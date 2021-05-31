Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistanki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19001436.html
Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу
Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу
Копилка трофеев женской сборной Узбекистана по боксу пополнилась одной золотой, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T14:12+0500
2021-05-31T14:13+0500
спорт
чемпионат азии по боксу
министерство спорта
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19000839_0:0:1014:571_1920x0_80_0_0_38a9cc189d8fbcacf7ed95a876a52001.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Дубае завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, в ходе которого спортсменки из Узбекистана завоевали восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.По информации Минспорта, в решающем поединке узбекистанка Ситора Турдибекова смогла завоевать золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она вышла на ринг против Владиславы Кухты из Казахстана и разгромила соперницу со счетом 5:0. К тому же пять других представительниц отечественной сборной по боксу стали обладательницами серебряных медалей: Гуласал Султоналиева (-48 кг), Ситора Шогдарова (-54 кг), Навбахор Хамидова (-69 кг), Мавлуда Мавлонова (-75 кг), Сохиба Рузметова (-81 кг).Кроме того, еще две девушки получили бронзовые награды — Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) и Мохира Абдуллаева (+81 кг).В министерстве также отметили, что сегодня состоится финал чемпионата Азии среди мужчин. В соревнованиях за право первенства поборются семь спортсменов из Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/uzbekistanka-nigina-uktamova-vpervye-zavoevala-zoloto-na-chempionate-mira-po-boksu-18462508.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19000839_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_48643c3f410f47d3a014e5fa86e66b00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чемпионат азии по боксу, министерство спорта, бокс

Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу

14:12 31.05.2021 (обновлено: 14:13 31.05.2021)
746
© Министерство туризма и спортаЧемпионат Азии по боксу
Чемпионат Азии по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Министерство туризма и спорта
Копилка трофеев женской сборной Узбекистана по боксу пополнилась одной золотой, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Дубае завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, в ходе которого спортсменки из Узбекистана завоевали восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
По информации Минспорта, в решающем поединке узбекистанка Ситора Турдибекова смогла завоевать золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она вышла на ринг против Владиславы Кухты из Казахстана и разгромила соперницу со счетом 5:0.
Нигина Уктамова - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Спорт
Узбекистанка Нигина Уктамова впервые завоевала "золото" на чемпионате мира по боксу
23 апреля, 11:37
4691
К тому же пять других представительниц отечественной сборной по боксу стали обладательницами серебряных медалей: Гуласал Султоналиева (-48 кг), Ситора Шогдарова (-54 кг), Навбахор Хамидова (-69 кг), Мавлуда Мавлонова (-75 кг), Сохиба Рузметова (-81 кг).
Кроме того, еще две девушки получили бронзовые награды — Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) и Мохира Абдуллаева (+81 кг).
В министерстве также отметили, что сегодня состоится финал чемпионата Азии среди мужчин. В соревнованиях за право первенства поборются семь спортсменов из Узбекистана.
600000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:25НАТО наращивает военный потенциал у западных границ РФ — какой ответ ждет страны Альянса
15:14Прима таджикской эстрады Шабнам Сурайё спела в дуэте с Юлдуз Усмановой в Самарканде
14:53Звери в клетках: в Самарканде обнаружена "тюрьма" для диких животных — фото
14:38Поиски пропавших туристов в Казахстане: к операции подключились узбекские спасатели
14:25Алия Юнусова поздравила юных жителей Узбекистана с наступающим Днем защиты детей
14:12Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу
14:08Из Узбекистана в Россию в 2021 году — что нужно знать
13:54США нашли виновника пандемии коронавируса
13:48Украина отдала железные дороги иностранцам: история успеха
13:40Новый Дворец культуры откроется в Бухаре
13:36В Узбекистане пересчитали объем минимальных расходов в месяц
13:23Международные аэропорты республики перейдут под управление Uzbekistan Airports
13:21Узбекистан надеется на саммит глав стран Центральной Азии в очном формате
12:38В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
12:27Куда отправится президент на этой неделе: информация от пресс-секретаря
12:07Узбекистан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
11:55Снова не на льду: ташкентский "Хумо" пропустит очередной сезон
10:55В Андижанской области выпускники школы катались на авто, высунувшись из окна
10:14Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G
09:32Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета