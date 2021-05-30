https://uz.sputniknews.ru/20210530/buduschee-rossii-est-li-shans-dlya-jirinovskogo-18986255.html

Будущее России: есть ли шанс для Жириновского

Будущее России: есть ли шанс для Жириновского

Месяц назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечал свое 75-летие. Ветерана российской политики можно поздравить — уже больше 30 лет он неизменно присутствует... 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T13:20+0500

2021-05-30T13:20+0500

2021-05-30T13:20+0500

россия

партия

политик

владимир жириновский

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И все же стоит задаться вопросом: каковы перспективы как самого Владимира Вольфовича, так и его партии в контексте приближающихся выборов в Госдуму?Безусловно, пик популярности Жириновского пришелся на 90-е. На выборах в Госдуму 1993 года ЛДПР сенсационно набрала почти 23 процента голосов и сформировала в парламенте фракцию из 64 человек. Лучшего результата партия после никогда не добивалась, но все равно всякий раз преодолевала необходимый для попадания в Госдуму барьер. Серьезные проблемы с этим возникли лишь один раз, когда с выборов в Думу в 1999 году незадолго до дня голосования был снят ее список. Впрочем, Владимир Вольфович тогда не растерялся, и обновленный список все же пошел на выборы, но не как ЛДПР, а как наскоро созданный "Блок Жириновского". Решение оказалось эффективным, что понятно: ведь Жириновский — это и есть ЛДПР.Оценивая перспективы жириновцев на предстоящих выборах, ни в коем случае нельзя забывать это обстоятельство. ЛДПР — типичная лидерская структура, а потому ее популярность в значительной степени завязана на популярность лидера.И вот здесь у ЛДПР есть пусть не принципиальные, но проблемы. Когда Жириновский только пришел в политику, он участвовал в ней на правах "анфан террибль". В середине 90-х его избирателями были люди, однозначно проигравшие от политики "шоковой терапии". Кстати, формальной причиной отстранения ЛДПР от выборов 1999 года как раз и стало включение в федеральную тройку списка авторитетного (во всех смыслах) красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.Обе эти базовые для ЛДПР образца 1990-х — начала 2000-х группы поддержки постепенно вымываются из ядерного электората партии. Радикальная молодежь еще с середины 90-х все больше симпатизировала запрещенной теперь Национал-большевистской партии* Эдуарда Лимонова или Русскому национальному единству* Александра Баркашова. Позже для них появились и альтернативные радикальные левые проекты, а затем и структуры Алексея Навального. Иными словами: борьбу за самых молодых и горячих лидер ЛДПР постепенно проигрывает, пусть пока молодые избиратели и составляют значительную долю в электорате партии.Впрочем, ее главное предложение было не столько и не только для них. ЛДПР в последние годы пыталась стать главной оппозиционной партией страны. Но оппозиционной в позитивном контексте. Фактически ЛДПР предложила демаргинализировать термин "оппозиция". Отбросить от понятия оппозиции фриков и вечно всем недовольных вроде конкурентов из КПРФ, с одной стороны, а также откровенно антигосударственные движения типа "Открытой России"** и ФБК*** Навального, с другой стороны — вот та цель, которую поставила перед собой ЛДПР. И у нее это получается. Партия уже почти поравнялась по социологии с коммунистами и действительно планирует побороться за статус главной оппозиционной силы. Вы против политики партии "Единая Россия", а КПРФ представляется морально устаревшей — значит, вы с большой долей вероятности проголосуете за ЛДПР. В общем, учитывая все известные внутренние проблемы коммунистов, жириновцы вполне способны оттеснить их с позиции "главных оппонентов партии власти".Тем более что лидер партии многое для этого делает. Человек он уже немолодой и все же с завидной активностью и солидной энергией выступает в эфире федеральных ток-шоу на политические темы. Ярче всего достижения Жириновского проявились в ходе предыдущей думской кампании, когда эксперты всерьез рассуждали о шансах ЛДПР занять второе место следом за "Единой Россией" в голосовании по спискам. Так почти и произошло: ЛДПР отстала на десятые доли процента от вырвавшей у нее второе место на финишном рывке КПРФ. Впрочем, каждая кампания уникальна, и если в 2016 году все вращалось вокруг подъема Крымской весны, то сейчас страсти поутихли. Стало быть, и проехаться на эффекте крымского консенсуса теперь и для ЛДПР — как и для КПРФ — будет сложнее.