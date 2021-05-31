https://uz.sputniknews.ru/20210531/rossiya-gotovitsya-k-otklyucheniyu-ot-swift--lavrov-19012908.html
Россия готовится к отключению от SWIFT — Лавров
Россия готовится к отключению от SWIFT — Лавров
Министр иностранных дел РФ на пресс-конференции в понедельник ответил на вопрос о возможности отключения страны от международной системы передачи межбанковских... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T21:08+0500
2021-05-31T21:08+0500
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Россия не исключает, что ее могут отключить от SWIFT, поскольку западные страны уже не раз демонстрировали свою ненадежность в качестве партнеров, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.Неправомерные решения в отношении России могут быть приняты на пустом месте, отметил Сергей Лавров.Он уверен: финансовые власти РФ готовят возможные решения на случай, "если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации".К системе SWIFT на сегодня подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
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СПУТНИК: Лавров о перспективе отключения России от SWIFT
Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
2021-05-31T21:08+0500
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видео, сергей лавров, мультимедиа
Россия готовится к отключению от SWIFT — Лавров
21:08 31.05.2021 (обновлено: 21:23 31.05.2021)
Министр иностранных дел РФ на пресс-конференции в понедельник ответил на вопрос о возможности отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Россия не исключает, что ее могут отключить от SWIFT, поскольку западные страны уже не раз демонстрировали свою ненадежность в качестве партнеров, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.
Неправомерные решения в отношении России могут быть приняты на пустом месте, отметил Сергей Лавров.
Он уверен: финансовые власти РФ готовят возможные решения на случай, "если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации".
К системе SWIFT на сегодня подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.