На протяжении всей жизни поврежденный глаз испытывал проблемы с передачей цветов.

© AFP 2018 / Frazer Harrison / Getty Images

Американская актриса и модель Кейт Босуорт – одна из самых известных знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий.

Американская актриса и модель Кейт Босуорт – одна из самых известных знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Frazer Harrison / Getty Images

Американская актриса и модель Кейт Босуорт – одна из самых известных знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий.

© AFP 2018 / Ethan Miller / Getty Images

Эта же особенность есть и у англо-американской актрисы Алисы Евы. Ее левый глаз — синий, а правый — зеленый.

Эта же особенность есть и у англо-американской актрисы Алисы Евы. Ее левый глаз — синий, а правый — зеленый. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Ethan Miller / Getty Images

Эта же особенность есть и у англо-американской актрисы Алисы Евы. Ее левый глаз — синий, а правый — зеленый.

© AP Photo / Richard Shotwell / Invision

Британская киноактриса и писательница, лауреат премии "Эмми" и двух статуэток "Золотой глобус" Джейн Сеймур является обладательницей глаз разного цвета: правый – карий, а вот левый – ярко-зеленый. Это также объясняется гетерохромией.

Британская киноактриса и писательница, лауреат премии &quot;Эмми&quot; и двух статуэток &quot;Золотой глобус&quot; Джейн Сеймур является обладательницей глаз разного цвета: правый – карий, а вот левый – ярко-зеленый. Это также объясняется гетерохромией. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Richard Shotwell / Invision

Британская киноактриса и писательница, лауреат премии "Эмми" и двух статуэток "Золотой глобус" Джейн Сеймур является обладательницей глаз разного цвета: правый – карий, а вот левый – ярко-зеленый. Это также объясняется гетерохромией.

© AFP 2018 / Michael Reaves / Getty Images

Американский бейсболист Макс Шерцер тоже страдает гетерохромией: его правый глаз — синий, а левый — карий.

Американский бейсболист Макс Шерцер тоже страдает гетерохромией: его правый глаз — синий, а левый — карий. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Michael Reaves / Getty Images

Американский бейсболист Макс Шерцер тоже страдает гетерохромией: его правый глаз — синий, а левый — карий.

© AP Photo / Peter Kramer

Со звездой Голливуда Милой Кунис случилась неприятная история: изменения в радужке актрисы произошли сравнительно недавно. В 2009 году Кунис обратилась в больницу с жалобами на резь в глазах, и ей диагностировали воспаление радужной оболочки. Дабы не утратить зрение, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция и привела к тому, что теперь один глаз актрисы карий, а второй – зеленый. Правда, звезда старательно скрывает приобретенную "разноцветицу" с помощью контактных линз.

Со звездой Голливуда Милой Кунис случилась неприятная история: изменения в радужке актрисы произошли сравнительно недавно. В 2009 году Кунис обратилась в больницу с жалобами на резь в глазах, и ей диагностировали воспаление радужной оболочки. Дабы не утратить зрение, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция и привела к тому, что теперь один глаз актрисы карий, а второй – зеленый. Правда, звезда старательно скрывает приобретенную &quot;разноцветицу&quot; с помощью контактных линз. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AP Photo / Peter Kramer

Со звездой Голливуда Милой Кунис случилась неприятная история: изменения в радужке актрисы произошли сравнительно недавно. В 2009 году Кунис обратилась в больницу с жалобами на резь в глазах, и ей диагностировали воспаление радужной оболочки. Дабы не утратить зрение, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция и привела к тому, что теперь один глаз актрисы карий, а второй – зеленый. Правда, звезда старательно скрывает приобретенную "разноцветицу" с помощью контактных линз.

© AFP 2018 / Charley Gallay / Getty Images

Американский актер с английскими корнями Доминик Шервуд своей известности во многом обязан гетерохромии, из-за которой его правый глаз – голубого цвета, а левый – карего.

Американский актер с английскими корнями Доминик Шервуд своей известности во многом обязан гетерохромии, из-за которой его правый глаз – голубого цвета, а левый – карего. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2018 / Charley Gallay / Getty Images

Американский актер с английскими корнями Доминик Шервуд своей известности во многом обязан гетерохромии, из-за которой его правый глаз – голубого цвета, а левый – карего.

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