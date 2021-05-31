https://uz.sputniknews.ru/20210531/naznachen-novyy-direktor-uzbekkontsert-19009099.html
Назначен новый директор "Узбекконцерт"
Назначен новый директор "Узбекконцерт"
Узбекконцерт никак не может определиться с руководством. Прежний директор, который возглавлял ведомство в течение последних 7 месяцев, покинул должность. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T17:58+0500
2021-05-31T17:58+0500
2021-05-31T17:58+0500
культура
государственное учреждение "узбекконцерт"
назначение
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В госучреждении Узбекконцерт очередная смена руководства. За последние 12 месяцев в структуре третий раз новый директор. На этот раз пост занял Жамолиддин Узоков. Он вступил в должность вместо Анваржона Тожибоева, который был временно исполняющим обязанности директора с ноября 2020 года.О трудовой деятельности нового назначенца рассказали в пресс-службе учреждения.До нынешнего поста Узоков возглавлял исполнительный аппарат Министерства культуры.Ранее работал в структуре Общественного движения молодежи "Камолот". В 2013-2017 годах руководил рядом управлений в бывшем Министерстве по делам культуры и спорта, в 2018-2019 годах был помощником главы этого ведомства.В 2019-2020 годах занимал должность главного специалиста по вопросам деятельности молодежных и других общественных организаций в Секретариате Кабмина по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, СМИ, творческих и общественных организаций.О том, какую должность теперь занял прежний директор "Узбекконцерта", не сообщается.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственное учреждение "узбекконцерт", назначение
Назначен новый директор "Узбекконцерт"
Узбекконцерт никак не может определиться с руководством. Прежний директор, который возглавлял ведомство в течение последних 7 месяцев, покинул должность.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В госучреждении Узбекконцерт очередная смена руководства. За последние 12 месяцев в структуре третий раз новый директор. На этот раз пост занял Жамолиддин Узоков. Он вступил в должность вместо Анваржона Тожибоева, который был
временно исполняющим обязанности директора с ноября 2020 года.
О трудовой деятельности нового назначенца рассказали
в пресс-службе учреждения.
До нынешнего поста Узоков возглавлял исполнительный аппарат Министерства культуры.
Ранее работал в структуре Общественного движения молодежи "Камолот". В 2013-2017 годах руководил рядом управлений в бывшем Министерстве по делам культуры и спорта, в 2018-2019 годах был помощником главы этого ведомства.
В 2019-2020 годах занимал должность главного специалиста по вопросам деятельности молодежных и других общественных организаций в Секретариате Кабмина по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, СМИ, творческих и общественных организаций.
О том, какую должность теперь занял прежний директор "Узбекконцерта", не сообщается.