https://uz.sputniknews.ru/20210530/v-britanii-rodilsya-telenok-mutant-s-tremya-glazami--foto-18988189.html
В Британии родился теленок-мутант с тремя глазами — фото
В Британии родился теленок-мутант с тремя глазами — фото
За несколько месяцев жизни у животного не выявилось никаких проблем со здоровьем. По сути, он ничем не отличается от своих сородичей. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T18:50+0500
2021-05-30T18:50+0500
2021-05-30T18:50+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. На одной из ферм в Северном Уэльсе родился теленок с необычной внешностью: у малыша целых три глаза. Причем третий глаз расположен на лбу, неплохо развит и даже имеет веко и ресницы. Об этом написало местное издание Wales Online. Теленка по кличке Исайя обнаружила ветеринар Мэлан Хьюс. Женщина был настолько удивлена, что выложила фото животного в Twitter. Снимок моментально разлетелся по Сети. По ее словам, установить, видит ли теленок третьим глазом, невозможно. Животному на фотографии около четырех месяцев. От своих сородичей он ничем другим не отличается, здоровье у него в порядке. Ранее в Самаркандской области родился теленок с "крыльями". Такую особенность можно объяснить тем, что изначально должны были родиться телята-близнецы, однако один из плодов неправильно развивался.
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животные, великобритания
В Британии родился теленок-мутант с тремя глазами — фото
За несколько месяцев жизни у животного не выявилось никаких проблем со здоровьем. По сути, он ничем не отличается от своих сородичей.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. На одной из ферм в Северном Уэльсе родился теленок с необычной внешностью: у малыша целых три глаза.
Причем третий глаз расположен на лбу, неплохо развит и даже имеет веко и ресницы.
Об этом написало
местное издание Wales Online.
Теленка по кличке Исайя обнаружила ветеринар Мэлан Хьюс. Женщина был настолько удивлена, что выложила фото животного в Twitter. Снимок моментально разлетелся по Сети.
"Ветеринары склонны видеть самые разные вещи: ягнят-циклопов и животных, рожденных с двумя головами. Однако я никогда раньше не видела ничего подобного", — отметила Хьюс.
По ее словам, установить, видит ли теленок третьим глазом, невозможно.
Животному на фотографии около четырех месяцев. От своих сородичей он ничем другим не отличается, здоровье у него в порядке.
Ранее в Самаркандской области родился
теленок с "крыльями". Такую особенность можно объяснить тем, что изначально должны были родиться телята-близнецы, однако один из плодов неправильно развивался.