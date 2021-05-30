В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В воскресенье, 30 мая, в Бухаре открылась выставка известного узбекского художника Музаффара Абдуллаева.Экспозиция выставлена в пространстве Art Residence Bukhara (улица Туркий Джандий, 4).Организатором выступила галерея Bonum Factum при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству (посольства Швейцарии в республике), а также компании Wondernet Express.Выставка продлится ровно месяц (до 30 июня)и будет сочетать в себе несколько периодов творчества художника: от раннего (1980 года) до нынешнего. Открытие экспозиции совпало с масштабным для Бухары событием — традиционным фестивалем "Шелк и специи", который проходит в эти дни.
Организатором выступила галерея Bonum Factum при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству (посольства Швейцарии в республике), а также компании Wondernet Express.
"Автор представил серию ранних работ бытовой жизни бухарских жителей и самобытность региона. Зрителю откроется вид на неповторимую палитру и мастерство автора, который отобразил на холсте поистине удивительную флору солнечной Бухары", — говорится в пресс-релизе.
Выставка продлится ровно месяц (до 30 июня)и будет сочетать в себе несколько периодов творчества художника: от раннего (1980 года) до нынешнего.