https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-buxare-zavershilsya-festival-shelk-i-spetsii-18997259.html

В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"

В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"

В мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. На прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T12:38+0500

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культура

шелк и специи

фестиваль

бухара

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухаре завершился трехдневный Международный фестиваль "Шелк и специи", который проходил с 28 по 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.По информации Минкультуры, в мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. Помимо продажи шелковых тканей и специй, были организованы различные мероприятия и праздники. Отмечается, что на прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама. На церемонии закрытия фестиваля присутствовало более семи тысяч местных жителей и иностранных гостей. Заключительный гала-концерт сопровождался светомузыкой в формате видеомэппинга.

https://uz.sputniknews.ru/20190528/Grom-i-solntse-Shelk-i-spetsii-kak-proshel-festival-v-Bukhare-11626417.html

бухара

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шелк и специи, фестиваль, бухара