Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210530/kuda-moskvichi-xotyat-uletet-letom-2021-tsentralnaya-aziya--v-spiske-18986622.html
Куда москвичи хотят улететь летом-2021: Центральная Азия — в списке
Куда москвичи хотят улететь летом-2021: Центральная Азия — в списке
Около 70% поисков по зарубежным направлениям приходится на страны СНГ. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T13:55+0500
2021-05-30T13:55+0500
общество
самолет
опрос
полеты
путешествие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18986671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1141836e0bd67c73ec950e0652b15828.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Аналитики "Туту.ру" выяснили, на какие авиабилеты был отмечен самый большой спрос в ближайшие месяцы.Рассматривались поиски по билетам с вылетом из Москвы. Оказалось, что 76% поисковых запросов приходится на российские направления. Больше всего москвичей интересуют такие города, как Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.Также в рейтинг попали Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов.На зарубежные направления между тем приходится 24% всех поисков. Интересно, что чаще всего (70% поисков среди стран зарубежья) билеты ищут в страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Молдавию и Украину. Однако москвичи не забыли и про "классические" летние турнаправления: Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, ОАЭ, Сербия и США.
https://uz.sputniknews.ru/20201225/Kak-izmenyatsya-puteshestviya-v-2021-godu-15680827.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18986671_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_17a506961b6c83337ae69cecffe28303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самолет, опрос, полеты, путешествие

Куда москвичи хотят улететь летом-2021: Центральная Азия — в списке

13:55 30.05.2021
924
© СС0 / Unsplash / JESHOOTS.COMМужчина в аэропорту
Мужчина в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© СС0 / Unsplash / JESHOOTS.COM
Около 70% поисков по зарубежным направлениям приходится на страны СНГ.
ТАШКЕНТ, 30 мая Sputnik. Аналитики "Туту.ру" выяснили, на какие авиабилеты был отмечен самый большой спрос в ближайшие месяцы.
Рассматривались поиски по билетам с вылетом из Москвы.
Оказалось, что 76% поисковых запросов приходится на российские направления.
Больше всего москвичей интересуют такие города, как Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
Также в рейтинг попали Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов.
Пассажиры у стойки регистрации билетов в международном аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2020
Туризм
Как изменятся путешествия в 2021 году
25 декабря 2020, 20:00
17644
На зарубежные направления между тем приходится 24% всех поисков.
Интересно, что чаще всего (70% поисков среди стран зарубежья) билеты ищут в страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Молдавию и Украину.
Однако москвичи не забыли и про "классические" летние турнаправления: Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, ОАЭ, Сербия и США.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:00Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео
14:30"ВКонтакте" перешел дорогу Узбекистану: в чем обвиняется соцсеть?
13:55Куда москвичи хотят улететь летом-2021: Центральная Азия — в списке
13:20Будущее России: есть ли шанс для Жириновского
12:55Какой симптом рака заметен во время еды — ответил доктор Мясников
12:25Облава на ночные клубы Самарканда: почти 500 граждан задержаны
11:55Польский президент разгадал суть России
11:30Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие
11:00Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
10:30Дары Арала изменят мировую роль Узбекистана в добыче ценных ископаемых
ВчераСенат Узбекистана ратифицировал конвенцию МОТ об основах безопасности труда
ВчераМартовское обрушение части трассы к "Амирсою": в Сенате рассказали предысторию инцидента
ВчераГУВД Ташкента ищет таксистов, которые были обмануты и ограблены
ВчераГлава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото
ВчераКоличество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году
ВчераСенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
ВчераУкраина нашла способ превратить воду в дорогой редкий ресурс
ВчераГорький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"
Вчера"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
ВчераПолучение гражданства Узбекистана упростится — Сенат одобрил закон