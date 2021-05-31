https://uz.sputniknews.ru/20210531/naznachen-novyy-direktor-uzbekkontsert-19009099.html

Назначен новый директор "Узбекконцерт"

Назначен новый директор "Узбекконцерт"

Узбекконцерт никак не может определиться с руководством. Прежний директор, который возглавлял ведомство в течение последних 7 месяцев, покинул должность. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T17:58+0500

2021-05-31T17:58+0500

2021-05-31T17:58+0500

культура

государственное учреждение "узбекконцерт"

назначение

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В госучреждении Узбекконцерт очередная смена руководства. За последние 12 месяцев в структуре третий раз новый директор. На этот раз пост занял Жамолиддин Узоков. Он вступил в должность вместо Анваржона Тожибоева, который был временно исполняющим обязанности директора с ноября 2020 года.О трудовой деятельности нового назначенца рассказали в пресс-службе учреждения.До нынешнего поста Узоков возглавлял исполнительный аппарат Министерства культуры.Ранее работал в структуре Общественного движения молодежи "Камолот". В 2013-2017 годах руководил рядом управлений в бывшем Министерстве по делам культуры и спорта, в 2018-2019 годах был помощником главы этого ведомства.В 2019-2020 годах занимал должность главного специалиста по вопросам деятельности молодежных и других общественных организаций в Секретариате Кабмина по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, СМИ, творческих и общественных организаций.О том, какую должность теперь занял прежний директор "Узбекконцерта", не сообщается.

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государственное учреждение "узбекконцерт", назначение