https://uz.sputniknews.ru/20210531/chelovek-sobake-drug-bezdomnye-jivotnye-ischut-xozyaev-na-festivale-soko-18991480.html

Человек собаке друг: бездомные животные ищут хозяев на фестивале СОКО

Человек собаке друг: бездомные животные ищут хозяев на фестивале СОКО

В Ташкенте прошел фестиваль СОКО, посвященный проблемам бездомных собак и кошек. Понравившихся питомцев можно было взять в себе или просто помочь едой или принадлежностями.

2021-05-31T07:17+0500

2021-05-31T07:17+0500

2021-05-31T07:17+0500

фестиваль

животные

волонтер

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Первый фестиваль, посвященный бездомным животным, состоялся в столице Узбекистана. Как приюты для четвероногих способны изменить их жизнь, а бродячих кошек и собак избавить от отлова, разбиралась корреспондент Sputnik.Инициатором и идейным вдохновителем проекта стала Ангелина Шарипова, волонтер с восьмилетним стажем. В 2013 году она в первый раз в качестве фотографа приехала в приют "Хает". Но как признается активистка, без команды друзей-единомышленников ничего бы не получилось. В первый день фестиваля организаторы привезли только собак – их десять. Во второй день – 11 кошек. Все животные из приюта "Четыре лапы", который ближе всего расположен к Ташкенту, в Янгиюльском районе.В Узбекистане одобрили в первом чтении законопроект о защите животных >>Подготовка к проекту началась осенью 2020 года. Помимо крупных приютов для животных (в которых содержатся от ста собак и больше) – их около десяти, есть и совсем небольшие места содержания бездомных питомцев. И они тоже нуждаются во внимании и поддержке. А самим четвероногим, пострадавшим от жестокого обращения, зачастую необходимо не только простое человеческое присутствие, но и медицинская помощь. Если человек, в общем-то, способен помочь себе сам, то животным нужны мы.Без глаза и лапыДжиджи лишилась одного глаза, потому что дети ударили ее камнем… У Чебурашки нет части правой задней конечности, а Рональд и вовсе потерял переднюю левую лапу. На улице каждая из этих собак скорее всего погибнет. Поэтому они так нуждаются в хозяине, человеческом внимании и заботе. А эти два пса на удивление активные, и как говорят волонтеры, "кажется, что у них не конечности отсутствуют, а наоборот по несколько дополнительных лап". Невероятно, но животные тянутся к людям. Особенно трепетно с ними общаются дети самых разных возрастов. Но время от времени Чебурашка и Рональд останавливаются, трем лапам непросто справиться с весом тела, собакам нужна передышка. Волонтеры заботливо ждут, когда питомцы отдохнут и снова продолжают знакомство с посетителями фестиваля.В рамках мероприятия организованы тематические фото- и художественная выставки, а также лекции экспертов. Ангелина Шарипова представила несколько своих работ. На снимках, наполненных тоской, страхом, одиночеством, беспомощностью и безнадежностью, в частности, изображены машина службы отлова, ямы для трупов собак и сетки для их поимки. Ужасающее зрелище, которому в нашем милосердном обществе не должно быть места. По заветам ЭкзюпериНемалый интерес вызвали лекции от специалистов. С темой "Стерилизация и кастрация животных" выступил представитель ветеринарной клиники "Доктор Вет". Он рассказал о важности контроля популяции домашних животных, оказавшихся на улице. Это, прежде всего поможет избежать заполоненности города со всеми вытекающими последствиями. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Кроме этого, на тему "Страна, где нет бездомных животных. Путь волонтера" выступила основательница и руководитель приюта "Хает" Ирода Маткаримова. Она рассказала, что в мире насчитывается около 200 млн бездомных собак, а страна, где нет ни одного бездомного четвероногого – это Голландия. При желании ее жители могут обратиться в приют и взять понравившегося питомца. Но на улице собаки не живут. Она не скрывает, что на содержание самого большого приюта для животных в стране, в котором содержится 2,5 тысячи четвероногих, уходит почти 200 млн сумов ежемесячно. Масштаб приюта по словам Ироды, объясняется тем, что за счет содержания здесь животных, в Кибрае и Чирчике (Ташкентская область) нет ни одной отловки. Животных, найденных на улицах, напрямую привозят в приют. По словам его основательницы, в день стабильно им удается пристроить одно животное. Бывают дни, когда хозяев находят от 10 до 50 собак. Этому направлению в своей работе приют уделяет особое внимание. Большое число питомцев поступают на службу в кинологические центры. Для этого собаки обладают главными качествами – они социализированы и легко поддаются дрессировке."