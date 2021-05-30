https://uz.sputniknews.ru/20210530/kuda-moskvichi-xotyat-uletet-letom-2021-tsentralnaya-aziya--v-spiske-18986622.html

Куда москвичи хотят улететь летом-2021: Центральная Азия — в списке

Куда москвичи хотят улететь летом-2021: Центральная Азия — в списке

Около 70% поисков по зарубежным направлениям приходится на страны СНГ. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T13:55+0500

2021-05-30T13:55+0500

2021-05-30T13:55+0500

общество

самолет

опрос

полеты

путешествие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18986671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1141836e0bd67c73ec950e0652b15828.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Аналитики "Туту.ру" выяснили, на какие авиабилеты был отмечен самый большой спрос в ближайшие месяцы.Рассматривались поиски по билетам с вылетом из Москвы. Оказалось, что 76% поисковых запросов приходится на российские направления. Больше всего москвичей интересуют такие города, как Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.Также в рейтинг попали Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов.На зарубежные направления между тем приходится 24% всех поисков. Интересно, что чаще всего (70% поисков среди стран зарубежья) билеты ищут в страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Молдавию и Украину. Однако москвичи не забыли и про "классические" летние турнаправления: Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, ОАЭ, Сербия и США.

https://uz.sputniknews.ru/20201225/Kak-izmenyatsya-puteshestviya-v-2021-godu-15680827.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самолет, опрос, полеты, путешествие