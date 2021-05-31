https://uz.sputniknews.ru/20210531/mejdunarodnye-aeroporty-respubliki-pereydut-pod-upravlenie-uzbekistan-airports-18997982.html

Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports

Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports

Внесены изменения в уставы всех воздушных гаваней, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T13:23+0500

2021-05-31T13:23+0500

2021-05-31T13:29+0500

общество

uzbekistan airports

постановление

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания Uzbekistan Airports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами Узбекистана. Данное решение принято согласно постановлению президента по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации страны. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе организации. "АО Uzbekistan Airports стало единым исполнительным органом всех аэропортов, основными задачами которого являются реализация стратегии развития всех аэропортов, осуществление методического руководства их деятельностью и аккумулирование финансовых потоков для осуществления проектов развития инфраструктуры аэропортов и внедрения новых технологий", — информируется в релизе.Согласно данным компании, внесены изменения в уставы каждого аэропорта, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. Помимо этого, введены KPI’s-методики стимулирования труда, направленные на увеличение заработной платы сотрудников.По словам главы Uzbekistan Airports Рано Джураевой, в скором времени планируется создать дорожную карту и полноценно наладить работу во всех международных аэропортах страны.

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistan-Airports-vstupilo-v-Mezhdunarodnyy-sovet-aeroportov-15862897.html

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uzbekistan airports, постановление, аэропорт