https://uz.sputniknews.ru/20210531/snova-ne-na-ldu-tashkentskiy-xumo-propustit-ocherednoy-sezon-18996083.html

Снова не на льду: ташкентский "Хумо" пропустит очередной сезон

Снова не на льду: ташкентский "Хумо" пропустит очередной сезон

В руководстве клуба рассказали, почему "Хумо" пропустит предстоящий сезон 21/22. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T11:55+0500

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спорт

хоккейный клуб "хумо"

хоккей

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" пропустит грядущий сезон 21/22 в Высшей хоккейной лиге, об это проинформировали в пресс-службе команды. Клуб готовился начать сезон, велась работа по его планированию и оценке рисков, связанных с пандемией. Но позднее все же было принято окончательное решение отложить возвращение в ВХЛ до более стабильных времен.По мнению руководства клуба, это позволит узбекистанскому хоккею сконцентрироваться на решении локальных задач, о чем в ближайшее время расскажет Федерация. "Хумо" продолжит принимать участие в других турнирах и соревнованиях.Напомним, ташкентский хоккейный клуб "Хумо" ярко дебютировал в Высшей хоккейной лиге сезона 2019/2020. Узбекистанцы под руководством Евгения Попихина и при участии игроков из разных клубов РФ заняли 15-t место из 34 команд, а домашняя арена ташкентцев даже установила рекорд посещаемости этого розыгрыша.Из-за пандемии концовка турнира получилась скомканной, а клуб принял решение пропустить следующий сезон в "вышке". При это руководство команды пообещало, что "Хумо" обязательно вернется в большой хоккей, а в Континентальной хоккейной лиге заверили, что будут рады ташкентцам в высшем дивизионе.

https://uz.sputniknews.ru/20200729/Khokkeynyy-klub-Khumo-priznan-proryvom-goda-14651197.html

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хоккейный клуб "хумо", хоккей, узбекистан