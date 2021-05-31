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https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkentskiy-muzey-slavy-poluchil-podarok-iz-rossii-19005627.html
Ташкентский Музей славы получил подарок из России
Ташкентский Музей славы получил подарок из России
В Государственном Музее славы, находящемся на территории парка Победы, хранятся около 30 тысяч экспонатов, из которых выставлено 12 тысяч. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T16:43+0500
2021-05-31T17:08+0500
государственный музей славы в ташкенте
общество
национальный центр республики узбекистан по правам человека
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов передал Государственному Музею славы в Ташкенте подарок — коллекцию под названием "Маршал Жуков".Ее вручил учреждению директор Национального центра Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) Акмал Саидов, который на прошлой неделе встречался с Шамановым в Москве на презентации книги "Парк Победы: философия мужества и стойкости".Директор Государственного Музея славы полковник Мухторжон Шокиров заявил, что эта коллекция "займет достойное место в отделе подарков зарубежных государственных и общественных деятелей", отмечается в релизе.Сотрудники НЦПЧ также передали музею копии газет со статьями на разных языках об уникальности ташкентского парка Победы и посвященные этой теме книги.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ Государственном Музее славы, находящемся на территории парка Победы, хранятся около 30 тысяч экспонатов, из которых выставлено 12 тысяч.С октября 2020 года его посетило более 400 тысяч человек.
ташкент
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государственный музей славы в ташкенте, национальный центр республики узбекистан по правам человека, ташкент

Ташкентский Музей славы получил подарок из России

16:43 31.05.2021 (обновлено: 17:08 31.05.2021)
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© Национальный центр Узбекистана по правам человекаПередача Государственному музею Славы коллекции "Маршал Жуков"
Передача Государственному музею Славы коллекции Маршал Жуков - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Национальный центр Узбекистана по правам человека
В Государственном Музее славы, находящемся на территории парка Победы, хранятся около 30 тысяч экспонатов, из которых выставлено 12 тысяч.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов передал Государственному Музею славы в Ташкенте подарок — коллекцию под названием "Маршал Жуков".
Ее вручил учреждению директор Национального центра Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) Акмал Саидов, который на прошлой неделе встречался с Шамановым в Москве на презентации книги "Парк Победы: философия мужества и стойкости".
Выпущенная небольшим тиражом коллекция "Маршал Жуков" включает два предмета, представляющих художественную ценность. Это эксклюзивная деревянная шкатулка и сувенирная ручка.
Директор Государственного Музея славы полковник Мухторжон Шокиров заявил, что эта коллекция "займет достойное место в отделе подарков зарубежных государственных и общественных деятелей", отмечается в релизе.
Сотрудники НЦПЧ также передали музею копии газет со статьями на разных языках об уникальности ташкентского парка Победы и посвященные этой теме книги.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
В Государственном Музее славы, находящемся на территории парка Победы, хранятся около 30 тысяч экспонатов, из которых выставлено 12 тысяч.
С октября 2020 года его посетило более 400 тысяч человек.
© Sputnik / Рамиз БахтияровМузей Славы
Музей Славы - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Музей Славы
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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