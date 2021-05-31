https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-buxare-zavershilsya-festival-shelk-i-spetsii-18997259.html
В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
В мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. На прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T12:38+0500
2021-05-31T12:38+0500
2021-05-31T13:27+0500
культура
шелк и специи
фестиваль
бухара
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухаре завершился трехдневный Международный фестиваль "Шелк и специи", который проходил с 28 по 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.По информации Минкультуры, в мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. Помимо продажи шелковых тканей и специй, были организованы различные мероприятия и праздники. Отмечается, что на прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама. На церемонии закрытия фестиваля присутствовало более семи тысяч местных жителей и иностранных гостей. Заключительный гала-концерт сопровождался светомузыкой в формате видеомэппинга.
https://uz.sputniknews.ru/20190528/Grom-i-solntse-Shelk-i-spetsii-kak-proshel-festival-v-Bukhare-11626417.html
бухара
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шелк и специи, фестиваль, бухара
В Бухаре завершился фестиваль "Шелк и специи"
12:38 31.05.2021 (обновлено: 13:27 31.05.2021)
В мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран. На прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В Бухаре завершился трехдневный Международный фестиваль "Шелк и специи", который проходил с 28 по 30 мая, сообщает
пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
По информации Минкультуры, в мероприятии приняли участие туристы из более чем 10 зарубежных стран.
Помимо продажи шелковых тканей и специй, были организованы различные мероприятия и праздники.
Отмечается, что на прилавках продавалось свыше 100 видов специй, около 20 видов адраса и бекасама.
На церемонии закрытия фестиваля присутствовало более семи тысяч местных жителей и иностранных гостей. Заключительный гала-концерт сопровождался светомузыкой в формате видеомэппинга.