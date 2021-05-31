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https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-za-stroitelstva-novogo-mosta-mkad-suzitsya-do-10-metrov--xokimiyat-tashkenta-19000420.html
Из-за строительства нового моста МКАД сузится до 10 метров — хокимият Ташкента
Из-за строительства нового моста МКАД сузится до 10 метров — хокимият Ташкента
Ширина проезжей части на пересечении улиц 2-й проезд Усмана Насыра и МКАД будет составлять 10 метров, а высота — 4,5 метра. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T17:16+0500
2021-05-31T17:19+0500
тошшахартрансхизмат
общество
хокимият ташкента
ремонт дорог
дорога
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили водителей о том, что участок Малой кольцевой автодороги будет сужен. Изменения носят временный характер: в течение двух месяцев на этом участке будет производиться строительство моста через МКАД в сторону Сергелийского района.При этом в администрации заверили, что общая ширина проезжей части на пересечении улиц 2-й проезд Усмана Насыра и МКАД будет составлять 10 метров, а высота — 4,5 метра. Движение остается двусторонним.В этой связи автомобилистов призвали учитывать габариты транспортных средств и грузов в данный период.
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тошшахартрансхизмат, хокимият ташкента, ремонт дорог, дорога

Из-за строительства нового моста МКАД сузится до 10 метров — хокимият Ташкента

17:16 31.05.2021 (обновлено: 17:19 31.05.2021)
1712
© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»На улицах Ташкента
На улицах Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Ширина проезжей части на пересечении улиц 2-й проезд Усмана Насыра и МКАД будет составлять 10 метров, а высота — 4,5 метра.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили водителей о том, что участок Малой кольцевой автодороги будет сужен. Изменения носят временный характер: в течение двух месяцев на этом участке будет производиться строительство моста через МКАД в сторону Сергелийского района.

"В связи cо строительством моста через МКАД в сторону Сергелийского района на 2 месяца будут изменены габариты проезжей части", говорится в Telegram-канале хокимията.

При этом в администрации заверили, что общая ширина проезжей части на пересечении улиц 2-й проезд Усмана Насыра и МКАД будет составлять 10 метров, а высота — 4,5 метра. Движение остается двусторонним.
В этой связи автомобилистов призвали учитывать габариты транспортных средств и грузов в данный период.
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