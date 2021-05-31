Человек собаке друг: бездомные животные ищут хозяев на фестивале СОКО
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СОКО-Фест в Ташкенте
В Ташкенте впервые прошел фестиваль "СОКО", организованный группой волонтеров, неравнодушных к судьбе бездомных животных. Его главная задача — привлечь внимание к брошенным четвероногим, а также к приютам и передержкам, где их спасают и содержат.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Первый фестиваль, посвященный бездомным животным, состоялся в столице Узбекистана. Как приюты для четвероногих способны изменить их жизнь, а бродячих кошек и собак избавить от отлова, разбиралась корреспондент Sputnik.
Инициатором и идейным вдохновителем проекта стала Ангелина Шарипова, волонтер с восьмилетним стажем. В 2013 году она в первый раз в качестве фотографа приехала в приют "Хает". Но как признается активистка, без команды друзей-единомышленников ничего бы не получилось.
"Идея создать проект СОКО (от слов СОбака и КОшка) пришла, когда я узнала про российский фестиваль Юна-Фест. Это серия выставок для пристройства кошек и собак из приютов, где каждый может не только пообщаться с животными, но и обрести четвероного друга и подарить ему дом. Зашла на их страницы в соцсети, смотрела фото- и видеоотчеты. Там все очень атмосферно. Я поняла, что мне хочется там быть, а затем организовать нечто подобное у нас в стране", — вспоминает активистка.
© SputnikСОКО-Фест в Ташкенте
СОКО-Фест в Ташкенте
© Sputnik
В первый день фестиваля организаторы привезли только собак – их десять. Во второй день – 11 кошек. Все животные из приюта "Четыре лапы", который ближе всего расположен к Ташкенту, в Янгиюльском районе.
Подготовка к проекту началась осенью 2020 года. Помимо крупных приютов для животных (в которых содержатся от ста собак и больше) – их около десяти, есть и совсем небольшие места содержания бездомных питомцев. И они тоже нуждаются во внимании и поддержке. А самим четвероногим, пострадавшим от жестокого обращения, зачастую необходимо не только простое человеческое присутствие, но и медицинская помощь. Если человек, в общем-то, способен помочь себе сам, то животным нужны мы.
© SputnikВо второй день фестиваля СОКО в Ташкенте посетители могли познакомиться или приютить одну из 11 бездомных кошек
Во второй день фестиваля СОКО в Ташкенте посетители могли познакомиться или приютить одну из 11 бездомных кошек
© Sputnik
Без глаза и лапы
Джиджи лишилась одного глаза, потому что дети ударили ее камнем… У Чебурашки нет части правой задней конечности, а Рональд и вовсе потерял переднюю левую лапу. На улице каждая из этих собак скорее всего погибнет. Поэтому они так нуждаются в хозяине, человеческом внимании и заботе.
"Джиджи жила между домами на улице. Но кому-то из детей она не понравилась и её ударили по голове камнем. С тех пор её глаз перестал видеть и покрылся плёнкой. Над ней начали издеваться, пока одна женщина не отобрала малышку. В итоге собаку привезли к нам. Это было в феврале 2019 года, тогда ей было месяца три. Однажды она просто упала и перестала двигаться, думали, всё, мы её потеряем. Но пролечили и в итоге она жива и надеюсь здорова", — рассказывает руководитель приюта "Четыре лапы".
© SputnikПес по кличке Чебурашка на фестивале СОКО в Ташкенте
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Пес по кличке Чебурашка на фестивале СОКО в Ташкенте
© SputnikЩенок по кличке Рональд, потерявший переднюю левую лапу.
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© Sputnik
Щенок по кличке Рональд, потерявший переднюю левую лапу.
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Пес по кличке Чебурашка на фестивале СОКО в Ташкенте
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© Sputnik
Щенок по кличке Рональд, потерявший переднюю левую лапу.
А эти два пса на удивление активные, и как говорят волонтеры, "кажется, что у них не конечности отсутствуют, а наоборот по несколько дополнительных лап". Невероятно, но животные тянутся к людям. Особенно трепетно с ними общаются дети самых разных возрастов. Но время от времени Чебурашка и Рональд останавливаются, трем лапам непросто справиться с весом тела, собакам нужна передышка. Волонтеры заботливо ждут, когда питомцы отдохнут и снова продолжают знакомство с посетителями фестиваля.