Я лично занимаюсь этим вопросом. Мы заключаем договоры с кинологическими службами ГУВД, МВД, пограничниками. Многие наши питомцы – отличные охранники. Они здоровы, хороши питаются и привиты", — рассказывает Ирода Маткаримова.Рассказала она и об уникальном опыте приюта – спасении животных во время трагедии в Сардобе. Благодаря помощи ГУБДД и МЧС Узбекистана, получению специального разрешения, в эпицентр катастрофы был организован "караван добра" из двадцати машин. В них везли вещи, питание и медикаменты, как для пострадавших людей, так и для животных. В нашем обществе много добрых и отзывчивых людей. Как рассказывает Ирода, в ночь перед отъездом в Сардобу, прямо к ее дому привозили все необходимое, кто что мог. И это была неоценимая помощь. В декабре 2020-го в хокимияте ей вручили благодарственную грамоту за общественную деятельность.Каждый желающий также мог принести для животных корм, игрушки, миски и другие подарки для приютов. "О фестивале я узнала от своей подруги. Таких мероприятий должно быть больше. О них надо писать и говорить. Здесь невероятная атмосфера. Мы с подругой принесли для кошек и собак два вида корма и миски. В самое ближайшее время планируем съездить в приют "Хает" на специально организованном автобусе. Он курсируют до приюта и обратно каждые выходные"", — рассказала посетительница СОКО.Уроки доброты и новый приютВ рамках фестиваля представители приютов, в частности, "Хает", а также общества защиты животных "Mehr va Oqibat" и студенты юридического института проводят уроки доброты. И если раньше с такой инициативой выступали только активисты и зоозащитники, то сегодня руководители учебных заведений сами просят рассказать учащимся о том, как нужно обращаться с животными. Однако, как показывает резонансная история с повешением на дереве беззащитной собаки двумя подростками, такие уроки должны войти в обязательную школьную программу. Прививать любовь к животным необходимо с самого раннего детства. Именно четвероногий друг поможет вырасти детям добрыми, отзывчивыми, небезразличными людьми. Судя по всему, в галерее 139 Documentary Center животным было комфортно, как в самом помещении, так и на улице. Однако насыщенная программа фестиваля утомила даже выносливых четвероногих. Не менее утомленные волонтеры не стесняясь составляли компанию засыпавшим собакам и укладывались с ними прямо на полу.Подумали организаторы и о самых маленьких посетителях – для детей обустроили специальную творческую зону, где они могли рисовать и делать поделки из гипса.По словам Ангелины, пока фестиваль "СОКО" никак юридически не заверен, но его организаторы надеются, что это произойдет в самое ближайшее время. Цель таких встреч — привлечь внимание к проблеме бездомных животных и приютов для их содержания, популяризировать волонтерское движение, а также вызвать желание помогать тем, кого люди приручили, но не справились с ответственностью. Опыт Голландии, о котором рассказала Ирода Маткаримова, доказывает, что проблему жестокого отлова животных можно решить. И сегодня в Узбекистане постепенно предпринимаются определённые шаги в этом направлении. В частности, в настоящее время активно ведется строительство приюта для бездомных собак "Mehr", инициированное AKFA Group.Приют расположится на территории Пскентского района Ташкентской области и займет площадь в 1 га. Здесь смогут одновременно находиться до одной тысячи собак. В комплексе построят комфортные зоны выгула и отдельный блок для щенков и кормящих собак. Помимо этого, предусмотрены помещения для персонала, административный и медицинский блоки, где животные смогут получать обязательные прививки и другую помощь.

https://uz.sputniknews.ru/20210114/Ps-kokos-i-kriminalnyy-kross-budni-kinologicheskogo-tsentra--video-15790368.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

фестиваль, животные, волонтер, узбекистан