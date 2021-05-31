https://uz.sputniknews.ru/20210531/universitet-turizma-provel-v-nukuse-silk-road-admission-fest-19012313.html

Университет туризма провел в Нукусе Silk Road Admission Fest

Университет туризма провел в Нукусе Silk Road Admission Fest

Фестиваль пройдет во всех регионах Узбекистана вплоть до 24 июня. Согласно графику, следующим пунктом обозначен город Навои. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T20:03+0500

2021-05-31T20:03+0500

2021-05-31T20:03+0500

туризм

туристический бизнес

фестиваль

поступление в университет

шелковый путь

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Нукусе стартовал фестиваль Silk Road Admission Fest. Мероприятие проводится оргкомитетом университета туризма "Шелковый путь" для привлечения в данный вуз одаренных абитуриентов, владеющих иностранными языками. Об этом сообщает пресс-служба международного образовательного учреждения.По информации руководства вуза, фестиваль пройдет во всех регионах Узбекистана вплоть до 24 июня.Практическая помощь в организации мероприятия была оказана главным управлением по туризму и спорту Каракалпакстана. В рамках Silk Road Admission Fest в Нукусе прошли различные конкурсы. Самым активным участникам организаторы вручили памятные подарки с брендом университета. Отмечается, что аналогичная программа фестиваля ранее была проведена в Хива в Ичан-Кале. Согласно графику, следующим пунктом обозначен город Навои.

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туристический бизнес, фестиваль, поступление в университет, шелковый путь