https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-za-stroitelstva-novogo-mosta-mkad-suzitsya-do-10-metrov--xokimiyat-tashkenta-19000420.html

Из-за строительства нового моста МКАД сузится до 10 метров — хокимият Ташкента

Из-за строительства нового моста МКАД сузится до 10 метров — хокимият Ташкента

Ширина проезжей части на пересечении улиц 2-й проезд Усмана Насыра и МКАД будет составлять 10 метров, а высота — 4,5 метра. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T17:16+0500

2021-05-31T17:16+0500

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тошшахартрансхизмат

общество

хокимият ташкента

ремонт дорог

дорога

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили водителей о том, что участок Малой кольцевой автодороги будет сужен. Изменения носят временный характер: в течение двух месяцев на этом участке будет производиться строительство моста через МКАД в сторону Сергелийского района.При этом в администрации заверили, что общая ширина проезжей части на пересечении улиц 2-й проезд Усмана Насыра и МКАД будет составлять 10 метров, а высота — 4,5 метра. Движение остается двусторонним.В этой связи автомобилистов призвали учитывать габариты транспортных средств и грузов в данный период.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тошшахартрансхизмат, хокимият ташкента, ремонт дорог, дорога