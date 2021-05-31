https://uz.sputniknews.ru/20210531/film-uzbekskogo-rejissera-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-perevedut-na-neskolko-yazykov-19009753.html

Фильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков

Фильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков

В основу сюжета кинокартины легла история женщины Зульфии, отправившей пятерых детей на фронт. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T18:44+0500

2021-05-31T18:44+0500

2021-05-31T18:44+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Художественный фильм Джахонгира Ахмедова "Илхак", снятый киностудией Ezgu film, планируется перевести на несколько иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Картина посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне. В основу сюжета легла история женщины Зульфии, отправившей пятерых детей на фронт. По словам создателя кинокартины, теперь "Ильхак" планируется перевести на казахский, туркменский, таджикский, кыргызский языки. В настоящее время уже готова версия на русском языке с английскими субтитрами, отметили в НА "Узбеккино".

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