https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistanki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19001436.html
Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу
Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу
Копилка трофеев женской сборной Узбекистана по боксу пополнилась одной золотой, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T14:12+0500
2021-05-31T14:12+0500
2021-05-31T14:13+0500
спорт
чемпионат азии по боксу
министерство спорта
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19000839_0:0:1014:571_1920x0_80_0_0_38a9cc189d8fbcacf7ed95a876a52001.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Дубае завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, в ходе которого спортсменки из Узбекистана завоевали восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.По информации Минспорта, в решающем поединке узбекистанка Ситора Турдибекова смогла завоевать золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она вышла на ринг против Владиславы Кухты из Казахстана и разгромила соперницу со счетом 5:0. К тому же пять других представительниц отечественной сборной по боксу стали обладательницами серебряных медалей: Гуласал Султоналиева (-48 кг), Ситора Шогдарова (-54 кг), Навбахор Хамидова (-69 кг), Мавлуда Мавлонова (-75 кг), Сохиба Рузметова (-81 кг).Кроме того, еще две девушки получили бронзовые награды — Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) и Мохира Абдуллаева (+81 кг).В министерстве также отметили, что сегодня состоится финал чемпионата Азии среди мужчин. В соревнованиях за право первенства поборются семь спортсменов из Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/uzbekistanka-nigina-uktamova-vpervye-zavoevala-zoloto-na-chempionate-mira-po-boksu-18462508.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19000839_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_48643c3f410f47d3a014e5fa86e66b00.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат азии по боксу, министерство спорта, бокс
Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу
14:12 31.05.2021 (обновлено: 14:13 31.05.2021)
Копилка трофеев женской сборной Узбекистана по боксу пополнилась одной золотой, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В Дубае завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, в ходе которого спортсменки из Узбекистана завоевали восемь медалей. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта.
По информации Минспорта, в решающем поединке узбекистанка Ситора Турдибекова смогла завоевать золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она вышла на ринг против Владиславы Кухты из Казахстана и разгромила соперницу со счетом 5:0.
К тому же пять других представительниц отечественной сборной по боксу стали обладательницами серебряных медалей: Гуласал Султоналиева (-48 кг), Ситора Шогдарова (-54 кг), Навбахор Хамидова (-69 кг), Мавлуда Мавлонова (-75 кг), Сохиба Рузметова (-81 кг).
Кроме того, еще две девушки получили бронзовые награды — Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) и Мохира Абдуллаева (+81 кг).
В министерстве также отметили, что сегодня состоится финал чемпионата Азии среди мужчин. В соревнованиях за право первенства поборются семь спортсменов из Узбекистана.