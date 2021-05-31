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В Андижанской области выпускники школы катались на авто, высунувшись из окна
В Андижанской области выпускники школы катались на авто, высунувшись из окна
Выпускники одной из местных школ Андижанской области ехали, высунувшись из окон шести автомобилей. Их задержали и оштрафовали. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T10:55+0500
2021-05-31T10:59+0500
происшествия
выпускник
андижанская область
губдд
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На днях в Сети появились кадры, на которых видно, как из окон автомобилей, следующих друг за другом, высунулись пассажиры. Машины ехали по городской трассе на высокой скорости. Кадры вызвали общественный резонанс: пользователей возмутила беспечность участников инцидента, ведь ситуация угрожала не только их жизням, но и пешеходов, а также других водителей, проезжавших мимо. Трагедии чудом удалось избежать.Как выяснилось, ЧП произошло в день окончания школы — 25 мая — в Пахтаабадском районе Андижанской области. Среди участников инцидента — выпускники одной из местных школ. Они находились в пяти автомобилях марки Lacetti и одной Nexia 3. Позже нарушителей движения остановил сотрудник ГАИ.В отношении водителей были составлены административные протоколы, а автомобили помещены на штрафстоянку.Позже с участниками инцидента, их родителями, классными руководителями и директором школы была проведена беседа и приняты соответствующие меры.
андижанская область
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выпускник, андижанская область, губдд

В Андижанской области выпускники школы катались на авто, высунувшись из окна

10:55 31.05.2021 (обновлено: 10:59 31.05.2021)
1614
© Sputnik / Рамиз БахтияровМашина ДПС
Машина ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выпускники одной из местных школ Андижанской области ехали, высунувшись из окон шести автомобилей. Их задержали и оштрафовали.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На днях в Сети появились кадры, на которых видно, как из окон автомобилей, следующих друг за другом, высунулись пассажиры. Машины ехали по городской трассе на высокой скорости. Кадры вызвали общественный резонанс: пользователей возмутила беспечность участников инцидента, ведь ситуация угрожала не только их жизням, но и пешеходов, а также других водителей, проезжавших мимо. Трагедии чудом удалось избежать.
Как выяснилось, ЧП произошло в день окончания школы — 25 мая — в Пахтаабадском районе Андижанской области. Среди участников инцидента — выпускники одной из местных школ. Они находились в пяти автомобилях марки Lacetti и одной Nexia 3. Позже нарушителей движения остановил сотрудник ГАИ.
В отношении водителей были составлены административные протоколы, а автомобили помещены на штрафстоянку.
Позже с участниками инцидента, их родителями, классными руководителями и директором школы была проведена беседа и приняты соответствующие меры.
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