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Озорной кудряш, элегантная акробатка и трехлапый смельчак — животные на фестивале "СОКО"
Озорной кудряш, элегантная акробатка и трехлапый смельчак — животные на фестивале "СОКО"
В столице Узбекистана прошел первый фестиваль, посвященный бездомным животным. В рамках мероприятия были организованы мастер-классы, презентации и выставки... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T17:11+0500
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мультимедиа , фото

Озорной кудряш, элегантная акробатка и трехлапый смельчак — животные на фестивале "СОКО"

17:11 31.05.2021 (обновлено: 17:25 31.05.2021)
710
В столице Узбекистана прошел первый фестиваль, посвященный бездомным животным. В рамках мероприятия были организованы мастер-классы, презентации и выставки, повествующие о непростой жизни братьев наших меньших. Смотрите в фотоленте самые яркие события.
© Sputnik

Котик наконец-то нашел свою долгожданную хозяйку на фестивале "СОКО" в Ташкенте.

Котик наконец-то нашел свою долгожданную хозяйку на фестивале &quot;СОКО&quot; в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik

Котик наконец-то нашел свою долгожданную хозяйку на фестивале "СОКО" в Ташкенте.

© Sputnik

Пес по кличке Чебурашка пришел на фестиваль, чтобы найти верного друга.

Пес по кличке Чебурашка пришел на фестиваль, чтобы найти верного друга. - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik

Пес по кличке Чебурашка пришел на фестиваль, чтобы найти верного друга.

© Sputnik

В рамках мероприятия волонтеры провели лекцию на тему защиты бездомных животных.

В рамках мероприятия волонтеры провели лекцию на тему защиты бездомных животных. - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik

В рамках мероприятия волонтеры провели лекцию на тему защиты бездомных животных.

© Sputnik

Фестиваль "СОКО" посетило множество неравнодушных и милосердных жителей столицы.

Фестиваль &quot;СОКО&quot; посетило множество неравнодушных и милосердных жителей столицы. - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik

Фестиваль "СОКО" посетило множество неравнодушных и милосердных жителей столицы.

© Sputnik

Все животные с нетерпением ждали, когда их заберет к себе друг, которому они смогут доверять.

Все животные с нетерпением ждали, когда их заберет к себе друг, которому они смогут доверять. - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik

Все животные с нетерпением ждали, когда их заберет к себе друг, которому они смогут доверять.

© Sputnik

Маленький шерстяной комочек ощутил тепло заботливых рук своего любящего хозяина.

Маленький шерстяной комочек ощутил тепло заботливых рук своего любящего хозяина. - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik

Маленький шерстяной комочек ощутил тепло заботливых рук своего любящего хозяина.

© Sputnik

Довольный пес почивает на расписном коврике.

Довольный пес почивает на расписном коврике. - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik

Довольный пес почивает на расписном коврике.

© Sputnik

Волонтеры и их питомцы отдыхают на полу павильона.

Волонтеры и их питомцы отдыхают на полу павильона. - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik

Волонтеры и их питомцы отдыхают на полу павильона.

© Sputnik

Озорной кудряш в ожидании нового друга.

Озорной кудряш в ожидании нового друга. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik

Озорной кудряш в ожидании нового друга.

© Sputnik

В рамках фестиваля "СОКО" волонтеры организовали для детей творческую мастерскую по раскрашиванию фигурок животных.

В рамках фестиваля &quot;СОКО&quot; волонтеры организовали для детей творческую мастерскую по раскрашиванию фигурок животных. - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik

В рамках фестиваля "СОКО" волонтеры организовали для детей творческую мастерскую по раскрашиванию фигурок животных.

© Sputnik

Два черно-белых красавца в поисках новых друзей.

Два черно-белых красавца в поисках новых друзей. - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik

Два черно-белых красавца в поисках новых друзей.

© Sputnik

Фотовыставка о тяжелой жизни бездомных животных.

Фотовыставка о тяжелой жизни бездомных животных. - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik

Фотовыставка о тяжелой жизни бездомных животных.

© Sputnik

Дети играют с щенками на фестивале "СОКО".

Дети играют с щенками на фестивале &quot;СОКО&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik

Дети играют с щенками на фестивале "СОКО".

© Sputnik

Элегантная акробатка ловко выполняет команды волонтера приюта для бездомных животных.

Элегантная акробатка ловко выполняет команды волонтера приюта для бездомных животных. - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik

Элегантная акробатка ловко выполняет команды волонтера приюта для бездомных животных.

© Sputnik

Щенята-подростки общаются между собой во время фестиваля "СОКО".

Щенята-подростки общаются между собой во время фестиваля &quot;СОКО&quot;. - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik

Щенята-подростки общаются между собой во время фестиваля "СОКО".

© Sputnik

Любимая ноша не тянет. Большие собаки тоже любят сидеть на ручках.

Любимая ноша не тянет. Большие собаки тоже любят сидеть на ручках. - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik

Любимая ноша не тянет. Большие собаки тоже любят сидеть на ручках.

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