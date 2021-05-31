Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210531/mejdunarodnye-aeroporty-respubliki-pereydut-pod-upravlenie-uzbekistan-airports-18997982.html
Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
Внесены изменения в уставы всех воздушных гаваней, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T13:23+0500
2021-05-31T13:29+0500
общество
uzbekistan airports
постановление
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1099/82/10998276_0:126:1200:801_1920x0_80_0_0_b3dd42c9d4ef30e89c381fb35f4b5c9f.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания Uzbekistan Airports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами Узбекистана. Данное решение принято согласно постановлению президента по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации страны. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе организации. "АО Uzbekistan Airports стало единым исполнительным органом всех аэропортов, основными задачами которого являются реализация стратегии развития всех аэропортов, осуществление методического руководства их деятельностью и аккумулирование финансовых потоков для осуществления проектов развития инфраструктуры аэропортов и внедрения новых технологий", — информируется в релизе.Согласно данным компании, внесены изменения в уставы каждого аэропорта, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. Помимо этого, введены KPI’s-методики стимулирования труда, направленные на увеличение заработной платы сотрудников.По словам главы Uzbekistan Airports Рано Джураевой, в скором времени планируется создать дорожную карту и полноценно наладить работу во всех международных аэропортах страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistan-Airports-vstupilo-v-Mezhdunarodnyy-sovet-aeroportov-15862897.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1099/82/10998276_24:0:1092:801_1920x0_80_0_0_2e1bd68bd2615a87a27b5ad5f5ea8793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uzbekistan airports, постановление, аэропорт

Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports

13:23 31.05.2021 (обновлено: 13:29 31.05.2021)
486
© Узбекистон хаво йуллариAirbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"
Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Узбекистон хаво йуллари
Внесены изменения в уставы всех воздушных гаваней, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания Uzbekistan Airports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами Узбекистана. Данное решение принято согласно постановлению президента по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации страны. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе организации.
"АО Uzbekistan Airports стало единым исполнительным органом всех аэропортов, основными задачами которого являются реализация стратегии развития всех аэропортов, осуществление методического руководства их деятельностью и аккумулирование финансовых потоков для осуществления проектов развития инфраструктуры аэропортов и внедрения новых технологий", — информируется в релизе.
Аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2021
Общество
Uzbekistan Airports вступило в Международный совет аэропортов
25 января, 20:08
8121
Согласно данным компании, внесены изменения в уставы каждого аэропорта, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. Помимо этого, введены KPI’s-методики стимулирования труда, направленные на увеличение заработной платы сотрудников.
По словам главы Uzbekistan Airports Рано Джураевой, в скором времени планируется создать дорожную карту и полноценно наладить работу во всех международных аэропортах страны.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:54США нашли виновника пандемии коронавируса
13:48Украина отдала железные дороги иностранцам: история успеха
13:40Новый Дворец культуры откроется в Бухаре
13:36В Узбекистане пересчитали объем минимальных расходов в месяц
13:23Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
13:21Узбекистан надеется на саммит глав стран Центральной Азии в очном формате
12:38В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
12:27Куда отправится президент на этой неделе: информация от пресс-секретаря
12:07Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
11:55Снова не на льду: ташкентский "Хумо" пропустит очередной сезон
10:55В Андижанской области выпускники школы катались на авто, высунувшись из окна
10:14Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G
09:32Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета
09:01COVID-19 — это не конец: человечеству угрожает COVID-26 и COVID-32
08:32Ташкент захотел провести всемирную конференцию по "зеленой" энергетике в 2022-м
07:17Человек собаке друг: бездомные животные ищут хозяев на фестивале "СОКО"
ВчераВ Британии родился теленок-мутант с тремя глазами — фото
ВчераИ это не линзы! Знаменитости с мутацией цвета глаз — фотолента
ВчераВ Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева
Вчера"Живое" свадебное платье за $80 тыс. попало в Книгу рекордов — видео