Озорной кудряш, элегантная акробатка и трехлапый смельчак — животные на фестивале "СОКО"

Котик наконец-то нашел свою долгожданную хозяйку на фестивале "СОКО" в Ташкенте.
Котик наконец-то нашел свою долгожданную хозяйку на фестивале "СОКО" в Ташкенте.
Пес по кличке Чебурашка пришел на фестиваль, чтобы найти верного друга.
Пес по кличке Чебурашка пришел на фестиваль, чтобы найти верного друга.
В рамках мероприятия волонтеры провели лекцию на тему защиты бездомных животных.
В рамках мероприятия волонтеры провели лекцию на тему защиты бездомных животных.
Фестиваль "СОКО" посетило множество неравнодушных и милосердных жителей столицы.
Фестиваль "СОКО" посетило множество неравнодушных и милосердных жителей столицы.
Все животные с нетерпением ждали, когда их заберет к себе друг, которому они смогут доверять.
Все животные с нетерпением ждали, когда их заберет к себе друг, которому они смогут доверять.
Маленький шерстяной комочек ощутил тепло заботливых рук своего любящего хозяина.
Маленький шерстяной комочек ощутил тепло заботливых рук своего любящего хозяина.
Довольный пес почивает на расписном коврике.
Довольный пес почивает на расписном коврике.
Волонтеры и их питомцы отдыхают на полу павильона.
Волонтеры и их питомцы отдыхают на полу павильона.
Озорной кудряш в ожидании нового друга.
Озорной кудряш в ожидании нового друга.
В рамках фестиваля "СОКО" волонтеры организовали для детей творческую мастерскую по раскрашиванию фигурок животных.
В рамках фестиваля "СОКО" волонтеры организовали для детей творческую мастерскую по раскрашиванию фигурок животных.
Два черно-белых красавца в поисках новых друзей.
Два черно-белых красавца в поисках новых друзей.
Фотовыставка о тяжелой жизни бездомных животных.
Фотовыставка о тяжелой жизни бездомных животных.
Дети играют с щенками на фестивале "СОКО".
Дети играют с щенками на фестивале "СОКО".
Элегантная акробатка ловко выполняет команды волонтера приюта для бездомных животных.
Элегантная акробатка ловко выполняет команды волонтера приюта для бездомных животных.
Щенята-подростки общаются между собой во время фестиваля "СОКО".
Щенята-подростки общаются между собой во время фестиваля "СОКО".
Любимая ноша не тянет. Большие собаки тоже любят сидеть на ручках.
Любимая ноша не тянет. Большие собаки тоже любят сидеть на ручках.