© SputnikВыставка картин на фестивале СОКО-Фест в Ташкенте
Выставка картин на фестивале СОКО-Фест в Ташкенте
© Sputnik
В рамках мероприятия организованы тематические фото- и художественная выставки, а также лекции экспертов. Ангелина Шарипова представила несколько своих работ. На снимках, наполненных тоской, страхом, одиночеством, беспомощностью и безнадежностью, в частности, изображены машина службы отлова, ямы для трупов собак и сетки для их поимки. Ужасающее зрелище, которому в нашем милосердном обществе не должно быть места.
© SputnikФотовыставка о тяжелой судьбе бездомных животных в рамках фестиваля СОКО в Ташкенте
Фотовыставка о тяжелой судьбе бездомных животных в рамках фестиваля СОКО в Ташкенте
© Sputnik
По заветам Экзюпери
Немалый интерес вызвали лекции от специалистов. С темой "Стерилизация и кастрация животных" выступил представитель ветеринарной клиники "Доктор Вет". Он рассказал о важности контроля популяции домашних животных, оказавшихся на улице. Это, прежде всего поможет избежать заполоненности города со всеми вытекающими последствиями.
Кроме этого, на тему "Страна, где нет бездомных животных. Путь волонтера" выступила основательница и руководитель приюта "Хает" Ирода Маткаримова. Она рассказала, что в мире насчитывается около 200 млн бездомных собак, а страна, где нет ни одного бездомного четвероногого – это Голландия. При желании ее жители могут обратиться в приют и взять понравившегося питомца. Но на улице собаки не живут.
© SputnikЛекция волонтера Ироды Маткаримовой о проектах помощи бездомным животным на фестивале СОКО в Ташкенте
Лекция волонтера Ироды Маткаримовой о проектах помощи бездомным животным на фестивале СОКО в Ташкенте
© Sputnik
"Власти Голландии пришли к такому результату при помощи обязательной массовой стерилизации и кастрации. В своей работе мы равняемся на них. Можно ли добиться этого без участия государства? Пожалуй, да, если большая часть населения примет в этом активное участие. Когда к нам присоединяются блогеры и журналисты, рассказывают о нашей работе, о приютах для животных, о наших сложностях и нуждах, то не только увеличивается число волонтеров, но и финансовых поступлений, конечно, становится больше", — рассказывает Ирода.
Она не скрывает, что на содержание самого большого приюта для животных в стране, в котором содержится 2,5 тысячи четвероногих, уходит почти 200 млн сумов ежемесячно. Масштаб приюта по словам Ироды, объясняется тем, что за счет содержания здесь животных, в Кибрае и Чирчике (Ташкентская область) нет ни одной отловки. Животных, найденных на улицах, напрямую привозят в приют. По словам его основательницы, в день стабильно им удается пристроить одно животное. Бывают дни, когда хозяев находят от 10 до 50 собак. Этому направлению в своей работе приют уделяет особое внимание. Большое число питомцев поступают на службу в кинологические центры. Для этого собаки обладают главными качествами – они социализированы и легко поддаются дрессировке.
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"Я лично занимаюсь этим вопросом. Мы заключаем договоры с кинологическими службами ГУВД, МВД, пограничниками. Многие наши питомцы – отличные охранники. Они здоровы, хороши питаются и привиты", — рассказывает Ирода Маткаримова.
© SputnikПрезентация работы волонтеров, спасавших животных во время прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище
Презентация работы волонтеров, спасавших животных во время прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище
© Sputnik
Рассказала она и об уникальном опыте приюта – спасении животных во время трагедии в Сардобе. Благодаря помощи ГУБДД и МЧС Узбекистана, получению специального разрешения, в эпицентр катастрофы был организован "караван добра" из двадцати машин. В них везли вещи, питание и медикаменты, как для пострадавших людей, так и для животных. В нашем обществе много добрых и отзывчивых людей. Как рассказывает Ирода, в ночь перед отъездом в Сардобу, прямо к ее дому привозили все необходимое, кто что мог. И это была неоценимая помощь. В декабре 2020-го в хокимияте ей вручили благодарственную грамоту за общественную деятельность.
