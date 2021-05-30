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"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео
"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео
Водитель пытался по встречке обогнать другое авто, однако в какой-то момент не справился с управлением. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T15:29+0500
2021-05-30T15:29+0500
2021-05-30T15:29+0500
происшествия
машина
дтп
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Ташкенте на днях случилось ДТП с участием элитного Porsche Taycan.Инцидент произошел 25 мая в Мирабадском районе на улице Тараса Шевченко.На кадрах видно, как автомобиль влетает на полной скорости в арык. Как позднее сообщили в столичном ГУБДД, за рулем люксовой иномарки находился 31-летний местный житель. Водитель пытался по встречке обогнать другое авто, однако в какой-то момент не справился с управлением, и Porsche оказался на тротуаре. К счастью, никого из прохожих не задело. Пострадавших нет. На данный момент, в УБДД ГУВД Ташкента проводятся разъяснительные работы.
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машина, дтп, ташкент, узбекистан
"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео
Водитель пытался по встречке обогнать другое авто, однако в какой-то момент не справился с управлением.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Ташкенте на днях случилось ДТП с участием элитного Porsche Taycan.
Инцидент произошел 25 мая в Мирабадском районе на улице Тараса Шевченко.
На кадрах видно, как автомобиль влетает на полной скорости в арык.
Как позднее сообщили
в столичном ГУБДД, за рулем люксовой иномарки находился 31-летний местный житель.
Водитель пытался по встречке обогнать другое авто, однако в какой-то момент не справился с управлением, и Porsche оказался на тротуаре.
К счастью, никого из прохожих не задело. Пострадавших нет.
На данный момент, в УБДД ГУВД Ташкента проводятся разъяснительные работы.