Сказывается и эффект усталости избирателя. Жириновский все-таки выступает ровно с одной и той же программой "За бедных, за русских". За последние 30 лет эти "старые песни о главном" изрядно надоели. Согласно данным ВЦИОМ, если в 2019 году 38% участников опроса заявляли, что партия работает в интересах всего общества, то осенью 2020-го этот показатель снизился до 33%. При этом выросла доля тех, кто считает, что "партия работает либо в интересах меньшинства, либо в интересах небольшой группы лиц". Респонденты также заявляли о снижении интереса к деятельности ЛДПР и не могли вспомнить никаких достижений партии. Тут респонденты, конечно, дали маху — если посмотреть на билборды, то из партийных проектов там все эти годы во всех регионах во все сезоны висел один Жириновский. Чем не достижение?Впрочем, свой избиратель у ЛДПР точно имеется, как и узнаваемый бренд, а потому на ближайшую кампанию Жириновского списывать могут только непрофессионалы. Текущие рейтинги (например, майские данные ВЦИОМ) дают ЛДПР в районе 10,5 процента голосов. Что позволяет делать прогноз о все тех же 13%, что были показаны и на выборах 2016 года. То есть ЛДПР гарантированно получает свое место в Госдуме с фракцией в районе 30 депутатов, если в ходе кампании не произойдет какой-то радикальной смены повестки. Отставание от коммунистов по текущим рейтингам при этом — 1,5 процента, что легко можно ликвидировать при ведении активной кампании. А уж это Жириновский умеет хорошо.Насколько обновленные эсеры будут играть на националистическом фланге и удастся ли им откусить процент у Жириновского — большой вопрос. По крайней мере, пока эсеры уступают ЛДПР около трех процентов среди голосов респондентов. Кроме того, представляется, что сами эсеры предпочтут откусить часть пирога у единороссов, а также вести борьбу за левого избирателя.Впрочем, традиционно у ЛДПР есть и базовые проблемы. Так, партия всегда очень слабо выступала в мажоритарных округах. Ее представители на парламентских выборах набирали единицы из 225 мандатов. Причем на последних выборах все пять пропусков в Госдуму, которые получили представители ЛДПР, были из округов, где "Единая Россия" не выставляла претендентов. Это было сделано согласно пакетному соглашению между парламентскими партиями. Выиграть в конкурентной борьбе с единороссами жириновцам было бы еще сложнее.Есть и другие проблемы. Еще с 1990-х одним из макрорегионов, где позиции ЛДПР были сильны, считался Дальний Восток. Но в 2020 году в Хабаровске был арестован Сергей Фургал — экс-губернатор и член ЛДПР. Жители Хабаровского края были арестом недовольны, ходили на митинги в защиту бывшего губернатора. Из партии им прислали нового — Михаила Дегтярева. Как бы там ни было, но частью жителей края это было воспринято как размен со стороны руководства партии, которое "сдало" Фургала в обмен на губернаторское кресло для другого ее представителя. Еще часть посчитала, что ЛДПР слишком уж благоволит авторитетным людям типа Фургала, и отвернулась от партии. Как результат — электорат с обоих полюсов несколько подразмылся. И не только в Хабаровске, но и на Дальнем Востоке в целом.Подводя предварительные итоги, можно констатировать, что фактор Жириновского все еще работает в российской политике. У ЛДПР стабильные позиции одного из базовых партийных проектов, хорошие текущие рейтинги, а также вполне реальные шансы догнать и обогнать КПРФ в ходе избирательной кампании. Если Владимир Жириновский не совершит каких-то фатальных ошибок, то третье место ЛДПР в Госдуме практически гарантировано, а второе может быть получено при удачном стечении обстоятельств. При этом у самого Владимира Вольфовича традиционно сохраняется самый высокий антирейтинг среди всех партийцев из всех партий. Согласно многолетним замерам ВЦИОМ, на открытый вопрос о недоверии политикам антирейтинг Жириновского колеблется в районе 25-30 процентов. А во время президентской избирательной кампании в 2018 году говорили о том, что никогда не проголосуют за Жириновского, вплоть до 50 процентов. Пожалуй, лишь Ксения Собчак, член политсовета партии "Гражданская инициатива", способна побороться с Жириновским за звание антигероя и величину антирейтинга.Впрочем, возвращаясь к ЛДПР, следует констатировать, что у партии на текущий избирательный цикл проблемы решены. Но вот как сделать так, чтобы она не лишилась перспектив к выборам 2026 года, — главная и нетривиальная задача стратегического характера. Которую, впрочем, все равно решать будут только после сентября текущего года.* Экстремистская организация, запрещенная в России**Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.***Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Zhirinovskiy-predlozhil-vklyuchit-Tsentralnuyu-Aziyu-v-sostav-Rossii-kak-guberniyu-16119979.html

https://uz.sputniknews.ru/20181103/V-trende-Zhirinovskiy-primeril-uzbekskiy-chapan-9870015.html

https://uz.sputniknews.ru/20181102/Vladimir-Zhirinovskiy-pustilsya-v-plyas-v-Bukhare---video-9865944.html

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партия, политик, владимир жириновский