https://uz.sputniknews.ru/20210530/v-buxare-otkrylas-vystavka-imenitogo-xudojnika-muzaffara-abdullaeva-18988886.html

В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева

В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева

Автор представил серию ранних работ бытовой жизни бухарских жителей и самобытность региона. Выставка продлится до 30 июня. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T17:35+0500

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культура

художник

выставка

бухара

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В воскресенье, 30 мая, в Бухаре открылась выставка известного узбекского художника Музаффара Абдуллаева.Экспозиция выставлена в пространстве Art Residence Bukhara (улица Туркий Джандий, 4).Организатором выступила галерея Bonum Factum при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству (посольства Швейцарии в республике), а также компании Wondernet Express.Выставка продлится ровно месяц (до 30 июня)и будет сочетать в себе несколько периодов творчества художника: от раннего (1980 года) до нынешнего. Открытие экспозиции совпало с масштабным для Бухары событием — традиционным фестивалем "Шелк и специи", который проходит в эти дни.

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художник, выставка, бухара