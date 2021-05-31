https://uz.sputniknews.ru/20210531/prima-tadjikskoy-estrady-shabnam-surayyo-spela-v-duete-s-yulduz-usmanovoy-v-samarkande-19002990.html

Прима таджикской эстрады Шабнам Сурайё спела в дуэте с Юлдуз Усмановой в Самарканде

Прима таджикской эстрады Шабнам Сурайё спела в дуэте с Юлдуз Усмановой в Самарканде

В какой-то момент Муниса Ризаева произносит фразу: "Приезжай к нам почаще" и отправляет на камеру несколько воздушных поцелуев. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T15:14+0500

2021-05-31T15:14+0500

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культура

певица

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Сети набирает популярность видео, на котором звезда таджикской эстрады Шабнам Сурайё сидит в обществе популярных исполнителей Узбекистана. Молодые люди общаются и шутят. Слышно, как Шабнам произносит на своем родном языке "Хуш омадед ба Ўзбекистон!" (пер. с тадж. яз. — "Добро пожаловать в Узбекистан!"). При этом ее друзья повторяют фразу за ней. Рядом с таджикской эстрадной артисткой сидят певица Муниса Ризаева и сын Шерали Джураева — популярный исполнитель Зохиршох. Судя по кадрам, эта вечеринка завершает визит Шабнам в Узбекистан. В какой-то момент Муниса Ризаева произносит фразу: "Приезжай к нам почаще" и отправляет на камеру несколько воздушных поцелуев.Еще одно видео привлекло внимание пользователей Сети. На кадрах — дуэт двух примадонн эстрады Узбекистана и Таджикистана — Юлдуз Усмановой и Шабнам Сурайё.Напомним, это не первый визит таджикской исполнительницы в Узбекистана. Она уже приезжала с концертами в начале 2019 года, а также в апреле 2018-го. Тогда Шабнам Сурайё выступила на фольклорном фестивале "Байсун бахори".Ранее появилась информация, что 7 июня чартером национальный авиалиний в Душанбе из Ташкента прилетят около 100 узбекских исполнителей, танцоров и музыкантов. Они примут участие в концерте "Вечер дружбы", который состоится 10 июня в столичном "Кохи Борбад". Среди зрителей будут президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

https://uz.sputniknews.ru/20180502/Saraiyo-blagodarnost-8098575.html

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