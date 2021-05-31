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https://uz.sputniknews.ru/20210531/novaya-mechet-otkrylas-v-karakalpakstane-19010449.html
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане
Количество мечетей в стране на сегодня достигло 2091, из них в Каракалпакии находятся 55. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T19:29+0500
2021-05-31T19:29+0500
общество
мечеть
ислам
религия
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Тахтакупирском районе Каракалпакстана открылась новая мечеть — "Абдулкарим Ахун", сообщает Управление мусульман Узбекистана.Молитвенный дом располагается в селе Даукара.Церемония открытия состоялась 28 мая. Среди присутствовавших были министр юстиции Каракалпакстана Саулаубай Мамбеткадиров и кази казията Каракалпакстана Шамсиддин домла Бауатдинов.Здание украшают большой купол и два пристроенных минарета.Назвали мечеть в честь религиозного лидера, ученого и учителя Абдулкарима Ахуна. Республиканский казият уже направил в Управление мусульман Узбекистана документы кандидата в имам-хатибы.Строительство молитвенного дома велось с начала 2021 года "при поддержке щедрых людей и народного хашара".Количество мечетей в стране на сегодня достигло 2091, из них в Каракалпакстане находятся 55.
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мечеть, ислам, религия, каракалпакстан

Новая мечеть открылась в Каракалпакстане

19:29 31.05.2021
875
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаНовая мечеть открылась в Каракалпакстане
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Количество мечетей в стране на сегодня достигло 2091, из них в Каракалпакии находятся 55.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Тахтакупирском районе Каракалпакстана открылась новая мечеть — "Абдулкарим Ахун", сообщает Управление мусульман Узбекистана.
Молитвенный дом располагается в селе Даукара.
Церемония открытия состоялась 28 мая. Среди присутствовавших были министр юстиции Каракалпакстана Саулаубай Мамбеткадиров и кази казията Каракалпакстана Шамсиддин домла Бауатдинов.
"Мечеть — это большая ханака на 120 прихожан, с современными комнатами для омовения и административными помещениями <...>", — говорится в публикации.
Здание украшают большой купол и два пристроенных минарета.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаНовая мечеть открылась в Каракалпакстане
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Назвали мечеть в честь религиозного лидера, ученого и учителя Абдулкарима Ахуна. Республиканский казият уже направил в Управление мусульман Узбекистана документы кандидата в имам-хатибы.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаНовая мечеть открылась в Каракалпакстане
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Строительство молитвенного дома велось с начала 2021 года "при поддержке щедрых людей и народного хашара".
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаНовая мечеть открылась в Каракалпакстане
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Количество мечетей в стране на сегодня достигло 2091, из них в Каракалпакстане находятся 55.
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