https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistanki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19001436.html

Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу

Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу

Копилка трофеев женской сборной Узбекистана по боксу пополнилась одной золотой, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T14:12+0500

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спорт

чемпионат азии по боксу

министерство спорта

бокс

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Дубае завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, в ходе которого спортсменки из Узбекистана завоевали восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.По информации Минспорта, в решающем поединке узбекистанка Ситора Турдибекова смогла завоевать золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она вышла на ринг против Владиславы Кухты из Казахстана и разгромила соперницу со счетом 5:0. К тому же пять других представительниц отечественной сборной по боксу стали обладательницами серебряных медалей: Гуласал Султоналиева (-48 кг), Ситора Шогдарова (-54 кг), Навбахор Хамидова (-69 кг), Мавлуда Мавлонова (-75 кг), Сохиба Рузметова (-81 кг).Кроме того, еще две девушки получили бронзовые награды — Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) и Мохира Абдуллаева (+81 кг).В министерстве также отметили, что сегодня состоится финал чемпионата Азии среди мужчин. В соревнованиях за право первенства поборются семь спортсменов из Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/uzbekistanka-nigina-uktamova-vpervye-zavoevala-zoloto-na-chempionate-mira-po-boksu-18462508.html

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чемпионат азии по боксу, министерство спорта, бокс