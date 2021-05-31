https://uz.sputniknews.ru/20210531/na-kubke-mira-po-sportivnoy-gimnastike-oksana-chusovitina-zavoevala-bronzu-19011130.html
Оксана Чусовитина завоевала бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике
Оксана Чусовитина завоевала бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике
Наивысшего результата среди спортсменов национальной сборной достигла дебютантка Дилдора Орипова. В произвольной программе гимнастка набрала 13,150 очков и... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T19:30+0500
2021-05-31T19:30+0500
2021-05-31T20:01+0500
спорт
узбекистанки на женском чемпионате мира по боксу в улан-удэ
бронза
чемпионат
узбекистанка
оксана чусовитина
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Болгария в городе Варна стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике, в ходе которого узбекистанка Оксана Чусовитина завоевала призовое место. Об этом сообщает пресс-служба НОК."Легендарная спортсменка Оксана Чусовитина в направлении опорного прыжка удостоилась бронзовой медали", - информируется в релизе. По данным комитета, также обладателем третьего места стал Абдулла Азимов. Он выполнял упражнения на снаряде конь-махи.Согласно информации Минспорта, наивысшего результата среди спортсменов национальной сборной достигла дебютантка Дилдора Орипова. В произвольной программе гимнастка набрала 13,150 очков и выиграла золотую медаль. Она разделила первое место с венгеркой, которая показала аналогичный результат. Таким образом, копилка достижений сборной Узбекистана по спортивной гимнастике пополнена одной золотой и двумя бронзовыми медалями.
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узбекистанки на женском чемпионате мира по боксу в улан-удэ, бронза, чемпионат, узбекистанка, оксана чусовитина, золотая медаль
Оксана Чусовитина завоевала бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике
19:30 31.05.2021 (обновлено: 20:01 31.05.2021)
Наивысшего результата среди спортсменов национальной сборной достигла дебютантка Дилдора Орипова. В произвольной программе гимнастка набрала 13,150 очков и выиграла золотую медаль.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В Болгария в городе Варна стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике, в ходе которого узбекистанка Оксана Чусовитина завоевала призовое место. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
"Легендарная спортсменка Оксана Чусовитина в направлении опорного прыжка удостоилась бронзовой медали", - информируется в релизе.
По данным комитета, также обладателем третьего места стал Абдулла Азимов. Он выполнял упражнения на снаряде конь-махи.
Согласно информации
Минспорта, наивысшего результата среди спортсменов национальной сборной достигла дебютантка Дилдора Орипова. В произвольной программе гимнастка набрала 13,150 очков и выиграла золотую медаль. Она разделила первое место с венгеркой, которая показала аналогичный результат.
Таким образом, копилка достижений сборной Узбекистана по спортивной гимнастике пополнена одной золотой и двумя бронзовыми медалями.