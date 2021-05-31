https://uz.sputniknews.ru/20210531/mejdunarodnye-aeroporty-respubliki-pereydut-pod-upravlenie-uzbekistan-airports-18997982.html
Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
Внесены изменения в уставы всех воздушных гаваней, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T13:23+0500
2021-05-31T13:23+0500
2021-05-31T13:29+0500
общество
uzbekistan airports
постановление
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания Uzbekistan Airports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами Узбекистана. Данное решение принято согласно постановлению президента по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации страны. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе организации. "АО Uzbekistan Airports стало единым исполнительным органом всех аэропортов, основными задачами которого являются реализация стратегии развития всех аэропортов, осуществление методического руководства их деятельностью и аккумулирование финансовых потоков для осуществления проектов развития инфраструктуры аэропортов и внедрения новых технологий", — информируется в релизе.Согласно данным компании, внесены изменения в уставы каждого аэропорта, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. Помимо этого, введены KPI’s-методики стимулирования труда, направленные на увеличение заработной платы сотрудников.По словам главы Uzbekistan Airports Рано Джураевой, в скором времени планируется создать дорожную карту и полноценно наладить работу во всех международных аэропортах страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistan-Airports-vstupilo-v-Mezhdunarodnyy-sovet-aeroportov-15862897.html
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uzbekistan airports, постановление, аэропорт
Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
13:23 31.05.2021 (обновлено: 13:29 31.05.2021)
Внесены изменения в уставы всех воздушных гаваней, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания Uzbekistan Airports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами Узбекистана. Данное решение принято согласно постановлению президента по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации страны. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе организации.
"АО Uzbekistan Airports стало единым исполнительным органом всех аэропортов, основными задачами которого являются реализация стратегии развития всех аэропортов, осуществление методического руководства их деятельностью и аккумулирование финансовых потоков для осуществления проектов развития инфраструктуры аэропортов и внедрения новых технологий", — информируется в релизе.
Согласно данным компании, внесены изменения в уставы каждого аэропорта, в их организационно-функциональные структуры и штатное расписание. Помимо этого, введены KPI’s-методики стимулирования труда, направленные на увеличение заработной платы сотрудников.
По словам главы Uzbekistan Airports Рано Джураевой, в скором времени планируется создать дорожную карту и полноценно наладить работу во всех международных аэропортах страны.