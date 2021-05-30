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В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева
В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева
Автор представил серию ранних работ бытовой жизни бухарских жителей и самобытность региона. Выставка продлится до 30 июня. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-05-30T17:35+0500
культура
художник
выставка
бухара
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В воскресенье, 30 мая, в Бухаре открылась выставка известного узбекского художника Музаффара Абдуллаева.Экспозиция выставлена в пространстве Art Residence Bukhara (улица Туркий Джандий, 4).Организатором выступила галерея Bonum Factum при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству (посольства Швейцарии в республике), а также компании Wondernet Express.Выставка продлится ровно месяц (до 30 июня)и будет сочетать в себе несколько периодов творчества художника: от раннего (1980 года) до нынешнего. Открытие экспозиции совпало с масштабным для Бухары событием — традиционным фестивалем "Шелк и специи", который проходит в эти дни.
бухара
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художник, выставка, бухара

В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева

17:35 30.05.2021
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© Галерея Bonum FactumВыставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева
Выставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© Галерея Bonum Factum
Автор представил серию ранних работ бытовой жизни бухарских жителей и самобытность региона. Выставка продлится до 30 июня.
ТАШКЕНТ, 30 мая Sputnik. В воскресенье, 30 мая, в Бухаре открылась выставка известного узбекского художника Музаффара Абдуллаева.
Экспозиция выставлена в пространстве Art Residence Bukhara (улица Туркий Джандий, 4).
© Галерея Bonum Factum
Выставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева - Sputnik Узбекистан
1/3
© Галерея Bonum Factum
© Галерея Bonum Factum
Выставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева - Sputnik Узбекистан
2/3
© Галерея Bonum Factum
© Галерея Bonum Factum
Выставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева - Sputnik Узбекистан
3/3
© Галерея Bonum Factum
1/3
© Галерея Bonum Factum
2/3
© Галерея Bonum Factum
3/3
© Галерея Bonum Factum
Организатором выступила галерея Bonum Factum при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству (посольства Швейцарии в республике), а также компании Wondernet Express.

"Автор представил серию ранних работ бытовой жизни бухарских жителей и самобытность региона. Зрителю откроется вид на неповторимую палитру и мастерство автора, который отобразил на холсте поистине удивительную флору солнечной Бухары", — говорится в пресс-релизе.

Выставка продлится ровно месяц (до 30 июня)и будет сочетать в себе несколько периодов творчества художника: от раннего (1980 года) до нынешнего.
Открытие экспозиции совпало с масштабным для Бухары событием — традиционным фестивалем "Шелк и специи", который проходит в эти дни.
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