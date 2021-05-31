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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-buxare-zavershilsya-festival-shelk-i-spetsii-18997259.html
В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
В мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. На прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T12:38+0500
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культура
шелк и специи
фестиваль
бухара
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухаре завершился трехдневный Международный фестиваль "Шелк и специи", который проходил с 28 по 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.По информации Минкультуры, в мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. Помимо продажи шелковых тканей и специй, были организованы различные мероприятия и праздники. Отмечается, что на прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама. На церемонии закрытия фестиваля присутствовало более семи тысяч местных жителей и иностранных гостей. Заключительный гала-концерт сопровождался светомузыкой в формате видеомэппинга.
https://uz.sputniknews.ru/20190528/Grom-i-solntse-Shelk-i-spetsii-kak-proshel-festival-v-Bukhare-11626417.html
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шелк и специи, фестиваль, бухара

В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"

12:38 31.05.2021 (обновлено: 13:27 31.05.2021)
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© Министерство культуры Республики УзбекистанГала-концерт на фестиваль "Шелк и специи"
Гала-концерт на фестиваль Шелк и специи - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Министерство культуры Республики Узбекистан
В мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. На прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухаре завершился трехдневный Международный фестиваль "Шелк и специи", который проходил с 28 по 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
© Telegram / Uzbekistan.travelФестиваль "Шелк и специи" в Бухаре
Фестиваль Шелк и специи в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Фестиваль "Шелк и специи" в Бухаре
© Telegram / Uzbekistan.travel
По информации Минкультуры, в мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран.
© Telegram / Uzbekistan.travelФестиваль "Шелк и специи" в Бухаре
Фестиваль Шелк и специи в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Фестиваль "Шелк и специи" в Бухаре
© Telegram / Uzbekistan.travel
Помимо продажи шелковых тканей и специй, были организованы различные мероприятия и праздники.
Отмечается, что на прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама.
Туристический фестиваль Шелк и специи в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2019
Туризм
Гром и солнце, "Шелк и специи": как прошел фестиваль в Бухаре
28 мая 2019, 16:33
367
На церемонии закрытия фестиваля присутствовало более семи тысяч местных жителей и иностранных гостей. Заключительный гала-концерт сопровождался светомузыкой в формате видеомэппинга.
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