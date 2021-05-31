https://uz.sputniknews.ru/20210531/film-uzbekskogo-rejissera-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-perevedut-na-neskolko-yazykov-19009753.html
Фильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков
Фильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков
В основу сюжета кинокартины легла история женщины Зульфии, отправившей пятерых детей на фронт. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T18:44+0500
2021-05-31T18:44+0500
2021-05-31T18:44+0500
культура
узбеккино
фильм
кино
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Художественный фильм Джахонгира Ахмедова "Илхак", снятый киностудией Ezgu film, планируется перевести на несколько иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Картина посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне. В основу сюжета легла история женщины Зульфии, отправившей пятерых детей на фронт. По словам создателя кинокартины, теперь "Ильхак" планируется перевести на казахский, туркменский, таджикский, кыргызский языки. В настоящее время уже готова версия на русском языке с английскими субтитрами, отметили в НА "Узбеккино".
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбеккино, фильм, кино
Фильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков
В основу сюжета кинокартины легла история женщины Зульфии, отправившей пятерых детей на фронт.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Художественный фильм Джахонгира Ахмедова "Илхак", снятый киностудией Ezgu film, планируется перевести на несколько иностранных языков. Об этом сообщает
пресс-служба НА "Узбеккино".
Картина посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне. В основу сюжета легла история женщины Зульфии, отправившей пятерых детей на фронт.
Фильм был переведен на русский язык. Первый показ на русском языке состоялся 19-22 мая в рамках Дней узбекского кино в Республике Таджикистан. Русская версия фильма была очень тепло встречена братским народом.
Джахонгир Ахмедов
Режиссер фильма "Илхак"
По словам создателя кинокартины, теперь "Ильхак" планируется перевести на казахский, туркменский, таджикский, кыргызский языки.
В настоящее время уже готова версия на русском языке с английскими субтитрами, отметили в НА "Узбеккино".