"Нам удалось спасти 35 собак, 5 кошек и котят, а также домашнюю птицу, не считая животных, которых мы подбирали по дороге в Сардобу. Одна из сложностей заключалась в том, что многие собаки были на цепи, а также привязаны веревками, сотрудники МЧС сделали все, чтобы их спасти. Сегодня пристроено 30 животных. Бывшие хозяева не смогли забрать их обратно, хотя бы потому что забирать было некуда, дома были разрушены. Но с их согласия мы нашли питомцам новые семьи. Однако были и такие, кто не отдавал своих собак, а просто просили обеспечить их кормом. Конечно, мы помогали и в этом", — рассказывает волонтер.
Каждый желающий также мог принести для животных корм, игрушки, миски и другие подарки для приютов.
© SputnikПосетители фестиваля СОКО в Ташкенте пришли не с пустыми руками - питомцам принесли корм, игрушки и посуду
Посетители фестиваля СОКО в Ташкенте пришли не с пустыми руками - питомцам принесли корм, игрушки и посуду
© Sputnik
"О фестивале я узнала от своей подруги. Таких мероприятий должно быть больше. О них надо писать и говорить. Здесь невероятная атмосфера. Мы с подругой принесли для кошек и собак два вида корма и миски. В самое ближайшее время планируем съездить в приют "Хает" на специально организованном автобусе. Он курсируют до приюта и обратно каждые выходные"", — рассказала посетительница СОКО.
Уроки доброты и новый приют
В рамках фестиваля представители приютов, в частности, "Хает", а также общества защиты животных "Mehr va Oqibat" и студенты юридического института проводят уроки доброты. И если раньше с такой инициативой выступали только активисты и зоозащитники, то сегодня руководители учебных заведений сами просят рассказать учащимся о том, как нужно обращаться с животными.
© SputnikПосетители фестиваля помощи бездомным животным СОКО в Ташкенте
Посетители фестиваля помощи бездомным животным СОКО в Ташкенте
© Sputnik
Однако, как показывает резонансная история с повешением на дереве беззащитной собаки двумя подростками, такие уроки должны войти в обязательную школьную программу. Прививать любовь к животным необходимо с самого раннего детства. Именно четвероногий друг поможет вырасти детям добрыми, отзывчивыми, небезразличными людьми.
© SputnikВолонтеры и их питомцы так устали во время фестиваля, что отдыхали прямо на полу павильона
Волонтеры и их питомцы так устали во время фестиваля, что отдыхали прямо на полу павильона
© Sputnik
Судя по всему, в галерее 139 Documentary Center животным было комфортно, как в самом помещении, так и на улице. Однако насыщенная программа фестиваля утомила даже выносливых четвероногих. Не менее утомленные волонтеры не стесняясь составляли компанию засыпавшим собакам и укладывались с ними прямо на полу.
Подумали организаторы и о самых маленьких посетителях – для детей обустроили специальную творческую зону, где они могли рисовать и делать поделки из гипса.
© SputnikДля детей на СОКО-Фест в Ташкенте была организована творческая мастерская
Для детей на СОКО-Фест в Ташкенте была организована творческая мастерская
© Sputnik
По словам Ангелины, пока фестиваль "СОКО" никак юридически не заверен, но его организаторы надеются, что это произойдет в самое ближайшее время. Цель таких встреч — привлечь внимание к проблеме бездомных животных и приютов для их содержания, популяризировать волонтерское движение, а также вызвать желание помогать тем, кого люди приручили, но не справились с ответственностью.
СОКО-Фест в Ташкенте
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СОКО-Фест в Ташкенте
Опыт Голландии, о котором рассказала Ирода Маткаримова, доказывает, что проблему жестокого отлова животных можно решить. И сегодня в Узбекистане постепенно предпринимаются определённые шаги в этом направлении. В частности, в настоящее время активно ведется строительство приюта для бездомных собак "Mehr", инициированное AKFA Group.
"Завершены бетонные работы по возведению вольеров, идет монтаж ферм. В административном блоке продолжается сборка металлоконструкции, смонтирована и введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция, устанавливается наружное освещение", — рассказали в компании.
© Пресс-служба компании AKFAСтроительства приюта для бездомных животных "Мехр" в Ташкентской области
Строительства приюта для бездомных животных "Мехр" в Ташкентской области
© Пресс-служба компании AKFA
Приют расположится на территории Пскентского района Ташкентской области и займет площадь в 1 га. Здесь смогут одновременно находиться до одной тысячи собак. В комплексе построят комфортные зоны выгула и отдельный блок для щенков и кормящих собак. Помимо этого, предусмотрены помещения для персонала, административный и медицинский блоки, где животные смогут получать обязательные прививки и другую помощь.