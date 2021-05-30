https://uz.sputniknews.ru/20210530/lyuksovyy-drift-v-tashkente-porsche-vyletel-v-aryk-na-polnoy-skorosti--video-18987710.html

"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео

"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео

Водитель пытался по встречке обогнать другое авто, однако в какой-то момент не справился с управлением. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T15:29+0500

2021-05-30T15:29+0500

2021-05-30T15:29+0500

происшествия

машина

дтп

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Ташкенте на днях случилось ДТП с участием элитного Porsche Taycan.Инцидент произошел 25 мая в Мирабадском районе на улице Тараса Шевченко.На кадрах видно, как автомобиль влетает на полной скорости в арык. Как позднее сообщили в столичном ГУБДД, за рулем люксовой иномарки находился 31-летний местный житель. Водитель пытался по встречке обогнать другое авто, однако в какой-то момент не справился с управлением, и Porsche оказался на тротуаре. К счастью, никого из прохожих не задело. Пострадавших нет. На данный момент, в УБДД ГУВД Ташкента проводятся разъяснительные работы.

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машина, дтп, ташкент, узбекистан