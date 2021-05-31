https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkentskiy-muzey-slavy-poluchil-podarok-iz-rossii-19005627.html

Ташкентский Музей славы получил подарок из России

Ташкентский Музей славы получил подарок из России

В Государственном Музее славы, находящемся на территории парка Победы, хранятся около 30 тысяч экспонатов, из которых выставлено 12 тысяч. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T16:43+0500

2021-05-31T16:43+0500

2021-05-31T17:08+0500

государственный музей славы в ташкенте

общество

национальный центр республики узбекистан по правам человека

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19006218_13:94:453:341_1920x0_80_0_0_5491d1ae9a46e1a6c0271fee5f760cc3.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов передал Государственному Музею славы в Ташкенте подарок — коллекцию под названием "Маршал Жуков".Ее вручил учреждению директор Национального центра Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) Акмал Саидов, который на прошлой неделе встречался с Шамановым в Москве на презентации книги "Парк Победы: философия мужества и стойкости".Директор Государственного Музея славы полковник Мухторжон Шокиров заявил, что эта коллекция "займет достойное место в отделе подарков зарубежных государственных и общественных деятелей", отмечается в релизе.Сотрудники НЦПЧ также передали музею копии газет со статьями на разных языках об уникальности ташкентского парка Победы и посвященные этой теме книги.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ Государственном Музее славы, находящемся на территории парка Победы, хранятся около 30 тысяч экспонатов, из которых выставлено 12 тысяч.С октября 2020 года его посетило более 400 тысяч человек.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный музей славы в ташкенте, национальный центр республики узбекистан по правам человека, ташкент